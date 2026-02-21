Montilla vive con intensidad el primer Viernes de Cuaresma

Montilla vivió ayer con intensidad el primer Viernes de Cuaresma, de la mano de la Centuria Romana Infantil —que recorrió por la tarde las calles del centro de Montilla— y del Santísimo Cristo del Perdón —que presidió por la noche el Vía Crucis Penitencial de Hermandades—, en sendos actos que congregaron a decenas de cofrades, fieles y vecinos.La agenda cofrade arrancó a las 19.00 de la tarde, cuando la Centuria Romana Infantil partió desde el Colegio Salesiano "San Francisco Solano" para iniciar un pasacalles que discurrió por algunas de las principales vías del casco urbano. El cortejo avanzó por la Cuesta del Silencio, Arcipreste Fernández Casado, Corredera, Santa Ana y San Francisco Solano, antes de alcanzar la calle Las Salas, donde se ubica la Casa de los Romanos, sede de la Centuria Romana Munda.El desfile continuó por General Jiménez Castellanos, Puerta de Aguilar, nuevamente Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado y Cuesta del Silencio, completando un itinerario que concluyó en torno a las 21.30 de la noche en el mismo punto de partida, el Colegio Salesiano.La jornada continuó a las 21.00 de la noche con el inicio del Vía Crucis Penitencial de Hermandades, presidido por la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, que partió desde la iglesia de San Agustín tras la celebración previa de la eucaristía, que había comenzado a las 20.00 de la tarde. La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías había designado previamente a este crucificado para encabezar este acto penitencial, que reúne cada año a cofrades y devotos.Tal y como resaltó la Agrupación de Cofradías, "el devoto y solemne Vía Crucis General de las Hermandades y Cofradías de Montilla es la manifestación de culto penitencial para los cofrades y fieles de nuestra ciudad", al tiempo que añadió que "atendiendo a la regla séptima del Estatuto y a nuestro compromiso cristiano, inicia este tiempo que nos prepara para la Semana Santa y para la Pascua de Resurrección, con este piadoso ejercicio".Por otro lado, el Santísimo Cristo del Perdón es una talla atribuida al imaginero montillano Cristóbal de Guadix, quien la realizó en 1703 para recibir culto en el ático del retablo de la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La hermandad recuperó esta imagen en 1992, después de que en la década de los años setenta fuera cedida a la Parroquia de San Sebastián bajo la advocación de la Misericordia, llegando incluso a procesionar en la Madrugada del Viernes Santo durante algunos años.De igual modo, desde su primera estación de penitencia en la tarde-noche del Lunes Santo, la Hermandad del Nazareno decidió dar cabida a hermanas costaleras para portar la imagen, conformando una de las cuadrillas más consolidadas de Montilla, que mantiene un andar elegante bajo los sones de la Agrupación Musical La Unión.La directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, Elena Bellido, recordó que Cristóbal de Guadix "fue considerado como uno de los más destacado discípulos del taller de Pedro Roldán". Asimismo, explicó que "esta imagen procede el ático del retablo de la capilla de Jesús Nazareno, lo que determina que, en su proyecto, estuviera realizada para ser vista desde un punto más bajo, salvando con ello las correcciones ópticas pertinentes".En ese mismo análisis, la especialista detalló que "Jesús, como redentor de la Humanidad, se representa clavado en una cruz arbórea con tres clavos", al tiempo que precisó que "el sudario, de tipo cordífero, acentúa las notas cruentas del martirio, tratando con un tremendo verismo el paño de pureza".De este modo, Montilla vivió ayer el inicio de la Cuaresma con dos convocatorias que combinaron el desfile de la Centuria Romana Infantil y el recogimiento del Vía Crucis Penitencial, presidido por una de las imágenes más significativas del patrimonio devocional de la ciudad.