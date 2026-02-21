José Antonio Hernández | El sueño de Titrit

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Este relato sobre la joven marroquí Titrit nos muestra cómo los comportamientos de la vida real se orientan consciente o inconscientemente por fantasías, y cómo las aventuras imaginarias beben en las sensaciones, en las emociones y en las ideas que tienen su origen en los episodios cotidianos.La habilidad literaria de Guadalupe Pereira reside en su peculiar manera de observar la naturaleza humana, en su forma crítica, ingeniosa e incisiva, de contemplar los comportamientos de los seres próximos o lejanos, y en la lucidez con la que cuestiona las ideas y las conductas que, en otras culturas, son aceptadas como “normales”: al mostrarnos un mundo alejado, nos proporciona claves para que valoraremos algunos sentidos de nuestras vidas.La fusión de autora, narradora y personaje en Titrit, además de verosimilitud, proporciona al relato un singular poder para sorprendernos, para valorar nuestra peculiar cultura y para vivir nuestras vidas. Guadalupe Pereira, mediante el empleo del género ameno, eficaz y difícil de la ficción narrativa, nos cuenta, de manera sencilla e interesante, una historia que encierra importantes mensajes de actualidad y que, por muy ingenuos que a simple vista parezcan, transmiten ideas que remiten a un determinado concepto de la realidad humana. Este relato, elaborado con las palabras de nuestras conversaciones cotidianas, está condimentado con trozos de episodios verosímiles que reflejan conceptos y juicios de una cultura distante de la nuestra.Además de ser copia de unaposible, es una amable invitación para que reflexionemos y para que valoremos nuestras vidas. Mantiene la atención, suscita interrogantes, genera expectativas y, sobre todo, nos sorprende. Al contarnos unas pasiones vividas por una adolescente alejada culturalmente de nosotros, nos hace pensar sobre asuntos y sobre maneras nuestras que, por muy normales que nos parezcan, también hunden sus raíces, en pasiones no siempre identificadas. La lectura de estos comportamientos nos invita a mirarnos con tranquilidad en el espejo de nuestra propia conciencia y a poner en cuestión la realidad menuda y cambiante de nuestra propia vida.Imprescindible es, a mi juicio, el oportuno y profundo prólogo que, elaborado por la profesora Yolanda Izar, acreditada especialista, nos proporciona las claves para que interpretemos, valoremos y disfrutemos con esta creación literaria.Guadalupe Pereira.Con M de Mujer.2025.9791387615604.