El Ayuntamiento descarta ahora el uso residencial en el polígono de El Cigarral

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla dio luz verde anoche, por unanimidad, a la aprobación definitiva de un nuevo Plan Parcial para El Cigarral que descarta el uso residencial en esta finca municipal y fija su desarrollo como espacio destinado a actividades industriales y terciarias. La decisión llega apenas año y medio después de que la misma Corporación acordaraEl acuerdo afecta a una parcela de propiedad municipal de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo, y supone un giro relevante respecto a la planificación urbanística aprobada a mediados de 2024.Durante el debate plenario, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, defendió el nuevo planeamiento al definirlo como un “instrumento urbanístico estratégico para el desarrollo económico” del municipio, que “permitirá poner a disposición del tejido empresarial suelo industrial a un precio competitivo”.En ese sentido, el ámbito de actuación del Plan Parcial de El Cigarral se extiende sobre un área de reparto de 424.950 metros cuadrados, de los que 396.153,34 metros corresponden al sector propiamente dicho y el resto a sistemas generales de espacios libres.Una vez culminados los posteriores instrumentos de desarrollo —constitución de la Junta de Compensación, proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación— el sector permitirá generar 222.180 metros cuadrados de suelo industrial y terciario, de los que aproximadamente 191.000 metros cuadrados corresponderán al Ayuntamiento de Montilla.Desde el equipo de gobierno se subrayó que este avance responde a uno de los objetivos prioritarios del actual mandato, centrado en dotar a Montilla de suelo industrial suficiente y económicamente viable para favorecer tanto la implantación de nuevas empresas como el crecimiento de las ya existentes.En este proceso, la revisión del diseño inicial del sector de suelo de El Cigarral y los avances logrados en materia de suministro eléctrico, fruto de los contactos mantenidos con Endesa, "han resultado determinantes para hacer viable el desarrollo del polígono", tal y como subrayó Lidia Bujalance.No obstante, y pese al respaldo unánime de todos los grupos municipales, el acuerdo no estuvo exento de críticas. En concreto, el concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), Francisco Javier Córdoba, cuestionó la coherencia del cambio de criterio al recordar que “hace un año y medio nos trajeron una propuesta totalmente diferente a la que nos traen ahora”. El edil añadió que “aquella propuesta la trataron como la más sensata cuando nuestro grupo municipal, en aquel momento, lo que proponía es exactamente lo que se trae ahora a aprobación”.Además, Francisco Javier Córdoba expresó las dudas de su formación sobre la estabilidad del nuevo planteamiento urbanístico al señalar que “lo que nos preocupa es si, verdaderamente, el equipo de gobierno se cree este proyecto, ya que nos da la sensación de que, posiblemente, esta no sea la opción definitiva para un proyecto como el del polígono de El Cigarral”. En ese mismo sentido, advirtió de que desde el PSOE se ha barajado la posibilidad de “volver a dedicar a uso residencial la mitad del polígono”.Al margen de la polémica, y a partir de esta aprobación definitiva, el siguiente paso será la constitución de la Junta de Compensación, en la que el Ayuntamiento de Montilla, como propietario mayoritario del suelo, participará junto a los propietarios minoritarios con el objetivo de impulsar de forma coordinada el desarrollo urbanístico del polígono.Este nuevo escenario supone un cambio sustancial respecto a la decisión adoptada por el Pleno municipal en agosto de 2024, cuando la Corporación aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para compatibilizar el uso industrial con el residencial en El Cigarral.Entonces, la planificación contemplaba destinar un tercio de la parcela a vivienda protegida y a una tipología de vivienda unifamiliar, con el objetivo de hacer viable económicamente la urbanización del sector y responder a determinadas demandas residenciales detectadas en el municipio.De igual modo, en aquella sesión plenaria se argumentó que la incorporación del uso residencial permitiría reducir los costes energéticos del desarrollo del suelo, frente a la necesidad de construir una subestación eléctrica o nuevas líneas de suministro si el polígono se destinaba exclusivamente a uso industrial.Esa propuesta —que contó con el respaldo del PSOE y del Partido Popular (PP)— fue rechazada entonces por el Grupo Municipal de IU, que defendió la necesidad de "preservar la mayor cantidad posible de suelo para actividades económicas".Junto al debate sobre El Cigarral, el Pleno abordó otros asuntos de relevancia municipal. En relación con la política de vivienda, se aprobó la propuesta de Alcaldía sobre vivienda protegida, con los votos a favor del PP y la abstención de IU. Este acuerdo se articula mediante un decreto que autoriza un incremento de hasta un 20 por ciento de la densidad de vivienda en parcelas y edificios ya existentes en suelo urbano y de hasta un 10 por ciento de la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida.Desde el Ayuntamiento de Montilla se considera que las medidas incorporadas en este decreto pueden favorecer de manera significativa la construcción de vivienda protegida en el municipio, especialmente en un contexto de especial preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda, al contribuir a ampliar la oferta y facilitar soluciones habitacionales adaptadas a las necesidades actuales de la población montillana.