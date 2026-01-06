La aventura india de Antonio Moyano Carrasquilla

Antonio Moyano Carrasquilla ha convertido su aventura india en un viaje hacia un destino tan lejano como sugerente, donde el fútbol le está devolviendo protagonismo, goles y reconocimiento en el Diamond Harbour Football Club, lo que confirma que su talento también sabe abrirse camino lejos de su Montilla natal.
El fichaje del mediocampista montillano fue dado a conocer por el propio club indio el pasado 24 de noviembre y, desde entonces, su nombre ha comenzado a circular con fuerza en las redes sociales de la entidad y en distintos medios locales, atentos a un destino tan lejano como singular. No es frecuente ver a futbolistas formados en el fútbol español emprender el camino hacia la India y, menos aún, hacerlo con un papel protagonista desde el primer momento.
En ese sentido, el Diamond Harbour Football Club ha sabido capitalizar la llegada de Moyano, utilizando sus perfiles oficiales para difundir imágenes y vídeos de sus primeras actuaciones. Entre ellos, el club ha destacado uno de sus tantos como un “gol mágico”, una expresión que ha calado entre la afición y que resume el impacto inmediato del jugador sobre el césped. El entusiasmo de los seguidores refleja la esperanza depositada en un futbolista al que consideran una pieza clave para la temporada.
Y es que la adaptación de Antonio Moyano Carrasquilla no se ha hecho esperar. El centrocampista montillano ya ha estrenado su cuenta goleadora con el conjunto indio y lo ha hecho de manera decisiva. En un encuentro frente al Assam Rifles, Moyano anotó un gol de tiro libre en el minuto 70, un tanto que adelantó a su equipo en un partido que acabó resolviéndose con victoria por dos goles a uno. Una acción puntual, pero cargada de simbolismo, que refuerza la sensación de que su fichaje ha sido un acierto.
Más allá del impacto individual, la llegada de jugadores españoles con experiencia en LaLiga2 y en Primera Federación al fútbol indio es también un reflejo del proceso de crecimiento y profesionalización que vive este deporte en el país asiático.
Aun así, la repercusión mediática a escala nacional continúa centrada principalmente en figuras locales de largo recorrido, como Sunil Chhetri, auténtico referente del balompié indio. En ese contexto, la presencia de Moyano Carrasquilla se mueve entre la novedad internacional y la consolidación de un proyecto que busca abrirse al exterior.
Nacido en Montilla el 13 de julio del año 2000, Antonio Moyano Carrasquilla se incorporó a la Agrupación Deportiva Alcorcón en la temporada 2021/2022, tras su paso por el Córdoba Club de Fútbol B, en el que permaneció durante cinco temporadas y donde el 4 de noviembre de 2016 firmó su primer contrato como futbolista profesional para las siguientes cinco temporadas.
Apenas dos semanas después de consumar el ascenso a Segunda División, Antonio Moyano Carrasquilla anunció su decisión de desvincularse de la Agrupación Deportiva Alcorcón, equipo en el que el futbolista montillano militaba desde la temporada 2021-2022.
Hace dos veranos, el futbolista montillano fichó por el Club de Fútbol Fuenlabrada, tras su paso por el Centre d’Esports Sabadell –el tercer club de Catalunya, así como uno de los más antiguos del fútbol nacional–, al que llegó procedente de la Agrupación Deportiva Alcorcón.
En enero de 2021, Moyano se convirtió en embajador del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos, impulsado por el Ayuntamiento de Montilla, que elogió el sacrificio, el trabajo y la constancia de este mediocentro-punta ofensivo que, desde el año 2022, apadrina un campus de fútbol en las instalaciones deportivas municipales para ofrecer a los más pequeños una alternativa de ocio saludable durante la primera semana de las vacaciones estivales.
Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Antonio Moyano Carrasquilla sigue escribiendo un capítulo distinto de su carrera en la India, con goles, protagonismo y una experiencia que, sin duda, añade un matiz singular a una trayectoria marcada por la constancia y la búsqueda de nuevos retos.
Una intensa trayectoria deportiva
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: DHFC
FOTOGRAFÍA: DHFC