El Pleno acuerda destinar un tercio del Polígono de El Cigarral a la construcción de viviendas

El Cigarral combinará el uso industrial con el residencial. Así se desprende de la decisión adoptada por el Pleno de la Corporación que, en su última sesión ordinaria, aprobó con los votos a favor del PSOE y del Partido Popular (PP), así como con el voto en contra de Izquierda Unida (IU), la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para autorizar la construcción de viviendas en esta finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo."La modificación abre la posibilidad de que sea compatible el uso industrial que prevé nuestro PGOU para toda la extensión de la parcela de El Cigarral con el uso residencial", explicó la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance.Durante su intervención, la edil montillana reconoció que el Ayuntamiento ha detectado "serias dificultades" para el desarrollo de esta finca cuya adquisición fue aprobada en julio del año 2002, a propuesta del entonces alcalde de la localidad, Antonio Carpio (IU), con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención del PP. El Consistorio montillano desembolsó entonces algo más de 1,8 millones de euros por los 450.000 metros cuadrados de la parcela.A juicio de Lidia Bujalance, el PGOU que se aprobó definitivamente en el año 2020 "respondía a unas realidades que son bien distintas en la actualidad", por lo que defendió la necesidad de "dar viabilidad a una actuación que llevamos años sin acometer", en referencia a la urbanización y puesta en uso de esta parcela."Incorporando el suelo residencial en un tercio de la parcela conseguimos, por una parte, dotar de suelo para vivienda protegida (VPO), cuyo uso está previsto, además de dotar de una tipología de vivienda unifamiliar que, hasta ahora, no se prevé en nuestro PGOU y que puede dar respuesta a necesidades de los propios ciudadanos de Montilla que desean tener este tipo de vivienda", aseveró la responsable municipal de Modelo de Ciudad.En ese sentido, Lidia Bujalance se mostró convencida de que la construcción de VPO en Los Picos de El Cigarral "atraerá a Montilla a nuevos ciudadanos cuyo centro de trabajo se encuentre cerca de nuestra localidad y quieran este tipo de vivienda".La edil montillana también aludió al "impacto paisajístico" que supondría la incorporación del uso residencial a la finca y que, según los estudios desarrollados por los servicios técnicos municipales, "se quedaría bastante más suave si incorporamos el uso residencial a la parte más cercana al casco urbano".En efecto, desde el equipo de gobierno se muestran convencidos de que la construcción de VPO en Los Picos de El Cigarral propiciaría la continuidad de la Barriada de Pedro Ximénez que, en la actualidad, está limitada por el trazado de la línea férrea Córdoba-Málaga.La propuesta, que recibió el respaldo de los grupos municipales del PSOE y del PP, ya fue planteada por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, durante la campaña de las elecciones municipales y, según Lidia Bujalance, "responde a un ejercicio de responsabilidad desde un punto de vista técnico".Para el equipo de gobierno, la autorización del uso residencial en Los Picos de El Cigarral ofrecen una "solución viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero, que no compromete las arcas del Ayuntamiento", para el desarrollo de una finca que cuenta con una superficie bruta de 400.000 metros cuadrados que, una vez sometida a los sistemas generales para reservar las correspondientes zonas verdes, equipamientos y viales, arrojaría una superficie neta de 220.000 metros cuadrados.Al respecto, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Federico Cabello de Alba, se mostró convencido de que "hacer compatible suelo residencial e industrial ayudará a bajar los costes lo suficiente para poner en funcionamiento el suelo industrial, el único disponible para implantar empresas de gran superficie en Montilla".De igual modo, Cabello de Alba explicó que el suelo que se destine a la construcción de VPO en El Cigarral requerirá una menor demanda energética lo que, a su juicio, haría "más factible" el desarrollo urbano de esta finca que, de destinarse exclusivamente a uso industrial, requeriría la implantación de líneas eléctricas desde el centro de transformación de Espejo, o bien, la construcción de una subestación eléctrica que dispararía los costes del desarrollo del suelo.Por su parte, María Luisa Rodas justificó el voto en contra del Grupo Municipal de IU, aclarando que el equipo de gobierno plantea un cambio a uso compartido con el suelo residencial en esta zona, "de modo que albergue una parte de suelo destinado a la construcción de viviendas unifamiliares, aisladas, con jardín e incluso piscina propia, lo que viene a ser parcelas en venta para la construcción de chalés".A juicio de IU, "este modelo no se corresponde con la demanda real de vivienda existente en Montilla, donde la necesidad de nuestros jóvenes es la de vivienda protegida y asequible", declaró María Luisa Rodas, quien insistió en que, al mismo tiempo, "es aún inmensa la reserva de suelo para tal fin que se encuentra en el mismo casco urbano de Montilla"."Nuestro posicionamiento ha sido siempre por el desarrollo del polígono de El Cigarral, teniendo en cuenta que son ya varias las empresas que, necesitando grandes cantidades de suelo para su instalación o ampliación de actividad en nuestro municipio, han desistido al no disponer de esa reserva de suelo industrial en Montilla que, con esta medida, se ve reducida", destacó la edil de IU.María Luisa Rodas reconoció que la urbanización de este espacio es "excesivamente costosa", por lo que "se debe compensar con la venta del suelo una vez urbanizado". Sin embargo, defendió que el Ayuntamiento "debe procurar la puesta en uso de suelo que facilite el desarrollo de la actividad empresarial"."En nuestra opinión, se trata de una inversión a recuperar a medio plazo, pues una vez instalada la actividad, estas empresas generan riqueza, no solo para el municipio y sus trabajadores, sino de la que se benefician las arcas municipales", recalcó la edil.Para la portavoz del Grupo Municipal de IU, "Montilla no debe encaminarse, como parece ser la tendencia en las últimas décadas, a vivir casi en exclusiva del sector servicios" y se mostró convencida de que "la manera de generar empleo estable y de calidad es el industrial y de transformación", por lo que se hace necesario facilitar la existencia de suelo destinado a actividades económicas. "Para evitar la sangría de población en Montilla, el empleo no debe ser ni precario ni estacional", concluyó.