La Campiña Sur reivindica el valor de los oficios artesanos en el Día de la Mancomunidad

Montilla acogió ayer el acto institucional del Día de la Mancomunidad Campiña Sur, en el que se reconoció la trayectoria de tres empresas emblemáticas de la comarca y se reivindicó el valor de los oficios artesanos como motor económico y seña de identidad del territorio.El Auditorio Envidarte de Montilla fue el escenario de esta celebración, organizada por la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, que distinguió a Panadería Gonzalo Ansio (San Sebastián de los Ballesteros), Tonelería del Sur-Casknolia (Montilla) y Cerámica Ivanros (La Rambla) por su contribución al patrimonio productivo, cultural y económico de la comarca.El acto reunió a alcaldes y alcaldesas, representantes empresariales y sociales de los doce municipios, así como al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, a la delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, y a la diputada de Igualdad, Auxiliadora Moreno.Además, el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, destacó durante su intervención que estos reconocimientos “aunque se personalicen en tres nombres, tienen un sentido mucho más amplio, porque lo que se ponemos en valor es la excelencia de tres grandes tradiciones que forman parte de nuestra idiosincracia comarcal”.En ese sentido, subrayó que la Panadería Gonzalo Ansio “representa una forma de trabajar que mantiene vivo el sabor auténtico de nuestras tradiciones y es muestra de la puso el acento en la importancia del comercio de cercanía como patrimonio vivo de la comarca, capaz de generar empleo y prestigio más allá del ámbito local, porque la gastronomía artesana nos recuerda, también, que el territorio también se expresa a través del gusto, que nuestros pueblos conservan un legado culinario que nos une y que, con esfuerzo y calidad, un horno familiar puede alcanzar reconocimiento nacional”.Por otro lado, el responsable comarcal defendió el papel de la tonelería al referirse a Tonelería del Sur-Casknolia como “un arte que habla de nosotros al mundo y pieza indispensable para la Denominación de Origen Montilla-Moriles, porque sin tonelería no hay barricas, y sin barricas no hay vino con solera”, al tiempo que destacó que “este oficio ancestral ha sabido adaptarse a los nuevos mercados internacionales, proyectando el nombre de la Campiña Sur a nivel global”.Asimismo, en relación con Cerámica Ivanros, señaló que “la cerámica es cultura, es expresión, es trabajo artesano convertido en belleza, que ha hecho que nuestra comarca sea referente alfarero desde tiempos romanos y andalusíes, siendo el municipio de La Rambla uno de los principales centros cerámicos del país”.De igual modo, Miguel Ruz incidió en el significado colectivo del acto, al afirmar que simboliza “la importancia del trabajo conjunto entre los doce municipios que formamos la Campiña Sur Cordobesa, porque la cohesión territorial es una herramienta válida para afrontar los retos económicos, sociales y de sostenibilidad del futuro, así como para impulsar proyectos estratégicos que ya están comenzando a ver la luz y la Mancomunidad es el espacio donde sumamos esfuerzos, compartimos estrategias y construimos un futuro común, donde cada municipio es imprescindible”.En ese contexto, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, puso en valor la tradición y la capacidad de innovación de las empresas distinguidas, destacando que “es un tierra de contrastes, histórica y moderna, una tierra de militares, de artistas y, sobre todo, de emprendedores que no han tenido miedo de salir al mundo llevando por bandera sus raíces”.El máximo responsable de la institución provincial también alabó el compromiso de los premiados “en la preservación de oficios que, de otra forma, se perderían en el olvido. Juntos refuerzan la reputación de la comarca y forman un trinomio de excelencia”.Asimismo, al referirse a Tonelería del Sur-Casknolia, Fuentes señaló que “no sólo vende madera, vende territorio. El éxito de Rafael Cabello y su equipo demuestra que la excelencia técnica y el respeto a la tradición son la mejor carta de presentación en el mercado global”.En relación con Cerámica Ivanros, destacó que “su éxito radica en la innovación, esta empresa de más de 50 años ha sabido adaptarse al siglo XXI, a la modernización, al salto digital”. Finalmente, sobre la Panadería Gonzalo Ansio, subrayó “la calidad de ser un producto artesanal, que guarda los sabores auténticos”.Además, el acto incluyó momentos de recuerdo para el cantaor Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, Hijo Predilecto de la Campiña Sur y Medalla de Oro de la Mancomunidad, así como para el exalcalde de Santaella, José del Río Luna,, de quien se destacó su implicación en el trabajo comarcal.Por último, la jornada institucional se completó con diálogos teatralizados sobre los oficios tradicionales, a cargo del Grupo de Teatro "La Columna" de Montilla, y con una actuación musical protagonizada por la cantaora María Araceli Ramírez y la guitarrista Yolanda Mozos, en un encuentro que volvió a poner en valor el patrimonio productivo como elemento clave del desarrollo de la Campiña Sur Cordobesa.