Montilla recibirá este domingo al pelotón internacional de la Vuelta a Andalucía

El paso de la Vuelta Ciclista a Andalucía obligará a la Policía Local de Montilla a activar cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento mañana domingo 22 de febrero, entre las 12.30 y las 13.30 horas, con motivo del recorrido de la última etapa de esta prueba internacional que volverá a situar a la localidad en el foco del ciclismo mundial.La Policía Local de Montilla ha informado de que el tránsito del pelotón por el casco urbano conllevará “numerosos cortes al tráfico rodado” durante el desarrollo de la prueba, que atravesará la ciudad siguiendo un itinerario que discurrirá por la Avenida José Padillo, Avenida de Andalucía, Puerta de Aguilar, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, calle José de los Ángeles, Gran Capitán y Llano de Palacio.Lacontinuará su recorrido por la Avenida de Granada, Avenida de Santa María, Avenida del Marqués de la Vega y Armijo, Avenida de Italia, Avenida de Boucau —donde estará ubicada la meta volante—, Avenida de María Auxiliadora, Avenida de la Constitución y Avenida de Málaga, en dirección ya hacia Aguilar de la Frontera.El dispositivo especial previsto para esta jornada incluirá la prohibición de estacionamiento en varios puntos clave del recorrido. En concreto, no se permitirá aparcar en las calles Puerta de Aguilar, José de los Ángeles, Gran Capitán, Llano de Palacio, Avenida de Granada, la parte alta de la Avenida de Boucau, Avenida de María Auxiliadora y Avenida de la Constitución.En ese sentido, desde la Policía Local se ha advertido de que “se realizará corte total del tráfico, incluyendo acceso y salida de cocheras, durante el paso de la prueba”, por lo que se recomienda a la ciudadanía organizar sus desplazamientos con suficiente antelación. Asimismo, el Ayuntamiento de Montilla ha pedido la colaboración vecinal y ha recordado la importancia de respetar en todo momento las indicaciones de los agentes y del personal voluntario de la organización.De este modo, Montilla volverá a convertirse en escenario destacado de la Ruta del Sol, una competición que, en su edición de 2026, se disputa desde el pasado miércoles y hasta mañana y que reúne a algunos de los mejores equipos del pelotón internacional.La jornada de este domingo, última de la ronda andaluza, incluye el paso por el municipio con una meta volante que puede resultar determinante en el desarrollo de la carrera y que refuerza el vínculo entre la localidad y esta histórica cita deportiva. Y es que esta edición cuenta con la participación de diecisiete equipos, entre ellos las principales escuadras del ranking mundial, como UAE Team Emirates, Visma | Lease a Bike o Movistar Team, junto a otros conjuntos destacados del panorama internacional y nacional. La prueba recorrerá más de 810 kilómetros a lo largo de cinco provincias andaluzas, manteniendo su condición de referente en el calendario ciclista.La competición afronta hoy y mañana su tramo decisivo después de la disputa de la tercera etapa, celebrada ayer viernes, en la que el belga Milan Fretin, del equipo Cofidis, se impuso en un sprint cerrado tras más de cuatro horas y diez minutos de carrera.La jornada, que partió desde la Catedral de Jaén y transcurrió por carreteras jienenses, estuvo marcada por una escapada protagonizada por Josh Burnett, Giosue Epis, Samuel Flórez y Nicolás Alustiza, que llegaron a disponer de más de tres minutos de ventaja antes de ser neutralizados a once kilómetros de la meta.En la clasificación general no se produjeron cambios, por lo que el vallisoletano Iván Romeo, del Movistar Team, continúa liderando la carrera con siete segundos de ventaja sobre Andreas Leknessund. Mientras tanto, Josh Burnett encabeza la clasificación de la montaña, Christophe Laporte lidera la clasificación por puntos, Jan Christen es el mejor joven y el Movistar Team se mantiene al frente de la clasificación por equipos.Además, este sábado se disputa la penúltima etapa entre Montoro y Pozoblanco, antes de que la competición alcance su desenlace definitivo el domingo con una jornada en la que Montilla será uno de los puntos de referencia para corredores, equipos y aficionados.La llegada del pelotón supondrá, una vez más, una oportunidad para que la ciudad se integre en el recorrido de una prueba centenaria que, cada año, congrega a miles de seguidores en las cunetas y que forma parte del calendario internacional del ciclismo desde hace décadas.