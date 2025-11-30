Consternación en Santaella por el fallecimiento de su alcalde, José del Río Luna



FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

Santaella ha amanecido hoy sobrecogida por el fallecimiento de su alcalde, José del Río Luna, un suceso inesperado que ha estremecido a vecinos, instituciones y colectivos locales en una jornada marcada por el silencio y el luto. La noticia llegó a última hora de la noche de ayer, cuando diversas fuentes confirmaron que el regidor había fallecido a los 80 años de edad, dejando tras de sí un vacío profundo en la vida pública del municipio.Según fuentes municipales, el alcalde comenzó a sentirse mal al final de la jornada de ayer. En ese momento pidió ayuda y fue trasladado al Centro de Salud del municipio, donde finalmente falleció. Las mismas fuentes detallaron que José del Río sufría una dolencia cardíaca y llevaba varios días sintiéndose mal. El trágico desenlace ha sorprendido a los vecinos de la localidad por la rapidez con la que se ha producido.José del Río accedió a la Alcaldía de Santaella tras las elecciones municipales de 2023. Su partido independiente, Somos Así, se convirtió entonces en la segunda fuerza más votada y, tras un acuerdo con el Partido Popular (PP), logró hacerse con el bastón de mando, sucediendo en el cargo al socialista José Álvarez Rivas.Casado y padre de dos hijos —uno de ellos, Álvaro del Río, es el corresponsal de Onda Cero y Antena 3 en París—, José del Río había desarrollado parte de su trayectoria profesional en Aragón, para regresar luego hasta su localidad natal, donde era una persona querida y respetada.Por ello, las muestras de afecto y reconocimiento no han tardado en multiplicarse en las últimas horas. La Hermandad de la Soledad lo ha recordado como “un ejemplo de fuerza, pasión, ánimo y tesón”, y ha agradecido públicamente “su dedicación incansable, su entrega sincera y su profundo sentido del deber”.Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santaella, José Álvarez, anterior alcalde de la localidad, ha lamentado su muerte y ha trasladado sus condolencias a su familia y a todos los vecinos del municipio. Sus palabras se suman a un coro amplio en el que políticos, responsables de colectivos y ciudadanos de toda la comarca han querido mostrar respeto y acompañar en este momento doloroso.A escala comarcal, el pesar ha sido igualmente profundo. La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha expresado su consternación por la noticia y ha subrayado el impacto que la figura de José del Río ha tenido en la vida pública de la zona.El presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, alcalde de Montalbán, ha señalado que “hoy la Campiña Sur está de luto, porque con el fallecimiento de José del Río Luna perdemos a un alcalde comprometido con su pueblo, con una digna vocación de servicio y con una apuesta decidida por el bienestar de Santaella y, en nombre de toda la Mancomunidad, quiero trasladar nuestro abrazo solidario a su familia, a la Corporación municipal y al conjunto de vecinos y vecinas de Santaella”.Ruz ha añadido, además, que “en estos momentos difíciles, los municipios de la comarca nos unimos para acompañar a Santaella en su dolor, ofreciendo nuestro apoyo institucional, colaboración y respeto”. En un territorio donde las alianzas municipales suelen apoyarse más en la colaboración práctica que en la política, estas palabras han tenido un eco especial.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, también ha expresado su “más profundo pesar” por el fallecimiento de José del Río, “una buena persona y un gran servidor público que trabajó con entrega para mejorar su pueblo”. Fuentes ha trasladado su pésame “a toda su familia, amigos y vecinos del municipio, así como a los miembros de su Corporación”.Para Fuentes, el alcalde José del Río “era un servidor público cuya dedicación, constancia y firme compromiso con su pueblo han sido un ejemplo, pues siempre demostró una vocación de servicio incuestionable y un profundo amor por Santaella”. El presidente de la Diputación, en nombre de toda la Corporación provincial, ha expresado su “cercanía y solidaridad con sus más allegados, amigos y vecinos de Santaella ante esta pérdida tan dolorosa”.El funeral por José del Río Luna tendrá lugar mañana, lunes 1 de diciembre de 2025, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Santaella, a las 11.00 de la mañana. Más que un acto protocolario, se prevé que sea un encuentro de despedida cargado de afecto. El equipo humano que conformase une al dolor que su pérdida ha provocado entre familiares, amigos y vecinos de Santaella. Descanse en paz.