Montilla se rendirá esta noche al sobrio caminar del Cristo del Perdón

Perdón

Cofradía: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores.

Templo: Iglesia de San Agustín.

Iglesia de San Agustín.

Fundación: 1590.

1590.

Hermano mayor: Francisco José Méndez Hidalgo.

Francisco José Méndez Hidalgo.

Obra social: La Hermandad colabora con Cáritas Parroquial y con la Campaña de Recogida de Juguetes de la Hermandad de la Juventud.

La Hermandad colabora con Cáritas Parroquial y con la Campaña de Recogida de Juguetes de la Hermandad de la Juventud.



Pasos: Uno.

Uno.

Hábito: Túnica negra, capirote morado, cíngulo dorado, guantes negros y calzado negro.

Túnica negra, capirote morado, cíngulo dorado, guantes negros y calzado negro.

Tiempo de paso: 30 minutos.

30 minutos.

Salida: 21.00 de la noche.

21.00 de la noche.

Itinerario: Iglesia de San Agustín, Plaza de Jesús, Ancha, Plaza de Munda, Juan Colín, Escultor Cristóbal de Guadix, Las Prietas, Dientes, Fuente Álamo, Ortega ( 23.15 horas ), Puerta de Aguilar, Corredera, Plazuela de la Inmaculada, Santa Ana, San Francisco Solano, Ancha, Plaza de Jesús, Iglesia de San Agustín.

Iglesia de San Agustín, Plaza de Jesús, Ancha, Plaza de Munda, Juan Colín, Escultor Cristóbal de Guadix, Las Prietas, Dientes, Fuente Álamo, Ortega ( ), Puerta de Aguilar, Corredera, Plazuela de la Inmaculada, Santa Ana, San Francisco Solano, Ancha, Plaza de Jesús, Iglesia de San Agustín.

Entrada: 00.15 de la noche.

00.15 de la noche.

Acompañamiento musical: Agrupación Musical La Unión de Montilla.

Agrupación Musical La Unión de Montilla.

Novedades: Pértiga realizada en madera color caoba, con diseño salomónico, rematándola la cruz de la Hermandad. Albas confeccionadas por Pepi Feria para el cuerpo de acólitos. Nuevo exorno floral compuesto por rosa roja, como flor principal, clavel morado, alstroemeria, eryngium, esparraguera y lentisco.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores protagonizará hoy la estación de penitencia del Santísimo Cristo del Perdón por las calles de Montilla, en una jornada marcada por la estabilidad meteorológica y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá el normal desarrollo de uno de los cortejos más sobrios y elegantes de la Semana Santa local.La noche del Lunes Santo volverá a vestirse de negro en Montilla con motivo de esta salida procesional, en la que la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, atribuida al imaginero montillano Cristóbal de Guadix, recorrerá la ciudad en un cortejo caracterizado por su sobriedad estética y su profundo recogimiento.En ese sentido, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma para hoy una jornada plenamente primaveral, sin riesgo alguno de precipitaciones, un escenario muy distinto al que se contemplaba en años anteriores y que despeja cualquier incertidumbre en torno a la celebración de la estación de penitencia.De este modo, Montilla podrá disfrutar del dulce caminar del Cristo del Perdón, entronizado en un paso de caoba y oro, iluminado por cuatro candelabros arbóreos estrenados en 2022, que se elevan como puntos de luz en la oscuridad de la noche. A ello se suma el cuidado exorno floral, que vuelve a apostar por variedades exóticas, reforzando la personalidad estética del conjunto.Además, la salida de este año estará marcada por un importante estreno musical, con la incorporación al repertorio de la Agrupación Musical La Unión de la marcha, una composición propia firmada por el reconocido compositor cordobés Jesús Lora Vaquero, creada con motivo del cuadragésimo quinto aniversario de la formación.La obra, concebida expresamente para la efeméride, supone la primera marcha dedicada por la agrupación al Santísimo Cristo del Perdón, imagen a la que acompaña cada Lunes Santo desde el año 2016, y se suma a otras piezas ya consolidadas dentro del repertorio de la formación que dirige Miguel Estepa.La estación de penitencia de esta noche llega precedida por un año especialmente significativo para la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, que ha ocupado un lugar destacado en la vida cofrade de la ciudad. No en vano, fue la imagen elegida para protagonizar el, obra del artista montillano Jaime Luque Luque.Asimismo, el crucificado de San Agustín también protagonizó elcelebrado el primer Viernes de Cuaresma, reforzando su presencia en uno de los actos más significativos del calendario religioso de la localidad.La historia de esta imagen se remonta a 1703, cuando fue realizada por Cristóbal de Guadix para recibir culto en el ático del retablo de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Recuperada por la hermandad en 1992, tras haber sido cedida en la década de los setenta a la Parroquia de San Sebastián bajo la advocación de la Misericordia, la talla ha ido consolidando su lugar en la Semana Santa montillana.En ese sentido, desde su primera estación de penitencia en la tarde-noche del Lunes Santo, la Hermandad del Nazareno apostó por incorporar hermanas costaleras para portar la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, configurando una de las cuadrillas más consolidadas de la localidad, reconocida por su andar elegante y dulce, perfectamente acompasado con el repertorio cuidado de la Agrupación Musical La Unión.De este modo, Montilla se dispone a vivir esta noche una de las citas más recogidas y solemnes de su Semana Santa, en la que el silencio, la música y la devoción volverán a fundirse en torno a la figura del Cristo del Perdón, en una estampa que volverá a dejar imágenes de profunda intensidad en las calles de la ciudad.