Embajadores #Remontamos (02) - Antonio Moyano

impulsado por el Ayuntamiento de Montilla. Él es solo un ejemplo de que es posible, y aunque ya ha logrado grandes cosas y no desdeña mantenerse, sigue caminando para poder encumbrar la élite y ayudar a sus compañeros en la tarea de subir de nuevo a Primera. A los amantes del deporte, soñemos todos juntos por este objetivo.

El joven montillano Antonio Moyano ha conseguido, a sus 20 años, vestir la camiseta del Córdoba Club de Fútbol, su mayor orgullo. Este logro no ha sido fruto de la casualidad, sino de una mezcla de sacrificio, trabajo y constancia, valores que, junto con el compañerismo, son sinónimo de éxito en cualquier estamento de la vida.El esfuerzo realizado por este joven montillano lo llevó a firmar un contrato con el club hace ahora cinco años, pero su camino comenzó mucho antes, siendo tan sólo un niño de 10 años. De ahí a debutar en el primer equipo, donde ha jugado más de una decena de partidos en la categoría reina, la Primera División. Ahora, aunque el Córdoba C.F. ha descendido a Segunda División, siente la misma fuerza, luchando por ir mejorando resultados día a día, tal es así que la emoción no le abandona aunque sea desde la filial.Este mediocentro-punta ofensivo se lamenta de la imposición de formatos de categoría más reducidos y el no poder sentir el aliento del público, circunstancias devenidas por la situación actual y que sin duda afectan en este gran deporte que es el fútbol, pero quiere enviar un mensaje de optimismo, de que nada es imposible si luchas por tus sueños.Esto lo ha animado a vestir la camiseta de embajador de su ciudad y participar en