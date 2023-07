El futbolista montillano Antonio Moyano Carrasquilla se despide de la A.D. Alcorcón tras ascender a Segunda

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Apenas dos semanas después de consumar el ascenso a Segunda División tras derrotar por 2-1 al C.D. Castellón en la vuelta de la final delde ascenso, Antonio Moyano Carrasquilla anunció ayer su decisión de desvincularse de la Agrupación Deportiva Alcorcón, equipo en el que el futbolista montillano militaba desde la temporada 2021-2022."Me gustaría empezar recordando el día del ascenso: jamás pensé que viviría un momento así", arrancaba ayer el comunicado hecho público por el jugador a través de sus redes sociales, desde donde quiso "dar las gracias a todos los partícipes por hacernos felices a mí y a mi familia. Nunca os olvidaré".Antonio Moyano también tuvo ayer palabras de agradecimiento hacia "todas las personas con las que me he cruzado en estos dos años", en los que asegura haberse rodeado "de verdaderos profesionales, he aprendido muchísimo y de los que me llevo grandes amigos para siempre"."Ha llegado el momento de cerrar otro capítulo más de mi vida profesional. Me voy con la conciencia tranquila de devolver al equipo donde se merece y de haberme dejado la piel en el campo por ese escudo", finaliza el comunicado del futbolista montillano, que no ofrece detalles sobre su futuro más inmediato.Tras el comunicado de Antonio Moyano no han dejado de sucederse las palabras de gratitud y de ánimo hacia el jugador, tanto de aficionados de la A.D. Alcorcón, como del propio Córdoba Club de Fútbol, equipo en el que militó durante cinco temporadas y donde dejó un gran recuerdo.Nacido en Montilla el 13 de julio del año 2000, Moyano se había convertido en uno de los centrocampistas referentes del conjunto madrileño, en el que recaló tras su paso por el Córdoba Club de Fútbol B, en el que permaneció durante cinco temporadas y donde el 4 de noviembre de 2016 firmó su primer contrato como futbolista profesional para las siguientes cinco temporadas.En enero de 2021, Antonio Moyano Carrasquilla se convirtió en embajador del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos , impulsado por el Ayuntamiento de Montilla, que elogió el sacrificio, el trabajo y la constancia de este mediocentro-punta ofensivo que, el pasado verano, apadrinó un campus de fútbol en las instalaciones deportivas municipales para ofrecer a los más pequeños una alternativa de ocio saludable durante la primera semana de las vacaciones de verano.