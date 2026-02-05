Seis actuaciones conforman el XXI Ciclo "Vive el Flamenco" en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El XXI Ciclo "Vive el Flamenco" volverá a situar a Montilla como punto de encuentro del arte jondo con seis actuaciones programadas entre los meses de febrero y mayo, una cita cultural ya consolidada que reunirá a destacadas figuras del cante, el toque y el baile flamenco en distintos espacios de la ciudad, con entrada libre hasta completar aforo.La programación arrancará mañana viernes, 6 de febrero, a las 21:00 de la noche, en la Peña Cultural Flamenca El Lucero, escenario habitual de este ciclo que alcanza en esta edición su vigésimo primera convocatoria y que ha reafirmado, con el paso de los años, su papel como espacio de referencia para el flamenco en Montilla.El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Montilla, a través de las áreas de Cultura y Turismo, en coordinación con la Peña Cultural Flamenca "El Lucero". En ese marco, la concejala de Cultura, Soledad Raya, afirmó que el Ciclo "Vive el Flamenco" ha alcanzado una "madurez importante" tras más de veinte años de recorrido, "consolidándose como una propuesta cultural de calidad que cuenta con el respaldo del público montillano".En ese sentido, la edil felicitó a la Peña Cultural Flamenca "El Lucero" y a su presidente, Salvador Córdoba, por “el excelente cartel artístico de esta edición” y subrayó que “desde el Ayuntamiento de Montilla seguimos apostando de forma decidida por el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”.Por su parte, Salvador Córdoba agradeció la colaboración municipal y recordó que este ciclo nació “con la idea de dar oportunidades a artistas jóvenes y servir de plataforma para nuevas trayectorias flamencas”, una finalidad que, según señaló, “se ha cumplido ampliamente a lo largo de estos veintiún años”.Además, el XXI Ciclo "Vive el Flamenco" ofrecerá un recorrido diverso por el panorama flamenco actual a través de seis citas repartidas entre los meses de febrero y mayo. Tras la actuación inaugural de mañana viernes, con El Turry al cante y Marcos de Silvia al toque, el ciclo continuará el viernes 20 de febrero con Joselete de Linares, acompañado a la guitarra por Julio Romero. La programación seguirá el viernes 6 de marzo con Ana Jiménez al cante y Chaparro de Córdoba al toque.De igual modo, el mes de mayo concentrará tres de las actuaciones previstas. El viernes 8 de mayo será el turno de Sara Déniz, con José Tomás al toque, mientras que el viernes 15 de mayo actuará Jesús León acompañado por Niño Selu. El broche final llegará el domingo 24 de mayo, a las 13:30 de la tarde, en el patio del Ayuntamiento, con un espectáculo que reunirá a Manuel Párraga al cante, David Navarro al toque, Patricia Baena al baile y Manuel Montilla a la percusión.Por otro lado, desde el Área de Turismo, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, puso en valor la dimensión turística del ciclo y señaló que “la agenda cultural de Montilla es un recurso turístico fundamental y el flamenco constituye uno de los pilares de esa oferta durante todo el año”. En ese sentido, destacó que “vivir el flamenco en espacios como la Peña El Lucero o el propio Ayuntamiento ofrece una experiencia auténtica tanto a la ciudadanía como a quienes nos visitan”.El XXI Ciclo "Vive el Flamenco" refuerza así el compromiso del Ayuntamiento de Montilla con la promoción y difusión del flamenco, integrándolo como un elemento clave de la programación cultural y turística de la ciudad y manteniendo viva una cita que, tras más de dos décadas de trayectoria, continúa acercando este arte a la ciudadanía en escenarios emblemáticos del municipio.