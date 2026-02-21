Todo listo para un nuevo concierto de la Banda de Iniciación de Pascual Marquina



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Banda de Iniciación de la Asociación Musical Montillana Pascual Marquina ofrecerá mañana domingo, 22 de febrero, un concierto extraordinario en el patio del Ayuntamiento de Montilla para celebrar su aniversario y el Día de Andalucía, con un programa que combinará música clásica y bandas sonoras de películas.El patio del Ayuntamiento de Montilla acogerá, a partir de las 12.30 del mediodía, el concierto extraordinario que cada año celebra la Banda de Iniciación de la Asociación Musical Montillana Pascual Marquina con motivo de su aniversario, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad y que volverá a reunir a familiares, aficionados y vecinos en torno a la música.Creada en el seno de la Escuela de Música Pascual Marquina y formada por educandos de distintas especialidades instrumentales, esta agrupación ha cumplido catorce años desde su presentación oficial al pueblo de Montilla, consolidándose como el primer paso hacia la Banda de Música titular y como una cantera en constante renovación. Desde el colectivo que preside José María Córdoba señalan que la Banda de Iniciación funciona “como vehículo de una cantera en continua renovación de la que nos sentimos realmente orgullosos”.Además, bajo la dirección de Rafael Tejada Luque, la formación, que recientemente ha incorporado nuevos integrantes, ofrecerá un programa que incluirá obras de grandes compositores y conocidas piezas cinematográficas. Así, el público podrá escuchar fragmentos del ballet, de Piotr Ilich Chaikovski, como lao el, así como el, de Ludwig van Beethoven. Junto a estas composiciones, también se interpretarán temas de películas como, en una propuesta que, según el colectivo, permitirá “dar sobrada muestra de la constante evolución que experimentan sus componentes”.En ese sentido, el concierto se enmarca dentro de las celebraciones del Día de Andalucía y concluirá con la interpretación del Himno de Andalucía, recuperando una tradición heredada de los primeros conciertos de la Banda de Música Pascual Marquina en este mismo escenario. Del mismo modo, la cita incluirá un guiño especial a la música procesional, coincidiendo con el periodo de Cuaresma.Desde la entidad destacan igualmente el carácter especial de esta convocatoria y afirman que se trata de “esta cita ya consolidada en nuestra agenda musical”, al tiempo que animan a los vecinos a asistir al concierto y compartir esta celebración.La Escuela de Música Pascual Marquina, de la que surge la Banda de Iniciación, nació con el objetivo de formar a nuevos músicos y está abierta tanto a niños como a adultos que desean comenzar su formación musical. Actualmente, cuenta con seis profesores especializados y más de una veintena de educandos en la Banda de Iniciación, quienes adquieren experiencia colectiva y desarrollan valores como el esfuerzo, la constancia y el compañerismo.La historia de la Banda de Música Pascual Marquina se remonta al año 1982, cuando un grupo de montillanos de la Asociación Cultural Amigos de Montilla impulsó su creación con la colaboración de Miguel Jiménez Urbano. Tras sus primeras actuaciones y su presentación oficial en 1987, la formación ha mantenido una intensa actividad concertística dentro y fuera de Montilla, consolidando una sólida cantera y ampliando su repertorio con obras de distintos estilos.De igual modo, la creación de la Banda de Iniciación en el año 2011 supuso un paso decisivo en esa labor formativa, permitiendo a los alumnos integrarse progresivamente en la banda titular. Actualmente, esta agrupación está compuesta por más de una veintena de jóvenes músicos y se ha convertido en un vivero fundamental de instrumentistas de viento y percusión en la ciudad.