Exhibición del Club Deportivo Apedem ante Los Califas

C.D. Los Califas Balompié 0 -- 5 C.D. Apedem

Club Deportivo Los Califas Balompié: Fabio Pennisi, Miguel Pleguezuelos Arjona, Gregory Graciano Álamo Resto, Juan Manuel Bejarano Moreira, Rafael Ángel Bellón Carnicer, José Antonio Muñoz Muñoz, Jorge Figueroa Marcano, Iago Beceiro Barros, Manuel Muñoz de la Fuente, Marcos Arribas López y Alonso Carmona González. Suplentes: Paulino Córdoba Toribio, Pedro Jesús López Miranda, Matar Guisse, Daniel Antonio González Recondo y Francisco Molleja Torrenteras.

Fabio Pennisi, Miguel Pleguezuelos Arjona, Gregory Graciano Álamo Resto, Juan Manuel Bejarano Moreira, Rafael Ángel Bellón Carnicer, José Antonio Muñoz Muñoz, Jorge Figueroa Marcano, Iago Beceiro Barros, Manuel Muñoz de la Fuente, Marcos Arribas López y Alonso Carmona González. Paulino Córdoba Toribio, Pedro Jesús López Miranda, Matar Guisse, Daniel Antonio González Recondo y Francisco Molleja Torrenteras.

Cuerpo técnico: Rafael Carrasco García (entrenador) y Juan Luis Cabanillas Carrasco (delegado de campo y equipo.

Rafael Carrasco García (entrenador) y Juan Luis Cabanillas Carrasco (delegado de campo y equipo.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Eduardo Rueda Pérez, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Javier Mesa Cañero. Suplentes: Gabriel Merino Romero, José Antonio López Llamas, Luis Domínguez Jiménez, José David Urbano Jiménez, Aarón Salado Sánchez, Javier Ruz Mejías y Álvaro Aguilar Pino.

Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Eduardo Rueda Pérez, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Ordóñez y Javier Mesa Cañero. Gabriel Merino Romero, José Antonio López Llamas, Luis Domínguez Jiménez, José David Urbano Jiménez, Aarón Salado Sánchez, Javier Ruz Mejías y Álvaro Aguilar Pino.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).



Goles: 0-1 Lucas Hueso Priego (min. 6); 0-2 Lucas Hueso Priego (min. 43); 0-3 Javier Maciej Szczepanski Gachewicz (min. 65); 0-4 Aarón Salado Sánchez (min. 71) y 0-5 Alfredo Lorenzo Ordóñez (min. 88).

Lucas Hueso Priego (min. 6); Lucas Hueso Priego (min. 43); Javier Maciej Szczepanski Gachewicz (min. 65); Aarón Salado Sánchez (min. 71) y Alfredo Lorenzo Ordóñez (min. 88).

Árbitro: Juan José Fernández Fiñana. Actuaron como asistentes José Miguel Lomeña Andrada y Ángel Guerrero Hidalgo.

Juan José Fernández Fiñana. Actuaron como asistentes José Miguel Lomeña Andrada y Ángel Guerrero Hidalgo.

Amonestaciones: Vieron tarjeta amarilla Aarón Salado Sánchez (min. 69), en el Club Deportivo Apedem, y José Antonio Muñoz Muñoz (min. 86), en el Club Deportivo Los Califas Balompié.

Vieron tarjeta amarilla Aarón Salado Sánchez (min. 69), en el Club Deportivo Apedem, y José Antonio Muñoz Muñoz (min. 86), en el Club Deportivo Los Califas Balompié.

Incidencias: Partido correspondiente a la 24.ª jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio IDM Poniente.

El Club Deportivo Apedem logró ayer una contundente victoria por 0-5 ante el Club Deportivo Los Califas Balompié en un encuentro dominado de principio a fin por los hombres de Rafael Garrido, consolidando su segunda posición y reforzando sus sensaciones a tres jornadas del final.Además, el conjunto montillano firmó una actuación de madurez y autoridad que fue mucho más allá del resultado. Desde los primeros compases, los de Rafael Garrido dejaron claro que no estaban dispuestos a especular. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Lucas Hueso inauguró el marcador, adelantando a un equipo que, a partir de ese instante, manejó el partido con serenidad y confianza.En ese sentido, el control del balón fue el eje sobre el que giró todo el juego visitante. El Club Deportivo Apedem marcó el ritmo con posesiones largas y bien trabajadas, encontrando espacios y generando peligro de forma constante en el área rival.Aarón, Szczpanski y el propio Hueso pusieron en aprietos a la defensa local en varias ocasiones, aunque la falta de acierto en los metros finales impidió que la ventaja se ampliara antes del descanso. Sin embargo, cuando el primer tiempo agonizaba, en el minuto 43, una jugada colectiva bien trenzada terminó de nuevo en los pies de Lucas Hueso, que firmó su segundo tanto de la tarde y dejó el encuentro muy encarrilado.Y es que, tras el paso por vestuarios, el guion no sufrió alteraciones. El Club Deportivo Apedem continuó imponiendo su ley ante un rival que apenas encontraba respuestas para contener las acometidas visitantes. La insistencia terminó por traducirse en goles.En el minuto 65, Szczpanski amplió la diferencia, y apenas seis minutos después, Aarón se sumó a la fiesta goleadora con el cuarto tanto. Ya en la recta final, en el minuto 88, Dito cerró la goleada con el definitivo 0-5, poniendo el broche a una actuación coral en la que todos los engranajes funcionaron con precisión.Por otro lado, más allá del marcador, el partido dejó señales muy positivas de cara al futuro inmediato del club. Destacó la participación de los juveniles Luis Domínguez, así como el debut del guardameta aguilarense Gabri Merino, reflejo de la decidida apuesta del Club Deportivo Apedem por su cantera y por la integración progresiva de jóvenes talentos en la dinámica del primer equipo.De igual modo, esta victoria también evidencia el trabajo meticuloso que el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador cordobés Rafael Garrido, viene desarrollando a lo largo de la semana para elevar el rendimiento colectivo. La claridad en el plan de juego, la intensidad competitiva y la cohesión mostrada sobre el terreno de juego son síntomas inequívocos de una preparación que está dando resultados visibles en este tramo decisivo de la temporada.Finalmente, con estos tres puntos, el Club Deportivo Apedem alcanza los 53 en su casillero y se mantiene en la segunda posición cuando restan apenas tres jornadas para la conclusión del campeonato. Una dinámica sólida que no solo refuerza la clasificación, sino que alimenta el optimismo en el momento clave del curso.