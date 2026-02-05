El temporal obliga a cortar al tráfico la calle Palomar ante el riesgo de derrumbe de una vivienda

Rachas de viento de hasta 86 kilómetros por hora

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El temporal de lluvias y viento que azota buena parte del territorio español ha provocado este miércoles nuevas incidencias en Montilla, donde la Policía Local y los Bomberos del Parque de Montilla han tenido que cortar al tráfico la calle Palomar, a las espaldas del Ayuntamiento, ante la posibilidad de derrumbe de una vivienda situada en el tramo comprendido entre las calles Zarzuela Baja y Lobero.Además de este corte preventivo, las fuertes precipitaciones y, especialmente, las intensas rachas de viento han dejado diversos daños materiales y situaciones de riesgo en distintos puntos del municipio, en una jornada marcada por la intervención continuada de los servicios de emergencia y por la preocupación vecinal en varias zonas del casco urbano.En ese sentido, la Policía Local y los Bomberos del Parque de Montilla, adscrito al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, han procedido a perimetrar hoy una zona de seguridad en la calle Palomar para evitar el tránsito de vehículos y peatones, ante el riesgo estructural que presenta el inmueble afectado. La medida se ha adoptado como actuación preventiva, a la espera de evaluar con mayor detalle el estado de la vivienda.Por otro lado, la comunidad de vecinos de las antiguas Bodegas Ortiz Ruiz, situadas en el Llano de Palacio, junto a la casa de Teresa Enríquez y el convento de Santa Clara, ha vuelto a expresar esta mañana su preocupación por la posibilidad de que el viento pueda derribar una palmera de grandes dimensiones que se alza sobre el patio comunitario y que, desde hace tiempo, genera inquietud entre los residentes por su proximidad a las viviendas.Y es que, durante la tarde de ayer,, la caída de un árbol del convento de Santa Clara provocó daños materiales en un edificio anexo. El árbol se desplomó sobre una pared medianera y derribó tres vallas de gran tamaño, sin que se registraran daños personales. Con todo, pasadas las 19.00 de la tarde, agentes de la Policía Local y Bomberos del Parque de Montilla se desplazaron hasta el lugar de los hechos para acordonar y asegurar la zona afectada.Como consecuencia del fuerte viento, el convento de Santa Clara sufrió numerosos daños materiales, como la caída de varios árboles, algunas tejas y la cubierta de un pequeño aparcamiento, que terminó desplomándose sobre un coche perteneciente a la congregación.De igual modo, vecinos del entorno de la casa-oratorio de San Juan de Ávila, en la calle San Juan de Dios, han manifestado su inquietud por la situación que presentan desde el pasado miércoles 28 de enero varios árboles del jardín, uno de los cuales amenaza con caer sobre uno de los patios del Colegio San Luis y San Ildefonso, según han precisado a este periódico varios residentes de la zona.En esta casa vivió San Juan de Ávila durante los últimos 17 años de su vida, siendo el lugar donde falleció en 1569. A su llegada a Montilla, llamado por los marqueses de Priego, rechazó instalarse en el palacio de Medinaceli junto a los marqueses, motivo por el que estos le cedieron una vivienda fuera del palacio, aunque cercana. Hoy, el inmueble se conserva prácticamente intacto, tal y como era en el siglo XVI.Según los datos ofrecidos por, una herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo que ofrece información meteorológica en tiempo real, durante el día de ayer se registraron 18,6 litros por metro cuadrado, a los que se suman 11,4 litros por metro cuadrado contabilizados en la jornada de hoy. En lo que va de mes, las precipitaciones acumuladas alcanzan los 47 litros por metro cuadrado, mientras que en el conjunto del año la cifra se eleva hasta los 185,5 litros por metro cuadrado.Especial relevancia han tenido los datos de viento, con una velocidad media de 21 kilómetros por hora y rachas máximas que han llegado a alcanzar los 86 kilómetros por hora, consideradas muy fuertes y determinantes en la caída de árboles, desprendimientos y daños estructurales registrados en distintos puntos de la localidad.Además de los daños materiales, el temporal continúa teniendo un impacto significativo en la movilidad del municipio y su entorno. Desde las 7.31 de la mañana del pasado 23 de enero permanece cerrada al tráfico la carretera comarcal CO-4207, que conecta Montilla con Montalbán de Córdoba, como consecuencia del desbordamiento del arroyo Salado en las inmediaciones del pago de Malabrigo.Se trata de un punto especialmente vulnerable cada vez que se registran lluvias con cierta intensidad en la Campiña Sur, debido a la proximidad del cauce, la escasa diferencia de cota y la sedimentación acumulada durante décadas, factores que provocan que la vía colapse incluso con precipitaciones moderadas y deje sin servicio a una de las conexiones más transitadas entre ambas localidades.El Comité Provincial de Emergencias de la Diputación de Córdoba ha mantenido esta mañana un nuevo encuentro de trabajo con el fin de coordinar las actuaciones que se están desarrollando en la provincia