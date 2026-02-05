Carrier Montilla lanza un curso de operario de maquinaria CNC para personas desempleadas

La empresa, especializada en la fabricación de equipos de calefacción, acondicionamiento de aire y refrigeración, ha puesto en marcha una nueva iniciativa privada de formación destinada a personas que busquen empleo como operarios de maquinaria CNC.El nuevo curso de formación se celebrará entre el 12 de febrero y el 6 de marzo en las propias instalaciones de la empresa, ubicada en el polígono industrial Llanos de Jarata de Montilla, con el objetivo de preparar a personas desempleadas para su posible incorporación al sector industrial.La iniciativa, de carácter privado, se dirige específicamente a personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y busca facilitar una capacitación técnica orientada a futuras contrataciones dentro de la compañía.El programa formativo, con una duración total de 112 horas, se desarrollará de forma presencial en la planta de Carrier Montilla y está concebido como una oportunidad real para adquirir competencias prácticas en el manejo de maquinaria CNC, un perfil cada vez más demandado en el ámbito industrial. La empresa plantea esta acción formativa como un primer paso para identificar y preparar a profesionales que puedan integrarse posteriormente en sus procesos productivos.En ese sentido, el curso está orientado a personas desempleadas que, además de estar inscritas en el SAE, cuenten con algún tipo de experiencia o formación previa relacionada con el mecanizado de chapa. Así, se dará prioridad a candidatos que hayan trabajado anteriormente con maquinaria CNC como plegadoras, punzonadoras, curvadoras,, prensas o equipos de corte láser, así como a quienes dispongan de ciclos formativos de Grado Medio o Superior en Calderería, Mecanizado de Chapa, Mecatrónica u otras especialidades afines. También se valorará haber realizado cursos específicos vinculados a este ámbito industrial.Además, la convocatoria mantiene abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta este próximo domingo, 8 de febrero, permitiendo que las personas interesadas puedan remitir su currículum vitae a las direcciones de correo electrónico, indicando en el asunto "CURSO OPERARIO MAQUINARIA CNC (CNC_0126)".Este proceso de selección permitirá conformar el grupo definitivo de participantes que accederán a la formación y se enmarca en una línea de actuación que Carrier Montilla viene desarrollando en los últimos años para reforzar la conexión entre formación y empleo en el entorno industrial.De este modo, la empresa vuelve a apostar por la formación como herramienta clave para facilitar el acceso al empleo en un sector altamente especializado, al tiempo que contribuye a reforzar la cualificación profesional de personas desempleadas en Montilla y en su entorno.