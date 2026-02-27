El Ayuntamiento rotulará mañana el Estadio Municipal con el nombre de Miguel Navarro

El Ayuntamiento de Montilla rotulará mañana el Estadio Municipal de Fútbol con el nombre de Miguel Navarro Polonio, en el marco de los actos promovidos por el Consistorio para celebrar el Día de Andalucía. El homenaje, que tendrá lugar a las 14.00 de la tarde, pondrá el broche de oro a una jornada festiva que arrancará a las 11.00 de la mañana con varios encuentros de fútbol base entre el Montilla Club de Fútbol y el Club Deportivo Apedem.
Hora y media más tarde, tendrá lugar un encuentro de fútbol de veteranos del Montilla Club de Fútbol y del Club Deportivo Apedem, que culminará con la designación oficial del Estadio Municipal con el nombre de Miguel Navarro Polonio, abonado número 1 del Montilla Club de Fútbol y fundador del Club Deportivo Apedem.
La intención del Ayuntamiento de Montilla de rotular el Estadio Municipal de Fútbol con el nombre de Miguel Navarro Polonio se hizo pública el 28 de febrero de 2024, durante el acto institucional del 50.º aniversario del Montilla Club de Fútbol, celebrado minutos antes del encuentro amistoso entre el conjunto vinícola y el Córdoba Club de Fútbol.
Nacido en Montilla el 11 de febrero de 1950, Miguel Francisco Solano Navarro Polonio fue hijo del recordado José María Navarro Requena y de Carmela Polonio Requena, entrañable pregonera de la Semana Santa de Montilla en 1993 y Cofrade Ejemplar dos décadas más tarde.
Gran aficionado al fútbol, Miguel Navarro era el abonado número 1 del Montilla Club de Fútbol, en el que se inscribió como socio en 1975. A su vez, fue fundador del Club Deportivo Apedem, en el que llegó a ostentar la presidencia entre los años 1994 y 1998.
En septiembre del año 2022, Miguel Navarro fue designado Presidente de Honor del Montilla Club de Fútbol, durante el transcurso de un multitudinario acto que tuvo lugar en el Salón Municipal San Juan de Dios y en el que quiso compartir su reconocimiento "con todos los presidentes y juntas directivas del club, ya que, sin ellos, no se hubiera podido llegar a estos cincuenta años de historia".
Director jubilado de la oficina de La Caixa –hoy Caixabank– ubicada en la céntrica Plazuela de la Inmaculada, Miguel Navarro formó parte de la candidatura con la que el Partido Popular (PP) concurrió a las elecciones municipales del año 2011, convirtiéndose en teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Montilla hasta el año 2015, además de presidente del Consejo de Administración de Aguas de Montilla, la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua en la localidad.
Posteriormente, tras la renuncia de Federico Cabello de Alba a su acta de concejal una vez se constituyó el Gobierno de coalición entre PSOE e Izquierda Unida, Miguel Navarro pasaría a ostentar la portavocía del Grupo Municipal Popular hasta el año 2019.
De trato cercano y afable, Miguel Navarro se granjeó el respeto y el cariño de muchos vecinos de Montilla. El 28 de diciembre de 2023, falleció de manera repentina a los 73 años de edad, provocando una enorme consternación no solo entre sus familiares y amigos sino, también, entre muchos vecinos de la localidad.
En diciembre de 2024, y coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, el Montilla Club de Fútbol quiso recordar la figura de Miguel Navarro, destacando que "sus palabras en cada reunión, donde sacaba a relucir su sapiencia futbolística para iluminarnos en la trayectoria hasta los éxitos o la capacidad de unir a todos los estamentos del fútbol montillano, son algunos de los elementos que hacían a Miguel un ser diferente, un referente para el seno de la entidad vinícola".
En un emotivo texto en el que lo definían como "el hombre de las mil y una facetas", el club recordaba que Miguel Navarro estaba "siempre dispuesto a colaborar, a coger su coche y recorrer kilómetros para llevar a jugadores, aficionados o directivos a los distintos estadios de nuestra región", además de mostrar su determinación "incesante en la búsqueda de soluciones a los problemas que surgían en el club".
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR