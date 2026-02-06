La Diputación refuerza la proyección de los vinos Montilla-Moriles en la 'Barcelona Wine Week'



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha participado esta semana, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y bajo el paraguas de, junto a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, en la, un salón profesional celebrado en la Ciudad Condal que ha reunido a miles de profesionales del sector vitivinícola.La presencia cordobesa en esta cita especializada se ha articulado en torno al stand del Consejo Regulador, desde el que se ha dado visibilidad a una amplia representación de bodegas del marco Montilla-Moriles. En ese contexto, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, afirmó que “no puede haber un mejor escaparate para nuestros vinos y vinagres que este”.Así, junto a la DOP Montilla-Moriles y bodegas de referencia de este marco "hemos puesto en valor un producto único de nuestra tierra incrementando su visibilidad en el mercado nacional e internacional", en palabras del también presidente del Iprodeco.Romero señaló que en el espacio expositivo del Consejo Regulador han estado presentes, Navisa Industrial y, firmas a las que se han sumado, con stand propio dentro del salón,y Los Insensatos. Una participación conjunta que ha permitido mostrar la diversidad y la calidad de las elaboraciones amparadas por la denominación cordobesa en un entorno eminentemente profesional.De igual modo, el delegado provincial destacó el carácter estratégico de lapara el sector, subrayando que se trata de “una cita que ha permitido, además, abrir el acceso a nuevos mercados y la consolidación de relaciones comerciales e institucionales con otros países productores y exportadores”, tal y como matizó durante el desarrollo del evento.Y es que la edición 2026 de laha vuelto a confirmar su crecimiento como uno de los principales escaparates del vino español. Según los datos facilitados por la organización, el salón ha registrado un total de 25.953 visitantes, de los que el 20 por ciento procedían de 73 países, lo que refleja el marcado carácter internacional de la feria.Por otro lado, la cita ha incrementado en un 25 por ciento el número de compradores internacionales invitados por la organización, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e ICEX España Exportación e Inversiones, hasta alcanzar los 962 profesionales.A esta cifra se suma la presencia de cerca de un millar de compradores y distribuidores nacionales procedentes del comercio minorista, la distribución especializada y el canal Horeca, que constituyen las principales vías de distribución del vino en España.En ese escenario, la participación de la Diputación de Córdoba y de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles ha permitido situar los vinos y vinagres de la comarca en un contexto de alta visibilidad, marcado por el contacto directo con importadores, distribuidores y prescriptores del sector, en una semana clave para la promoción y la proyección exterior del producto vitivinícola montillano.