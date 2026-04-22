Gran fin de semana para el triatlón montillano

Triple podio femenino en el II Duatlón de Baena

Fabio Vargas sube al podio en Arcos

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó el pasado fin de semana una destacada actuación en Jaén, Baena y Arcos de la Frontera, donde sumó títulos, podios y puestos de relevancia en varias competiciones andaluzas de duatlón y triatlón, en un arranque de primavera que volvió a poner de manifiesto el peso del equipo montillano tanto en la base como en categorías superiores.La ciudad de Jaén acogió el pasado sábado el IV Duatlón de Menores Cerropuerta Impulse Tri Jaén, una cita que reunió a más de un centenar de jóvenes deportistas en una jornada marcada por el alto nivel competitivo y el gran ambiente de cantera.La prueba, organizada por Cerropuerta Impulse Tri junto al Ayuntamiento de Jaén, la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón, volvió a consolidarse como una de las grandes referencias del calendario andaluz de menores, con protagonismo para todas las categorías desde Prebenjamín hasta Juvenil y con el gran foco deportivo situado en la categoría Alevín, en la que se pusieron en juego los títulos autonómicos de duatlón.Además, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón tuvo un papel muy destacado en esa jornada jiennense. En la categoría Alevín Femenino, Elena Mesa Revuelta se proclamó campeona de Andalucía tras imponerse en el esprint final a Natalia García Barbarroja por apenas cuatro segundos, en una llegada muy apretada que confirmó la enorme igualdad de la prueba. Martina Gómez Rueda completó el podio.En esa misma categoría, pero en el cuadro masculino, Ignacio Peña Fernández se hizo con el título por delante de Curro de la Corona Acevedo Martín y Sebastian Berar, mientras que Alai Blancos Baños, del conjunto montillano, cerró la competición en quinta posición, toda vez que Manuel Cantos Rodríguez fue octavo.La representación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también dejó huella en otras categorías. En Infantil Masculino, Guillermo Rodríguez se alzó con la victoria, seguido de Alejandro Tapia y de Mario Mesa Revuelta, que llevó al equipo montillano hasta la tercera plaza del podio.Jaime Morales Guijarro concluyó sexto, mientras que Francisco Solano Carlos Rodrigo no pudo completar la prueba. A su vez, en Cadete Masculino, el dominio del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón fue aún más visible, con Said Diallo como vencedor y Pedro Luque Ortiz de Galisteo en segunda posición, por delante de Lucas Jony Milla.Por otro lado, la cita de Jaén también dejó los podios en Benjamín Femenino, con Sofía Dolukhanian, Anais Dolukhanian y Alba Cobos; en Benjamín Masculino, con Gabriel Torres, Francisco de Paula Jiménez y Aitor Cazorla; en Infantil Femenino, con Claudia Peña, Amaya Cantón y Marta Parrado; en Cadete Femenino, con Carolina Santana, Erica Ioana y Valentina Yébenes; en Juvenil Femenino, con Vera Ramos y Sarah Carralcazar; y en Juvenil Masculino, donde venció Rafael Jesús Sánchez, seguido por Álvaro López Bautista, también del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, y Héctor Quesada.Pero la prueba jiennense no solo tuvo valor competitivo a nivel individual. Más allá del Campeonato de Andalucía de Duatlón en categoría Alevín, cuyos participantes puntuaron igualmente para la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón, la jornada supuso la última cita del XII Circuito Andaluz de Duatlón de Menores. Al mismo tiempo, abrió el VI Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Jaén, que continuará durante los próximos meses con nuevas pruebas de triatlón y acuatlón.La localidad cordobesa de Baena fue escenario el pasado domingo 19 de abril del II Duatlón de Baena, una competición organizada por Triatlón Baena junto con el Ayuntamiento de Baena, la Federación Andaluza de Triatlón, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.La cita dio un importante paso adelante dentro del calendario autonómico al alcanzar los 138 participantes, lo que supuso un crecimiento cercano al 48 por ciento respecto a su estreno en 2025. Esa respuesta confirmó la buena acogida de la prueba y su rápida consolidación, en una jornada abierta, competitiva y con presencia también de triatletas paralímpicos.De igual modo, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a