'Quiero Beber': el nuevo temazo de Feed Soul Band junto a Chusta

Feed Soul Band acaba de presentar, un nuevo tema grabado junto a Chusta, santo y seña de La Selva Sur, una banda originaria de Sevilla que se caracteriza por una mezcla ecléctica de ritmos en la que conviven el swing, el reggae, el ska, los ritmos balcánicos y diversos matices sureños.La canción, que se presenta como un funky muy bailable, concebido desde la espontaneidad y el disfrute colectivo, fue grabado en el Café Bar Tarifa de Sevilla, un espacio que abrió sus puertas al grupo y que permitió desarrollar todo el montaje en un ambiente distendido, dando forma a una pieza pensada para el directo y para el baile, en sintonía con el espíritu festivo que define buena parte del repertorio de la banda montillana.Este nuevo lanzamiento se enmarca en una etapa de especial actividad para Feed Soul Band. El pasado 31 de octubre, la formación presentaba su segundo trabajo discográfico, titulado, un álbum compuesto por catorce temas en los que el grupo muestra una evolución artística y emocional fruto de un proceso creativo intenso y honesto. El disco, disponible en todas las plataformas digitales, consolida el crecimiento de una banda que atraviesa uno de los momentos más dulces de su trayectoria.Y es que el lanzamiento decoincidía con el reconocimiento obtenido por Feed Soul Band al alzarse con la victoria del, cuya final se celebró en el Parque de la Constitución de Hinojosa del Duque. El certamen reunió más de 300 propuestas procedentes de toda España y supuso un importante impulso para la proyección del grupo montillano dentro del panorama musical emergente.El nuevo trabajo discográfico fue grabado en Aggrohardcore Studios y producido por los propios integrantes de la banda, Manu Ramírez y Félix Luque-Romero, quienes firman, además, la autoría de todas las canciones. Según explicaron los propios músicos a, el disco refleja un salto cualitativo respecto a su debut,, publicado en 2023, y supone una apuesta por una mayor profundidad sonora y una producción más cuidada.De igual modo,cuenta con una colaboración destacada, la de Chipi, vocalista del grupo sevillano La Canalla, con quien la banda tuvo la oportunidad de grabar en su estudio en Sevilla. En ese proceso participaron también Antoni Noguera, productor de la discográfica Matasellos y manager de Paco de Lucía desde 2009 hasta su fallecimiento en 2014.Los integrantes de Feed Soul Band no ocultaron su satisfacción por el proceso de grabación, que dio forma a un disco marcado por la autenticidad y el eclecticismo. En sus letras y ritmos,transita por diferentes estilos y géneros: desde el pop-rock, hasta el rap, el ska y la música disco, sin olvidar los temas más acústicos, las baladas o los ritmos latinos.Por otro lado, la banda reconoció que este segundo trabajo ha supuesto un punto de inflexión en su trayectoria. “Con este disco hemos crecido y madurado musical y emocionalmente, pues para crear estos temas nos hemos abierto en cuerpo y alma para exprimirnos a nosotros mismos: ha sido una cura de humildad”, subrayaron en referencia de un álbum concebido como un proceso de búsqueda y autodescubrimiento.En ese contexto de crecimiento y consolidación se inscribe también, un tema que refuerza la identidad sonora del grupo y su apuesta por la fusión de estilos. La colaboración con Chusta y la conexión con el universo musical de La Selva Sur se suman así a un recorrido marcado por la constancia, la honestidad creativa y el vínculo con el público, ingredientes que continúan definiendo el camino de Feed Soul Band desde Montilla hacia nuevos escenarios.