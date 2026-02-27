El Ayuntamiento mejora el graderío del estadio y facilita el uso nocturno de las pistas deportivas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha ejecutado la remodelación del graderío del Estadio Municipal de Fútbol —que mañana será—, toda vez que ha puesto en marcha la iluminación gratuita de las pistas polideportivas anexas con el objetivo de mejorar las instalaciones deportivas municipales, atender la demanda de los clubes y usuarios y, además, facilitar el acceso al deporte en la ciudad.De este modo, una de las principales actuaciones ha sido la renovación de la grada situada frente a la tribuna principal del estadio, donde se han instalado un total de 845 nuevos asientos. Esta intervención ha supuesto una inversión de 6.700 euros y ha permitido completar esta zona del recinto deportivo. Parte de los asientos instalados proceden del antiguo graderío del pabellón municipal, que han sido reutilizados y combinados con nuevas unidades en color amarillo, lo que contribuye a ofrecer una imagen más homogénea del conjunto.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó ayer que “seguimos avanzando en la mejora de nuestras instalaciones deportivas porque entendemos que las políticas vinculadas al deporte son prioritarias para este Ayuntamiento, no solo por la práctica deportiva en sí, sino por su impacto en la convivencia, la salud y los hábitos de vida”. Asimismo, el primer edil añadió que el objetivo es que “el Estadio Miguel Navarro Polonio sea una instalación de referencia en la provincia y que su imagen esté a la altura de lo que representa para Montilla”.Por otro lado, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, explicó que esta actuación respondía a una petición planteada por los propios usuarios de la instalación. En concreto, señaló que esta mejora “era una demanda por parte de los clubes y de las personas usuarias del estadio, y con ella mejoramos la comodidad de quienes vienen a disfrutar del fútbol y el deporte en una instalación que es referente en nuestro entorno”.Además, el Ayuntamiento ha activado una segunda medida que afecta directamente al uso cotidiano de las pistas deportivas anexas al estadio. Desde ahora, las pistas de tenis, baloncesto y fútbol sala permanecen iluminadas gratuitamente desde el anochecer y durante el tiempo en que las instalaciones permanecen abiertas y cuentan con personal municipal. Esta iniciativa ha sido posible tras la eliminación de la tasa que hasta ahora recogía la ordenanza municipal para el uso de la iluminación.Esta decisión tiene su origen en una propuesta planteada por escolares durante los Plenos Infantiles celebrados el pasado año, que trasladaron la necesidad de facilitar el acceso a estas instalaciones en horario vespertino. Con esta medida, el Consistorio facilita la práctica deportiva en condiciones adecuadas de visibilidad sin coste añadido para los usuarios.De igual modo, el alcalde avanzó que el equipo de gobierno trabaja ya en nuevas actuaciones destinadas a completar el graderío del fondo del estadio y a seguir dotando de homogeneidad a la imagen de la instalación, reforzando así “el sentimiento de pertenencia en torno al equipo local y al deporte montillano”.Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Montilla impulsa nuevas mejoras en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio y en sus instalaciones anexas, en una línea de actuación orientada a modernizar los espacios deportivos y facilitar su uso por parte de la ciudadanía.