Izquierda Unida propone elevar a 400.000 euros la inversión en arreglo de calles

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla ha registrado una batería de propuestas para incorporar alcon el objetivo de reforzar partidas como la de rehabilitación de viviendas, inversión en calles, Protección Civil, Servicios Sociales, comercio o cultura.En ese sentido, la portavoz de la formación, María Luisa Rodas, ha valorado positivamente el aumento en casi un 10 por ciento de la aportación de los ingresos del Estado, lo que ha permitido aumentar el presupuesto del Consistorio para 2026 en más de 600.000 euros.Sin embargo, la edil ha explicado que IU no comparte la evolución de la participación en los tributos de la Junta de Andalucía que, según Rodas, "de nuevo no llega a los 20.000 euros", lo que ha calificado de "barbaridad", teniendo en cuenta "lo que la Comunidad Autónoma de Andalucía debe a los ayuntamientos, en especial, al de Montilla".De igual modo, la portavoz de IU ha señalado que el incremento vinculado a la Ayuda a Domicilio no debería computarse, en la práctica, como margen disponible para nuevas inversiones municipales, ya que, a su juicio, "se trata de un ingreso finalista" y, si ha aumentado, "es porque hay más personas usuarias de dependencia”.Por otro lado, Rodas ha enmarcado las propuestas de IU en un proceso de encuentros con colectivos locales y ha detallado que el Grupo Municipal de Izquierda Unida se ha reunido con asociaciones vecinales, juveniles y colectivos de distinta índole para poder conformar sus enmiendas al borrador que presentó hace unos días el equipo de gobierno.En el bloque de medidas concretas, Izquierda Unida ha planteado recuperar el nivel de 2025 para el Plan de Rehabilitación de Viviendas. Rodas ha defendido que se trata de una reivindicación recurrente de su formación porque “aún hay muchas familias en Montilla a las que les viene bien esa ayuda para poder mejorar la calidad de sus viviendas”.Además, ha vinculado la petición al contexto dey que, según María Luisa Rodas, ha causado problemas de humedad y filtraciones en tejados y cubiertas. Por ello, IU reclama volver a los 80.000 euros con los que estaba dotado el Plan de Rehabilitación de Viviendas el pasado año —y que en el borrador actual reserva una partida de 40.000 euros—.Asimismo, la portavoz de IU ha situado el estado de las calles como una de las principales preocupaciones trasladadas por el movimiento vecinal y ha manifestado la necesidad de que “no se dejen las calles de Montilla en el olvido porque absolutamente todos los barrios tienen calles que necesitan de intervención”. Por ello, IU ha pedido una partida específica de 400.000 euros, frente a los 215.000 que reserva el borrador para mantenimiento.Al respecto, desde IU insisten en diferenciar entre reparaciones superficiales y reformas en profundidad. “Lo que pedíamos era que, a ser posible, se aunase mantenimiento con inversiones, porque consideramos que la inmensa mayoría de las calles lo que necesitan no es solo una capita de pavimento por encima, sino una reforma integral”, ha explicado María Luisa Rodas.Entre las vías que, a juicio de IU, requerirían una intervención urgente se encuentran la calle Melgar y los acerados de la calle Julio César; en el ámbito de la Asociación de Vecinos "La Silera", "quedarían pendientes cuestiones que se arrastran de otros años", como la reforma de la calle Juan Colín o la calle Fuentes.De igual modo, Rodas ha aludido a incidencias en la Barriada de El Gran Capitán, donde “hay algunas calles que tienen problemas de saneamiento importantes”, mientras que en el centro histórico a aludido a vías como Escuchuela que, según IU, también sufre "importantes problemas de saneamiento".En el marco de su Plan Director de Calles, Izquierda Unida ha solicitado la dotación de una partida presupuestaria para desarrollar la segunda fase de mejora de la Plaza Rafael Pérez Tejada —junto a la Barriada de las 88 Viviendas—, que consistiría en dotar este espacio de mobiliario urbano, una zona de ocio deportivo y mejoras de los asientos.En materia de participación ciudadana, Rodas ha defendido la necesidad de incorporar una partida “muy pequeñita, pero muy necesaria” orientada a “la reforma y arreglo de la casa vecinal del Cerro Don Juan, que afecta a la Asociación de Vecinos de Cuesta Blanca y para la mejora del sendero de la naturaleza”. Según ha explicado, “por falta de mantenimiento y situaciones derivadas del tiempo en estas instalaciones, la casa está sufriendo desperfectos que hay que arreglar”.Por otro lado, IU reclama presupuesto para actualizar el Plan Local de Emergencias, un documento que, según María Luisa Rodas, llevaría más de dos décadas sin revisarse. “En estos días estamos viendo especialmente que es necesario mantener actualizado un Plan Local de Emergencias que permita que, ante cualquier situación que lo requiera, todo el mundo sepa cómo actuar”.En lo que respecta al área de Comercio, Rodas ha vuelto a poner el foco en el problema de climatización del mercado de abastos y, en materia de Servicios Sociales, Izquierda Unida ha planteado una partida para el Plan Local de Prevención del Suicidio y del Cuidado de la Salud Mental, junto con una partida específica para la sensibilización y educación en materia LGTBIQ+.Por último, la portavoz de IU ha defendido la necesidad de dinamizar el Museo Histórico Local y de reparar las deficiencias del Teatro Garnelo, que incluirían la sustitución de la concha acústica, una demanda planteada por distintas formaciones musicales.