para resolver las incidencias y daños provocados por la cadena de borrascas que está afectando a toda Andalucía.El presidente de la institución, Salvador Fuentes, ha explicado que “el temporal que sigue azotando nuestra provincia deja en estos momentos 12 carreteras cortadas en nuestra Red Provincial y una treintena de salidas de efectivos de nuestros parques de bomberos para atender todo tipo de incidencias, sobre todo por caídas de árboles, achique de agua y saneamiento en tejados”.Asimismo, ha señalado que “estamos ante una cadena de borrasca que está dejando muchas incidencias por la fuerza del viento y por el desbordamiento de arroyos y ríos tras tantos días de lluvia seguidos. Son ahora mismo diez los que nos preocupan por los niveles que presentan, especialmente los ríos Guadajoz, Guadalquivir, Cabra y Genil”.En este contexto, Fuentes ha subrayado que “hemos contactado con los alcaldes de los municipios más afectados, sobre todo los del Alto Guadalquivir, la Subbética y la zona de la Vega en Almodóvar y Palma del Río. Además, vamos a intensificar la vigilancia en Priego de Córdoba y Palma del Río, zonas donde se están registrando complicaciones”.Del mismo modo, ha añadido que “estamos coordinándonos en todo momento con los ayuntamientos, y con el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía, para atender y solventar en la medida de lo posible las incidencias que están surgiendo”.En cuanto a la red viaria, permanece cortada la CO-7409 de Villaralto a Dos Torres, en el punto kilométrico 4+000, por el desbordamiento del río Guadarramilla. En la zona de Fuente Palmera, la CO-3313 de la A-431 a la A-3051 permanece cerrada en varios puntos, a la altura del puente de la antigua Algodonera, ante la crecida del río Guadalquivir.En el entorno de La Rambla, está cortada la CO-4205 de la A-307 a Montemayor por su estación, debido al desbordamiento del arroyo en el punto kilométrico 5+375, así como la CO-4207 de Montilla a Montalbán, cerrada entre los puntos kilométricos 4+500 y 6+000 por el desbordamiento de los arroyos de la Zarza, de las Salinas y del río Salado.También en el ámbito de Córdoba permanece cortada la CO-3406 de la N-432 a Obejo por el deslizamiento del terraplén en el punto kilométrico 11+530. En la zona de Montoro continúan cerradas la CO-3201 de la A-309 a la A-3127 por la Campiña, por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales, y la CO-3204 de Córdoba a la A-309, por el desbordamiento del arroyo Salado.En la comarca de Lucena, la CO-5211 de Aguilar a la A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios permanece cerrada por el desbordamiento del río Cabra. En Rute, la CO-6213 de Cabra a Llanos de Don Juan está afectada por desbordamientos y deslizamientos de taludes, al igual que la CO-8215 de la A-331 a El Higueral por Solerche, en Iznájar.En el término de Priego de Córdoba se encuentran cortadas la CO-7207 de la CO-8209 a El Tarajal, por el desbordamiento del río Salado, y la CO-8203 de Almedinilla al límite provincial con Jaén, por Brácana y Venta Valero, debido a deslizamientos de taludes en varios puntos.Además, se está actuando en otros tramos de la red provincial por presencia de barros en la calzada, colmatación de cunetas, arrastres y caída de árboles y ramas, incidencias que no afectan al tráfico y que están siendo atendidas con medios propios del Servicio de Carreteras de la Diputación y del personal de las empresas adjudicatarias.Por su parte, los parques de bomberos de la provincia, reforzados con 30 efectivos adicionales, han realizado en las últimas veinticuatro horas unas 30 salidas para atender achiques de agua en naves y viviendas inundadas, daños por techos caídos, posibles derrumbes, saneamientos en tejados y retirada de árboles caídos en municipios como Lucena, Monturque, Puente Genil, Cabra, Priego de Córdoba, Pedro Abad o Montilla.A estas actuaciones se suman las realizadas durante el día de ayer, cuando los bomberos colaboraron en el desalojo preventivo de 30 personas y algunos animales en Villafranca, así como en tareas de achique de agua en distintos municipios del Alto Guadalquivir. Desde el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se ha informado de que, aunque el temporal remita, se mantendrán los refuerzos en algunos parques.En cuanto a EMPROACSA-Aguas de Córdoba, desde el inicio del temporal se activó un refuerzo preventivo, incrementando los medios técnicos y humanos en toda la provincia para intensificar las labores de limpieza y mantenimiento de colectores e imbornales, con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias y garantizar el correcto funcionamiento de las redes de saneamiento.Desde la Diputación de Córdoba se insiste en la importancia de extremar las precauciones mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. Se recomienda evitar viajes innecesarios, especialmente durante la noche, y no atravesar bajo ninguna circunstancia tramos inundados o vados.Asimismo, se recuerda que es prioritario abandonar el vehículo si el nivel del agua supera el eje de la rueda, ya que se trata de una situación de alto riesgo. Ante cualquier incidencia relacionada con el temporal, se debe contactar de inmediato con el servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía.