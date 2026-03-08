Carmen Giménez Alvear | Mujeres bodegueras, mujeres Alvear

Luisa Ward de Alvear

Sabina Alvear y Ward

Candelaria Alvear y Ward

Hoy quiero dar voz a tres mujeres de mi familia, posiblemente pioneras en el mundo del vino de Montilla: Luisa, Sabina y Candelaria Alvear. Y espero, sinceramente, que puedan servir de referente a aquellas niñas o mujeres que ya son –o quieran ser– enólogas, viticultoras, sumiller, bodegueras... y que anhelen desempeñar cualquier oficio relacionado con el vino o, simplemente, disfrutarlo.Jugar entre botas en la Bodega del Escudo, sentir las viejísimas soleras de la Sacristía de Alvear o meter la nariz en la copa de coñac de mis tíos, acurrucados de frío en la mesa camilla de la casa familiar en la calle Diego de Alvear, es una parte maravillosa de mi infancia. Y es que el vino es infancia, familia, historia, territorio… Es tradición. Pero el vino también es –o debería ser– evolución e, incluso, “revolución”.Ángela Jiménez Luque-Romero y yo hemos tenido el privilegio de ser. Desde el instante en que me lo ofrecieron, pensé que era una oportunidad de romper “techos de cristal”, como siempre han hecho las mujeres de la familia Alvear.Es cierto que la más conocida fue Sabina Alvear y Ward. Pero no fue la única mujer “rompedora” de la familia Alvear. Por limitarnos al siglo XIX, me gustaría referirme a Luisa Ward –su madre– o a Candelaria –su hermana–, que también fueron grandes viajeras, diligentes gestoras de su patrimonio e impulsoras de Bodegas Alvear.¿Qué nos diría Luisa Ward un día como hoy? Probablemente se dirigiría a nosotros en inglés, aunque hablaba un perfecto español, y nos hablaría desde su casa en Cádiz, Montilla o Madrid o desde algún lugar de Inglaterra, Francia, Portugal, Bélgica o Suiza, países de los que tenemos constancia que visitó en alguno de sus numerosos viajes, que realizaba acompañada de sus hijos, combinando ocio y relaciones sociales con actividad empresarial.Nacida en 1786 en Ostende (Países Bajos), Luisa Ward realizó su primer gran viaje de Londres a Montilla en 1806 tras haber contraído matrimonio con Diego de Alvear, bajo rito anglicano, en la Parroquia de Santa Margarita Westminster de Londres, el 28 de septiembre de 1805. Sí, sí… realmente fue una mujer muy “moderna” pero a España se vino ya casada y acompañada de su madre.El 20 de enero de 1807 ratificaría su matrimonio por el rito católico en la Parroquia de Santiago de Montilla y, cinco meses después de la boda, el matrimonio se trasladó a vivir a Cádiz, donde Diego Alvear había sido destinado. Allí vivieron veinte años y allí nacieron la mayoría de sus hijos.Como es conocido, en 1810 Diego sería sido nombrado Gobernador Político Militar de la Isla de León, jugando un papel esencial en la defensa de Cádiz frente al francés. Una vez terminada la invasión francesa y obtenida por Diego la preceptiva licencia, el matrimonio se traslada a Inglaterra en 1814 para acompañar Luisa a su padre, que había enviudado.Luisa y Diego permanecerían fuera de España hasta mayo de 1817, residiendo principalmente en Londres pero también con una larga estancia en París. En Londres intensificaron las relaciones fraguadas en Cádiz. Especialmente durante el sitio de Cádiz, la casa de los Alvear había sido el principal punto de encuentro entre los mandos ingleses y la alta sociedad española allí confinada. A su vez, gracias a las recomendaciones que consiguieron en Londres, pudieron introducirse en la alta sociedad parisina.Pero quizásen Bodegas Alvear es el que, ya viuda, emprende en julio de 1834 con sus hijas Catalina (24 años), Sabina (19 años), Candelaria (11 años) y su hijo Enrique (20 años). Los pasaportes expedidos en los años treinta del siglo XIX para Luisa y sus hijos nos permiten acompañarlos en el viaje que realizaron a París y Londres en los convulsos años de 1834 a 1837.Un viaje que refleja la determinación de una mujer extranjera para atravesar una España asolada –y confinada– por una pandemia de cólera-morbo e inmersa en la primera Guerra Carlista, con zonas de conflicto repartidas por el país, lo