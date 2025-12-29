María del Mar Marqués repite victoria en la San Silvestre de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

Las calles de Montilla vivieron ayer una mañana distinta, marcada por el pulso del deporte y el latido solidario, con la celebración de una nueva edición de la, una cita organizada por la Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré), que volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a una propuesta ya plenamente asentada en el calendario navideño local.La prueba congregó a un total de 320 corredores y corredoras, repartidos entre las categorías Infantil y Adulta, que tomaron parte en una jornada en la que el espíritu competitivo convivió, casi de la mano, con el ambiente festivo propio de los últimos días del año.Desde primeras horas, el entorno del Ayuntamiento de Montilla fue llenándose de familias, grupos de amigos y deportistas de todas las edades, muchos de ellos ataviados con disfraces, confirmando el carácter popular e inclusivo de una carrera pensada para sumar y compartir.Pese a la inestabilidad meteorológica, la actividad arrancó a las 11.30 de la mañana con las pruebas infantiles, concebidas para fomentar la participación de los más pequeños y reforzar ese clima familiar que distingue a la San Silvestre montillana. Poco después, a las 12.00 del mediodía, se dio la salida a la prueba reina, con un recorrido urbano de cinco kilómetros que atravesó algunas de las principales arterias del casco histórico, desde la Corredera hasta la Plaza de la Rosa, pasando por calles como Arcipreste Fernández Casado, Gran Capitán, Llano de Palacio o Paseo de Cervantes, hasta culminar en la Puerta de Aguilar, donde se situó la meta y tuvo lugar la entrega de premios.En ese trazado, conocido y exigente a partes iguales, volvieron a brillar nombres propios. La atleta montillana María del Mar Marqués Córdoba, presidenta del Club Atletismo Montilla y representante del Club Trops-Cueva de Nerja, se impuso de nuevo en la categoría femenina, revalidando así el. En la prueba masculina, la victoria fue para Ismael Sánchez, que cruzó la línea de meta como el corredor más rápido del día.Más allá de los resultados, la carrera volvió a subrayar su vocación abierta y participativa. El reglamento permitió completar el recorrido tanto corriendo como andando, y, como es habitual, se autorizó la presencia de mascotas, un detalle que añadió cercanía y colorido al conjunto. Junto a los galardones a las mejores marcas, el jurado reconoció también los disfraces más originales y divertidos, uno de los alicientes que cada año anima a muchos participantes a tomarse la prueba con humor y creatividad.Desde el Ayuntamiento de Montilla se agradeció expresamente la implicación de la organización, de los clubes colaboradores, del personal voluntario y de todas las personas inscritas, cuyo esfuerzo colectivo hizo posible una jornada en la que deporte, convivencia y compromiso social se dieron la mano.Y es que la San Silvestre montillana no se entiende sin la labor de Amdaré, una asociación fundada en abril de 2015 que centra su trabajo en la prevención de conductas de riesgo y en el apoyo y asesoramiento a familias que demandan ayuda ante problemas de conducta, especialmente los vinculados a las adicciones.El colectivo, respaldado por más de medio centenar de voluntarios, desarrolla a lo largo del año acciones formativas e informativas dirigidas tanto a padres como a preadolescentes y adolescentes, con el objetivo de reducir factores de riesgo y potenciar alternativas de ocio saludable.En ese sentido, desde la entidad insisten en la necesidad de ofrecer propuestas positivas y accesibles, especialmente en una etapa en la que, como recuerdan, el inicio en el consumo de alcohol y drogas se produce a edades cada vez más tempranas.La San Silvestre de Montilla, que alcanzó ayer su octava edición, vuelve así a demostrar que el deporte puede ser una poderosa herramienta de sensibilización social. Una carrera que no solo mide tiempos y posiciones, sino que refuerza valores de solidaridad, participación y vida saludable en pleno corazón de las fiestas navideñas, dejando una estampa colectiva difícil de olvidar y un mensaje claro de cierre de año: correr juntos siempre merece la pena.