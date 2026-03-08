Los montillanos bloqueados en Oriente Medio regresan mañana en un avión del Ejército

El grupo de turistas montillanos atrapados desde hace una semana en Oriente Medio afronta con esperanza su regreso a España después de que se haya confirmado su inclusión en un vuelo de repatriación que partirá mañana lunes desde Omán con destino a Madrid. Así lo ha confirmado ael propio Francisco García Tejada, director de Marathon Viajes, quien ha detallado la situación actual del grupo tras varios días de incertidumbre., el grupo, formado por casi treinta turistas cordobeses —veintisiete de ellos de Montilla— debía haber regresado a España el pasado 1 de marzo tras un viaje organizado por la agencia Marathon Viajes, que este mes cumple quince años de trayectoria. Sin embargo, la situación internacional generada tras el ataque de Estados Unidos contra Irán y la posterior escalada militar en Oriente Medio provocó el cierre del espacio aéreo en distintos puntos de la región, lo que obligó a cancelar numerosos vuelos internacionales.Durante los primeros días de la expedición, iniciada el pasado 22 de febrero con salida desde Málaga, los viajeros pudieron recorrer algunos de los principales enclaves turísticos de Abu Dabi y Dubái, como la Gran Mezquita del jeque Zayed o el Heritage Village. No obstante, la situación cambió de forma repentina tras la escalada militar en la región, lo que obligó al grupo a permanecer en el hotel mientras esperaba noticias sobre la posible reanudación de los vuelos.Francisco García Tejada detalla ahora que la situación ha experimentado un giro favorable, a pesar de haberse cancelado el vuelo comercial con el que el grupo esperaba regresar inicialmente a España. Y es que mañana lunes, la expedición volará desde Omán —donde ya se encuentran— hasta Madrid en un vuelo de repatriación del ejército.Según ha detallado el propio empresario montillano, esta alternativa ha sido posible después de que quedara definitivamente descartado el vuelo comercial de Turkish Airlines, que tenían previsto utilizar vía Estambul, y que fue finalmente cancelado, ante la inestabilidad que presenta toda la zona.“La suerte es que en el Aeropuerto de Omán había un señor con un peto en el que podía leerse Embajada Española y, hablando con él, resultó que era el propio embajador”, comenta Francisco García Tejada, en alusión a Francisco Javier de Istúriz Simonet, que está al frente de la delegación diplomática de España en el Sultanato de Omán desde 2024.En ese sentido, García Tejada explica que esa conversación casi casual con el diplomático español les permitió conocer la existencia de un vuelo especial organizado para ciudadanos españoles. “Fuimos a reconfirmar dentro del aeropuerto nuestro vuelo hacia Turquía y comprobamos que había sido cancelado, pero el embajador nos anunció que para mañana lunes había un vuelo de repatriación hasta Madrid”, detalla el director de Marathon Viajes.De este modo, la expedición montillana —formada por una treintena de personas— ha logrado finalmente plaza en ese avión, que tiene previsto despegar desde Omán alrededor del mediodía del lunes, de manera que el aterrizaje en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz tendrá lugar alrededor de las 21.30 de la noche.Con todo, los avatares que lleva sufriendo el grupo desde hace una semana explica la cautela de muchos de sus integrantes. "Si todo va bien, llegamos mañana a Torrejón de Ardoz, gracias al embajador español en Omán, que nos ha ubicado personalmente en un avión del Ejército que sale mañana", relata Álvaro Delgado, quien insiste en remarcar "si todo va bien, claro, porque ya no sabemos cuántas veces nos han cancelado vuelos".Mientras llega ese momento, el grupo permanece ya en Omán, donde ha organizado su estancia provisional tras una larga noche de desplazamientos por carretera. “Ahora hemos hecho la gestión para un traslado y un hotel aquí en Omán”, explica el responsable del viaje, quien añade que los viajeros intentan recuperarse del cansancio acumulado durante las últimas horas. “Estamos comiendo ahora y luego iremos a descansar porque llevamos toda la noche sin dormir por el paso de frontera”.Pese a las dificultades vividas durante estos días, García Tejada reconoce que la experiencia está resultando extraordinaria para todos los integrantes del grupo. “Ni en el mejor guion de cine estaba escrito y, la verdad, es que está siendo una experiencia que nunca vamos a olvidar”.De este modo, la expedición montillana afronta las últimas horas con cierto sentido del humor después de los múltiples imprevistos que se han sucedido desde que comenzaron las restricciones en el espacio aéreo el pasado 1 de marzo. “Ahora nos reímos porque yo creo que es imposible que nos pasen más cosas”, comenta con humor.Finalmente, Francisco García Tejada ha querido agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas durante estos días. En ese sentido, el empresario montillano asegura que los mensajes de ánimo han sido constantes no solo desde Montilla sino, también, desde diversos puntos de España.