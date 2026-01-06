El pulso creativo de Montilla se abre paso en la gran muestra del paisaje cordobés



Cinco artistas de Montilla proyectan su mirada sobre el paisaje en la exposición, una ambiciosa muestra que puede visitarse en el Centro de Arte Rafael Botí de Córdoba hasta el próximo 1 de marzo y que propone un recorrido amplio, plural y emocional por la pintura cordobesa de los últimos setenta años.Producida por la Fundación Botí de la Diputación de Córdoba y comisariada por María Yllescas Ortiz con motivo del 125.º aniversario del nacimiento de Rafael Botí y del décimo aniversario de la apertura de su Centro de Arte, la exposición se articula en torno a un doble eje.Por un lado, la sala permanente dedicada al maestro cordobés, renovada expresamente para esta ocasión, lo sitúa como origen y referencia del discurso. Por otro, cinco secciones distribuidas entre la primera y la segunda planta del Centro de Arte Rafael Botí de Córdob amplían el foco hacia distintas generaciones, estilos y lenguajes, estableciendo un diálogo continuo en el que el paisaje actúa como hilo conductor.En ese amplio panorama, que reúne obras de setenta artistas procedentes de toda la provincia y de diversas colecciones públicas y privadas, adquiere un relieve especial la presencia de cinco creadores montillanos. María José Ruiz, Juan Luque, Luis Cárdenas, Francisco Salido y José Antonio Jiménez Pedraza aportan visiones muy distintas entre sí, pero unidas por una relación intensa con el territorio, la memoria y la emoción que despierta el paisaje cuando se convierte en pintura.María José Ruiz López comparece encomo una creadora de sólida formación humanística y artística. Nacida el 2 de diciembre de 1966, es licenciada en Bellas Artes y en Derecho, diplomada en Lengua y Cultura Italiana por las universidades de Córdoba, Bolonia y Dante Alighieri, y académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.Su trayectoria internacional, iniciada en 1997 con una exposición en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, ha llevado su obra a espacios tan significativos como la Mezquita Catedral de Córdoba, la Accademia Internazionale dei Micenei, la Fundación Focus Abengoa de Sevilla o la Catedral de Toledo.Junto a su reconocida producción de temática religiosa, que incluye el retrato de San Juan de Ávila donado al pueblo de Montilla y hoy expuesto en la iglesia del Colegio Español de San José en Roma, María José Ruiz ha desarrollado una línea de trabajo marcada por el compromiso social.Obras como, con la que obtuvo el Premio de Pintura Focus-Abengoa por su denuncia de la violencia de género, o, revelan una sensibilidad que conecta con el paisaje no solo como escenario físico, sino como espacio simbólico donde se proyectan las inquietudes humanas.Juan Luque Muñoz aporta a la muestra la solidez de una trayectoria ampliamente reconocida dentro y fuera de Andalucía. Nacido en Montilla el 18 de julio de 1964, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y amplió su formación gracias a una beca de Pintura concedida por el Monasterio de Santa María de El Paular en el marco del Curso de Pintores Pensionados del Paisaje. Desde entonces, su obra ha recorrido salas de Córdoba, Sevilla, Valencia, Barcelona o Madrid, además de espacios internacionales en Estados Unidos, Reino Unido o Francia.Premiado en certámenes tan prestigiosos como el Premio BMW de Pintura, del que obtuvo la Medalla de Honor en 2006 y 2007, Juan Luque ha sido distinguido también en la Bienal promovida por la Confederación de Empresarios de Córdoba y en concursos nacionales como el “José Garnelo”, el “Rafael Zabaleta” o el “Ciudad de Baena”. Vinculado de manera especial a la Galería de Arte José Pedraza de Montilla, su pintura dialoga con el paisaje desde una mirada personal, construida a base de oficio, equilibrio y una sensibilidad que se reconoce de inmediato.Por su parte, la presencia de Luis Cárdenas Zafra enadquiere un valor especialmente emotivo. Fallecido el 1 de agosto de 2023, a los 67 años, el artista montillano dejó una obra intensa y profundamente personal que abarcó la pintura, la escultura, la fotografía y la poesía.Nacido en 1956 en la calle Nueva de Montilla, destacó desde muy joven como dibujante excepcional, logrando reconocimientos tempranos por sus copias a bolígrafo de obras maestras de José de Ribera o Diego Velázquez, ejecutadas con una precisión asombrosa.Su trayectoria expositiva, iniciada en 1975 en la Casa del Inca, lo llevó a galerías y salas de toda España y del extranjero, con hitos como su exposición en Tokio en 1991 o sus muestras en París en los últimos años de su vida. Cementerios etéreos, estaciones en penumbra o cipreses sumidos en la oscuridad poblaron un imaginario dominado por el negro, el blanco y el amarillo, una paleta inconfundible que hizo de Cárdenas un creador reconocible y singular. En su obra, el paisaje de la Campiña se transforma en una experiencia casi metafísica, cargada de silencio y de tensión emocional.De igual modo, Francisco Salido Mendoza, nacido en Montilla en 1956, representa otra de las voces esenciales del panorama plástico cordobés contemporáneo. Autodidacta en sus inicios, se licenció en Bellas Artes por la Facultad de Sevilla en 1982, tras obtener la prestigiosa Beca de Paisaje de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada. Desde entonces, ha desarrollado una carrera sólida que compagina con la docencia como profesor titular de dibujo artístico en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos “Mateo Inurria” de Córdoba.Con una quincena de exposiciones individuales y una intensa presencia en muestras colectivas, su obra ha sido reconocida en certámenes como el Premio Garnelo “Ciudad de Montilla” o la Bienal de Artes Plásticas Rafael Botí. En, Francisco Salido se integra en un discurso donde el paisaje aparece como espacio de reflexión plástica, construido con rigor compositivo y una sensibilidad que conecta con la tradición sin renunciar a una mirada contemporánea.Cierra la nómina montillana José Antonio Jiménez Pedraza, un autor prácticamente autodidacta que inició su formación en clases municipales impartidas por José Luis Gallo. Con más de cuatro décadas de trayectoria expositiva por toda Andalucía, su obra revela una constante querencia por el olivo, símbolo milenario y eje recurrente de su universo creativo. En 2016 regresó por tercera vez a la que siempre fue su casa —la Galería de Arte José Pedraza— con una exposición individual que reafirmó esa conexión profunda con el paisaje y sus raíces.Tal y como ha señalado el propio José Pedraza, la pintura de José Antonio Jiménez se sitúa a medio camino entre la figuración y la abstracción, con claras influencias del postcubismo y de las enseñanzas de Vázquez Díaz. Sus composiciones, construidas casi como masas escultóricas o arquitectónicas, transmiten una sensación de paz y quietud que invita a la contemplación sosegada, en sintonía con el espíritu de una exposición que reivindica la vigencia del paisaje como motor de creación.puede visitarse hasta el 1 de marzo en el Centro de Arte Rafael Botí, en la calle Manríquez de Córdoba, de martes a sábado en horario de mañana y tarde, y los domingos y festivos en horario matinal. Comisariada por María Yllescas Ortiz, la muestra no solo traza un mapa del paisaje pictórico cordobés, sino que subraya, a través de estas cinco trayectorias montillanas, la capacidad del arte para convertir el territorio en emoción compartida.