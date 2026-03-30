El Club Deportivo Apedem consolida su buen momento

Cañete C.D. 0 -- 3 C.D. Apedem

Cañete Club Deportivo Base A: Antonio Hinojosa García, Manuel Jesús García Ruiz, Alejandro Moreno Cobacho, Celso Lopezosa García, Rafael Romero Hita, Antonio Jiménez Calzado, José Sánchez Carrillo, José Antonio Moyano Cuenca, José Jaime Pérez Atel, Francisco Buenosvinos Guillén y Javier Huertas Bermúdez. Suplentes: Ismael Calvo Velasco, Tomás de Jesús Gutiérrez Vinos, José Francisco Linares Olaya, Juan Chocero Mazuelas, Antonio Serrano Legrán, Miguel Espinosa Alcalá y Cristian Valle Miranda.

Antonio Hinojosa García, Manuel Jesús García Ruiz, Alejandro Moreno Cobacho, Celso Lopezosa García, Rafael Romero Hita, Antonio Jiménez Calzado, José Sánchez Carrillo, José Antonio Moyano Cuenca, José Jaime Pérez Atel, Francisco Buenosvinos Guillén y Javier Huertas Bermúdez. Ismael Calvo Velasco, Tomás de Jesús Gutiérrez Vinos, José Francisco Linares Olaya, Juan Chocero Mazuelas, Antonio Serrano Legrán, Miguel Espinosa Alcalá y Cristian Valle Miranda.

Cuerpo técnico: Antonio Ortega López (entrenador) y Antonio Ortega Aragón (delegado de campo y equipo).

Antonio Ortega López (entrenador) y Antonio Ortega Aragón (delegado de campo y equipo).

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, Lucas Hueso Priego, Pablo Llamas Salamanca y Javier Mesa Cañero. Suplentes: José Antonio López Llamas, Juan Sánchez Zafra, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz y Alfredo Lorenzo Ordóñez.

Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, Lucas Hueso Priego, Pablo Llamas Salamanca y Javier Mesa Cañero. José Antonio López Llamas, Juan Sánchez Zafra, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz y Alfredo Lorenzo Ordóñez.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).



Goles: 0-1 Ezequiel Salado Sánchez (min. 6); 0-2 Aarón Salado Sánchez (min. 23); 0-3 Ezequiel Salado Sánchez (min. 75).

Ezequiel Salado Sánchez (min. 6); Aarón Salado Sánchez (min. 23); Ezequiel Salado Sánchez (min. 75).

Árbitro: Ismael Moreno Herrera, con Pablo Vera Márquez e Ignacio Montijano Sempere como asistentes.

Ismael Moreno Herrera, con Pablo Vera Márquez e Ignacio Montijano Sempere como asistentes.

Amonestaciones: Fue expulsado con tarjeta roja José Jaime Pérez Atel (min. 29). Además, vieron tarjeta amarilla Rafael Romero Hita (min. 34), José Sánchez Carrillo (min. 85) y Javier Maciej Szczepanski Gachewicz (min. 89).

Fue expulsado con tarjeta roja José Jaime Pérez Atel (min. 29). Además, vieron tarjeta amarilla Rafael Romero Hita (min. 34), José Sánchez Carrillo (min. 85) y Javier Maciej Szczepanski Gachewicz (min. 89).

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la decimoctava jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal de Cañete de las Torres.

El Club Deportivo Apedem Montilla logró este pasado sábado una victoria contundente por 0-3 en su visita a Cañete de las Torres, en el partido correspondiente a la decimoctava jornada, aplazada por el temporal, gracias a un juego autoritario, eficaz en las áreas y sostenido por una presión alta que desarmó al rival desde los primeros compases.Además, el conjunto montillano dejó muy pronto claras sus intenciones. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Ezequiel Salado abrió el marcador con un auténtico golazo tras una brillante acción por banda izquierda. Fue un golpe inicial que no solo adelantó a los auriverdes, sino que marcó el ritmo del encuentro, obligando al equipo local a remar a contracorriente desde el inicio.En ese sentido, lejos de especular con la ventaja, el Club Deportivo Apedem mantuvo una presión alta y constante, dificultando la salida de balón del rival y generando continuas recuperaciones en campo contrario. Esa ambición encontró premio en el minuto 23, cuando Aarón aprovechó un error del guardameta local para firmar el segundo tanto y encarrilar el duelo con una eficacia notable.Y es que el encuentro terminó de decantarse poco después con la expulsión del jugador local José Jaime Pérez, una acción que dejó al conjunto de Cañete de las Torres en inferioridad numérica y sin capacidad de reacción. A partir de ahí, el dominio visitante fue prácticamente absoluto, con un Apedem que controló el juego y apenas concedió ocasiones, respaldado además por la seguridad de Carlos Repiso bajo palos.Por otro lado, tras el descanso, el equipo local trató de dar un paso al frente, buscando reducir distancias y reengancharse al partido. Sin embargo, se encontró con un conjunto montillano muy serio, ordenado y consciente de sus fortalezas, que supo gestionar la ventaja con inteligencia. A la contra, los auriverdes generaron constantes situaciones de peligro, con Szczepanski, Ezequiel, Lucas y Dito como referencias ofensivas en transiciones rápidas y bien ejecutadas.De igual modo, el premio definitivo llegó en el minuto 75. Una gran jugada colectiva entre los hombres de ataque culminó con un certero remate de cabeza de Ezequiel, que firmaba así su doblete y establecía el 0-3 definitivo, reflejo fiel de la superioridad mostrada por el equipo durante todo el encuentro.En el tramo final, el conjunto local buscó el gol del honor con más corazón que claridad, pero se topó con una intervención de mérito del portero montillano, que evitó cualquier sobresalto. Aunque el Club Deportivo Apedem continuó generando ocasiones, el marcador ya no se movería, cerrando una actuación sólida y convincente.En ese contexto, cabe destacar el trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido, cuyo planteamiento y preparación han contribuido de manera decisiva a mejorar el rendimiento colectivo del equipo, reflejado en la intensidad, el orden táctico y la eficacia mostrada sobre el terreno de juego.Con este triunfo, el conjunto de la Campiña Sur continúa sumando y se sitúa a tan solo un punto del liderato, manteniendo intactas sus aspiraciones. Todo queda ahora pendiente del duelo entre el Club Deportivo Higuerón y el Club Deportivo Hinojosa, en el que también está en juego la cuarta plaza que da acceso a la Primera Andaluza, con la mirada ya puesta en la próxima cita del 5 de abril en el Estadio Juan González Martínez de Córdoba.