que añadía riesgos y dificultades al viaje.Pero el periplo no solo se completó con éxito sino que fue determinante para que sus hijos Enrique, Sabina y Candelaria estableciesen importantes y sólidas relaciones en París y Londres, que contribuirían a que quince años más tarde Bodegas Alvear fuese la primera bodega de Montilla con una decidida actividad exportadora en el siglo XIX.Al menos dos viajes más realizaría Luisa al extranjero: en 1851 viaja a Londres y París con sus hijas Sabina y Candelaria; y en 1855 vuelve a Francia, acompañada de sus hijos Enrique, Sabina y Candelaria, visitando la Exposición Universal de París donde sus vinos empiezan a ser premiados. A su vez, también visita Bélgica y Suiza.Transcribo algunos párrafos de la carta que el 23 de abril de 1856 dirige desde Madrid a su hijo Francisco, que si bien no era todavía responsable de la bodega –sustituiría a su hermano Enrique en 1861–, evidencia el interés y conocimiento de toda la familia, mujeres incluidas, en el devenir de Bodegas Alvear.(botas pequeñas utilizadas para la exportación),(Antonio de la Cruz, capataz de la bodega)(de la Bodega de la Casa)(…).(…)".Esta es una carta extensa y que refleja la personalidad de esta mujer, su involucración en la gestión del patrimonio familiar y su bodega pero, también, su excepcional vida social cuando narra: "(…).(…).(en referencia a la condesa de Montijo, madre de la emperatriz Eugenia)".Sabina Alvear y Ward fue realmente una mujer adelantada a su tiempo. Con una gran formación humanística y financiera, además de políglota, tal y como se aprecia en sus cartas y cuadernos de cuentas que conserva la familia Alvear, redactados en español, inglés y francés y que recogen tanto sus gastos domésticos como sus inversiones financieras o la evolución de los negocios familiares, entre los que destaca Bodegas Alvear.Tras fallecer Luisa en 1859, continúan los viajes familiares por Europa; viajes que también compaginan relaciones sociales con relaciones empresariales, contribuyendo al reconocimiento del vino de Montilla en el mundo, especialmente en Inglaterra.En el año 1860, Sabina viaja a Francia y Suiza con sus hermanos Tomás, Enrique y Candelaria, visitando París, Marsella, Berna y Lucerna. En julio y agosto de 1867 hace un viaje a la Exposición Universal de París con Candelaria y Tomás.Pero quiero recordar el viaje que Sabina con 64 años y Candelaria con 56 realizan en agosto de 1879 a Inglaterra y Francia, con el objetivo principal de vender vino. Aunque aprovechan para visitar a Eugenia de Montijo, a petición de su madre, la condesa de Montijo, para que consuelen a la emperatriz por el fallecimiento de su joven hijo en tierras africanas.En la carta de 4 de junio de 1879 dirigida desde Madrid a su hermano Francisco, anunciándole el viaje que iban realizar, dice Sabina: “(…).". Por cierto, la carta empezaba con la siguiente anotación:Pero, sobre todo, de Sabina Alvear hay que destacar su determinación por distinguir y poner en valor el vino de Montilla. Y así lo refleja en la carta que dirige a su hermano Francisco, de 9 de agosto de 1879, desde Carabanchel (Madrid), donde se alzaba el palacio de la Condesa de Montijo y Sabina pasaba allí unos días: “”, resalta.Hasta el fallecimiento de su hermana Candelaria, Sabina continuó viajando con sus sobrinas Luisa y María Alvear Gómez de la Cortina y con su sobrino “Paquito”, sexto conde de la Cortina.Candelaria era la menor de los hermanos Alvear y Ward. Nació en Cádiz en 1823 y la mayor parte de su vida y viajes los compartió con su hermana Sabina, que le sobrevivió a pesar de ser ocho años mayor. Sus cartas también reflejan un minucioso seguimiento de sus inversiones, de su patrimonio familiar y de la bodega.Por ejemplo, en su carta de 11 de noviembre de 1876, dirigida a su hermano Francisco desde Madrid, señala: “(…).”. Pero, sin duda, son los minuciosos cuadernos de cuentas y los preciosos dibujos de Candelaria un buen ejemplo de su inteligencia y de su personalidad.Ya solo me resta despedirme con una mención especial a mi madre, Carmen Alvear, y a mi abuela Chiqui Zubiria, que siguieron transmitiendo su amor por Montilla, su historia y su vino.