sobresalir en la clasificación femenina. Por si fuera poco, la deportista montillana Laura Núñez, que defiende los colores del Triatlón Inforhouse Santiago, firmó la victoria después de una pugna muy intensa con Alicia Soriano, del conjunto que preside Antonio Luis Ramírez Durán.Núñez abrió diferencias en la primera carrera a pie, Soriano reaccionó con fuerza en el segmento ciclista hasta alcanzar la segunda transición junto a su rival, pero el último tramo volvió a inclinar la balanza del lado de la vencedora. Alicia Soriano se colgó así la plata, mientras que María Alisa Sushch, también del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, cerró el podio con la tercera plaza.En la prueba masculina, Pablo Fernández, del Isbilya-Sloopy Joe’s, firmó un triunfo sin discusión tras escaparse ya en la primera carrera a pie y ampliar su ventaja sobre la bicicleta hasta afrontar el último sector con casi un minuto de margen. Alfonso Bastos, del Club Triatlón Albacete RES, terminó segundo, mientras que Santiago Javier Muros, del ADSEVILLA, se hizo con la tercera posición. En Triatlón Paralímpico también hubo protagonismo para Manuel Afonso, vencedor en PTWC, y para Antonio Jesús Porcuna, primero en PTS5.Además, el II Duatlón de Baena tuvo un peso específico dentro de la temporada andaluza, ya que fue la última prueba puntuable del Circuito Andaluz de Duatlón 2026, convirtiéndose en el escenario donde terminaron de definirse las clasificaciones finales del circuito autonómico. Junto a ello, la prueba volvió a ser relevante para el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026, del que fue su segunda cita puntuable tras el arranque semanas antes en La Victoria.La tercera parada del intenso fin de semana para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón llegó también el domingo 19 de abril, esta vez en Arcos de la Frontera, donde se disputó el III Triatlón Ciudad de Arcos. La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera con la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Triatlón, se desarrolló en el entorno del Centro Municipal de Deportes Náuticos y la barriada de El Santiscal, bajo distancia sprint y como segunda cita de triatlón de la temporada tras el arranque celebrado la semana anterior en Torre del Mar.En la competición masculina, Andrew Gordon se llevó la victoria tras una carrera muy abierta. Jesús Pulido había liderado en solitario el segmento de natación con más de un minuto de ventaja sobre sus perseguidores, pero el sector ciclista comprimió la cabeza de carrera y dejó todo pendiente del tramo final a pie.Fue ahí donde Gordon marcó el mejor parcial para cruzar la meta en primera posición. Pulido terminó segundo, a medio minuto, mientras que Fabio Vargas, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, completó el podio a solo doce segundos de la plata. Pablo Francisco Cárdenas y Manuel Jesús Sánchez cerraron los cinco primeros puestos.Por otro lado, la prueba femenina también ofreció una remontada decisiva. Claudia Casanova salió del agua al frente, con diez segundos sobre un dúo perseguidor y una renta cercana a los dos minutos sobre otras aspirantes. Sin embargo, el segmento ciclista cambió por completo el desarrollo de la carrera.Nieves Infante, del C.D Creus, fue recortando terreno desde el primer momento, alcanzó a sus rivales y se presentó en solitario en la segunda transición para controlar después el último tramo hasta la meta. María del Pilar Ayuso, del C.D.T Resistentia T3, fue segunda a 50 segundos de la vencedora, mientras que Laura Carrera, del C.D.E Jerezana de Triatlón, ocupó la tercera plaza. Claudia Casanova y Carla Gómez completaron el Top-5 femenino.En conjunto, el paso por Jaén, Baena y Arcos de la Frontera dejó para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón un balance muy sólido, con el título andaluz alevín de Elena Mesa Revuelta, los podios de Mario Mesa Revuelta, Said Diallo, Pedro Luque Ortiz de Galisteo, Álvaro López Bautista, Alicia Soriano, María Alisa Sushch y Fabio Vargas, además de varias clasificaciones destacadas en una secuencia de competiciones que reunieron a deportistas de distintos puntos de Andalucía y que sirvieron también para perfilar circuitos autonómicos y provinciales en pleno desarrollo de la temporada. Todo ello sin olvidar el podio de la montillana Laura Núñez en Baena.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.