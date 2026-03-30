La luz de la primavera envuelve el Domingo de Ramos en Montilla

El Domingo de Ramos devolvió ayer a Montilla una de sus estampas más luminosas y esperadas, con miles de vecinos volcados en la calle para acompañar el inicio de la Semana Santa en una jornada marcada por la belleza de los cortejos, la emoción compartida y una climatología plenamente primaveral que permitió un brillante desarrollo de las dos estaciones de penitencia de marcado carácter salesiano.La mañana comenzó con la Hermandad Salesiana de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, que volvió a convertir las calles en un mosaico de túnicas blancas y pañuelos celestes, en una imagen que, año tras año, simboliza el relevo generacional y la raíz más viva de la tradición cofrade montillana.Desde la iglesia-santuario de María Auxiliadora, anexa al Colegio Salesiano "San Francisco Solano", la popular Borriquita protagonizó un desfile en el que los más pequeños asumieron el papel central, arropados por familias y devotos que acompañaron con entusiasmo un cortejo especialmente colorido.Y es que la hermandad, considerada desde hace décadas como una auténtica escuela de cofrades, reafirmó su vocación formativa en una jornada en la que la ilusión infantil se entrelazó con la memoria colectiva. La salida adquirió, además, un significado especial tras la reciente restauración de la imagen titular, una intervención que ha permitido recuperar su aspecto original y devolverle la luminosidad perdida con el paso del tiempo.En ese sentido, el escultor y restaurador Rafael Sánchez García llevó a cabo una actuación centrada en la retirada de repintes y elementos añadidos que alteraban la lectura original de la talla. La eliminación de capas de betún de Judea y la recuperación de la policromía original devolvieron a la imagen una mayor claridad cromática, mientras que la intervención en los ojos —realizados en fibra de cristal— permitió restituir su acabado primitivo.De igual modo, los trabajos incluyeron refuerzos estructurales en la borriquilla para garantizar su estabilidad, así como la incorporación de nuevas jaquimas decoradas con motivos inspirados en los aparejos tradicionales de los guarnicioneros montillanos, un detalle que aporta identidad local al conjunto. La actuación, financiada con una subvención de la Diputación de Córdoba de 4.869 euros, ha permitido que la imagen, realizada en 1945 en los talleres de Olot, afronte en óptimas condiciones su presencia en la calle.La historia de esta devoción volvió a latir con fuerza en una jornada que remite a sus orígenes al Colegio Salesiano "San Francisco Solano", donde la imagen fue bendecida en marzo de 1945 por el entonces director del centro, José Báez Palomo. Desde entonces, la Borriquita ha mantenido su estrecha vinculación con la comunidad educativa salesiana, consolidándose como una de las estampas más reconocibles de la primavera montillana.De igual modo, la tarde continuó con la salida procesional de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco, que completó una jornada de marcado carácter salesiano.La estabilidad meteorológica permitió que la corporación realizara su estación de penitencia desde la Parroquia de Santiago Apóstol, en un recorrido que, aunque distinto al inicialmente previsto, discurrió con normalidad ante la presencia de numerosos fieles y devotos que no quisieron perder ningún detalle.La calle Iglesia volvió a convertirse en uno de los escenarios más intensos del día, con un cortejo que superó el medio millar de participantes y que ofreció algunos de los momentos más esperados, como la compleja maniobra de salida del paso de misterio, salvando el ajustado dintel del templo antes de ser presentado al pueblo de Montilla.El paso, dirigido por Manuel Alférez Hidalgo y Juan José de la Torre Bellido, recreó el instante en que Poncio Pilatos pronuncia el célebre, con un conjunto escultórico obra de Manuel Luque Bonillo en el que figuran, junto al procurador romano, Barrabás, un sanedrita, dos romanos y un sayón. La escena, cargada de simbolismo, avanzó al compás de la Agrupación Musical "Santa Cecilia" de Aguilar de la Frontera, envolviendo el recorrido en una atmósfera solemne y profundamente evocadora.El misterio presentó este año mejoras impulsadas desde la Vocalía de Priostía y Patrimonio, entre ellas, la renovación de las plumas de los cascos de los romanos, realizadas en plumas de oca por la Sombrerería Roiz de Sevilla, una firma de reconocido prestigio en el ámbito cofrade.Por otro lado, tras el paso de misterio, el palio azul de Nuestra Madre María de Nazaret volvió a recorrer las calles de Montilla, dejando una imagen especialmente celebrada por el público tras superar su característica salida con la ayuda de raíles. La dolorosa, realizada por Miguel Ángel González Jurado en 2006, lució como estreno un pañuelo de aplicación de Bruselas de finales del siglo XIX, fechado entre 1870 y 1890, donado por un hermano de la corporación con motivo de su vigésimo aniversario.De igual modo, la jornada llegó precedida por fechas de especial significado para la hermandad salesiana, que en días previos había conmemorado el trigésimo octavo aniversario de su fundación y los veinte años de la bendición de la dolorosa, bajo el lemaEn definitiva, Montilla vivió ayer un Domingo de Ramos pleno, en el que la luz limpia de la primavera, la participación multitudinaria y el pulso de la tradición volvieron a trazar un inicio de Semana Santa a la altura de su historia, con la infancia y la juventud como protagonistas de una jornada que, más allá del calendario, permanece como una emoción compartida en la memoria colectiva.