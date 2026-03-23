El CDF Paquillo Moreno luchará por el ascenso a Tercera Federación

Tres lustros de trayectoria



FOTOGRAFÍA: C.D.F. PAQUILLO MORENO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D.F. PAQUILLO MORENO

El Club Deportivo Femenino (CDF) Paquillo Moreno ha logrado clasificarse para la fase previa delde ascenso a la Tercera Federación tras completar una destacada temporada en la Segunda Andaluza Femenina Senior de Córdoba, donde ha finalizado en quinta posición con 37 puntos, gracias a un balance de 12 victorias, un empate y siete derrotas, y un total de 84 goles a favor.Además, este logro deportivo adquiere un valor especial al haberse producido en un contexto competitivo exigente, en el que inicialmente solo los cuatro primeros clasificados tenían acceso a la fase de ascenso. Sin embargo, la imposibilidad de participación del Salvador Allende Unión Deportiva y del Club Deportivo Ciudad de la Rambla, debido a su condición de equipos filiales de clubes de Tercera Federación, ha abierto la puerta al conjunto montillano para disputar esta eliminatoria.En ese sentido, el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno se medirá al Club Deportivo El Villar, segundo clasificado de la competición, en una eliminatoria que se jugará a doble partido. El encuentro de ida se celebrará el próximo 12 de abril en el Estadio Municipal Miguel Navarro, donde el equipo actuará como local, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar el 19 de abril.Tal y como destacan desde la entidad, este éxito responde al trabajo sostenido durante toda la temporada por parte del cuerpo técnico, liderado por Vanesa Gimbert y Álvaro Polonio, así como al compromiso mostrado por la plantilla, que ha mantenido una línea competitiva sólida a lo largo del curso.De igual modo, el rendimiento individual de varias jugadoras ha sido determinante en este recorrido. Tres futbolistas del equipo se han situado entre las diez máximas goleadoras de la competición: María Escudero, con 15 goles; Laura González, con 14; y Pilar Molero, con 12. A ellas se suma la aportación de la capitana, Aurora Fernández, máxima goleadora histórica del club, que ha firmado diez tantos en la presente campaña.Por otro lado, el club ha realizado un llamamiento a la afición, a los vecinos de Montilla y a las localidades cercanas, especialmente a aquellas personas vinculadas a las jugadoras, para que acudan a apoyar al equipo en este momento decisivo. El objetivo pasa por llenar el Estadio Municipal Miguel Navarro y convertirlo en un escenario favorable que impulse al conjunto en el partido de ida.Por otro lado, la entidad atraviesa actualmente un periodo electoral que concluirá el próximo 22 de abril con la celebración de elecciones a la presidencia. Este proceso coincide con un año significativo para el club, que conmemora el decimoquinto aniversario de su fundación, consolidándose como una referencia en el fútbol femenino provincial.El Club Deportivo Femenino “Paquillo Moreno”, fundado en 2011, se ha consolidado como un referente del deporte femenino en la Campiña Sur cordobesa. Su historia es la de un grupo de vecinos que decidió apostar por ofrecer a las mujeres montillanas un espacio propio dentro del fútbol, un terreno donde entrenar, competir y, sobre todo, sentirse parte de un mismo sueño colectivo.Desde entonces, la entidad ha logrado cubrir las necesidades deportivas de mujeres de todos los grupos de edad, abriendo el camino para que muchas niñas y adolescentes montillanas den sus primeros toques de balón con la misma ilusión que antes solo se reservaba a los equipos masculinos.A lo largo de su trayectoria, el club ha destacado tanto por su proyección deportiva como por su compromiso social. En el año 2016, la Diputación de Córdoba, una distinción que subrayó su contribución al avance de los derechos de la mujer deportista. No en vano, desde su creación, la entidad ha mantenido una filosofía clara: defender la igualdad de oportunidades y demostrar que el fútbol femenino no es una excepción, sino una parte esencial del deporte montillano.Ese esfuerzo constante tuvo una recompensa especial el pasado año, cuando el equipo Alevín se proclamó. Fue el primer título liguero en la historia del club, una victoria que llegó como símbolo del trabajo bien hecho y del empeño de una generación de jóvenes futbolistas que han crecido creyendo que el fútbol también puede escribirse en femenino. Aquel éxito, celebrado con emoción en la Casa Consistorial durante el homenaje organizado por el Ayuntamiento, quedó grabado como uno de los hitos más importantes en la historia de la entidad.Pero detrás de cada triunfo hay siempre una historia, y la de este club lleva el nombre de un hombre que dedicó su vida al deporte montillano:, conocido popularmente como “Paquillo Moreno”. Su legado está en cada entrenamiento, en cada partido y en cada balón que rueda sobre el césped. Jugador del desaparecido Alvear Deportivo y miembro de la Junta Directiva del Montilla Club de Fútbol, fue un impulsor incansable del fútbol base y un pionero en la promoción del fútbol femenino en Córdoba.Su espíritu formador, forjado desde los años cincuenta, lo llevó a fomentar la cantera desde el CEIP Gran Capitán, donde consiguió varios títulos autonómicos y donde descubrió que el deporte era también una escuela de valores. Años más tarde, su empeño por dar visibilidad al talento local cristalizó en la creación del club que hoy lleva su nombre, como un homenaje vivo a la entrega y a la pasión por el fútbol de este montillano que, hace unas semanas,En ese sentido, cada logro deportivo como el que ahora afronta la entidad es, también, una forma de renovar su legado. No se trata solo de confeccionar equipos o de fijar objetivos deportivos: se trata de seguir escribiendo una historia que comenzó con un sueño sencillo y que hoy se traduce en igualdad, esfuerzo y comunidad. En Montilla, el Club “Paquillo Moreno” representa precisamente eso: la voluntad de construir un espacio donde el deporte sirva de puente entre generaciones y de motor de cambio social.