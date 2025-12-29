Nuevo cierre al tráfico de la carretera la CO-4207 que une Montilla y Montalbán

Medio millar de incidencias en Andalucía

Málaga, Granada y Almería, provincias más afectadas

Avisos adversos en Andalucía

El temporal de lluvia que afecta a parte de Andalucía desde hace varios días y que, por el momento, se ha cobrado la vida de una persona, además de dejar a dos personas desaparecidas, obligó a cerrar ayer al tráfico la carretera comarcal CO-4207, que une Montilla y Montalbán de Córdoba, tras volverse a anegar el tramo afectado por el desbordamiento del arroyo Salado, un punto negro que se repite cada vez que llueve con cierta intensidad en la Campiña Sur y que ha dejado a numerosos conductores sin una de las conexiones más transitadas entre las dos localidades vecinas.El corte, que se decretó a las 10.12 de la mañana, obligó a interrumpir el tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 4 y 6, justo donde una enorme balsa de agua, barro y piedras ha convertido la calzada en un terreno impracticable.La Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que la Guardia Civil mantiene acordonada la zona mientras Mantenimiento de Carreteras trabaja para restablecer la circulación. La proximidad del cauce y la escasa diferencia de cota, unidas a la sedimentación acumulada durante décadas, hacen que la vía colapse incluso con precipitaciones moderadas.Según, una herramienta impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo, Montilla registró ayer 7,8 litros por metro cuadrado a lo largo de la jornada, elevando a 116,8 litros el balance provisional desde el 1 de diciembre.Mientras tanto, el cierre de la CO-4207 vuelve a recordar la urgencia de una actuación que lleva años sobre la mesa. No en vano,para construir un nuevo puente metálico y elevar el trazado de la carretera entre los puntos 5+406 y 5+434. El objetivo es claro: solventar la escasa distancia entre la estructura actual y el nivel del arroyo Salado, que ha ido subiendo por la acumulación de sedimentos.El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, definió entonces el proyecto como “una reivindicación histórica” desbloqueada tras dos años de negociaciones con la CHG. “La conexión natural entre Montalbán y Montilla se ve muy afectada cuando hay lluvias, y eso genera numerosos problemas. Hemos diseñado un puente útil y eficaz que solucionará definitivamente esta situación”, aseguró durante una visita al tramo afectado.El alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, recalcó que esta carretera no es solo una vía de acceso cotidiano para sus vecinos, sino un enlace estratégico para buena parte del tráfico que se dirige al centro de reciclaje ubicado en su municipio. Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, insistió en que los cambios en los modelos de cultivo han incrementado la sedimentación en los últimos años, haciendo que el punto crítico se inunde cada vez con mayor facilidad.El servicio 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, eleva a 474 el número de incidencias atendidas por el servicio de Emergencias 1-1-2 a causa del temporal de lluvia que afecta a Andalucía y que deja por el momento un fallecido y dos personas desaparecidas.Desde las 12.00 del mediodía del pasado sábado, y hasta las 18:30 de la tarde de ayer domingo, el servicio de emergencias atendió un total de 474 incidencias en toda Andalucía. El grueso se concentró en la provincia de Málaga, con un total de 343 avisos. A medida que la tormenta se desplazaba al este, aumentaron el número de incidentes gestionados en Granada (58) y Almería (48).Lo más destacado fue el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos varones de 53 y 54 años desaparecidos en Alhaurín el Grande (Málaga) desde la noche del sábado. La furgoneta que conducían fue localizada vacía y con graves daños. En estos momentos, prosigue la búsqueda del segundo de los desaparecidos en un dispositivo coordinado por Guardia Civil en el que participan, entre otros, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Nacional y Local.También un amplio operativo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde la mañana de ayer a un motorista que desapareció tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora (Granada). El hombre trataba de atravesar con su motocicleta un arroyo en una zona conocida como la Sierra de Parapanda, cuando la fuerza del agua lo arrastró corriente abajo, según las indicaciones del amigo con el que se encontraba y que dio la voz de aviso al Teléfono de Emergencias 1-1-2.Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones del 1-1-2 en caso de avisos adversos y apunta que cruzar por zonas anegadas o transitar por lugares próximos a cauces de los ríos supone un riesgo extraordinario e inasumible, al igual que los desplazamientos innecesarios.La EMA subraya también que es importante recordar que los avisos naranjas o rojos suponen una alteración de la normalidad y son un peligro muy real para las vidas que exige que se tomen muy en serio las recomendaciones de autoprotección. Cabe recordar que el año pasado fallecieron tres personas en circunstancias muy parecidas en zonas anegadas y próximas a cauces.Málaga ha sido la provincia donde con más fuerza se han sentido los efectos del temporal, llegando a registrar un total de 343 incidencias. A lo largo de la jornada de ayer domingo, los esfuerzos se centraron en las labores de acondicionamiento de calles, calzadas y acumulación de lodos, con la participación entre otros de EMA Infoca.En la provincia de Granada se asistieron casi sesenta avisos, muchos de ellos en el entorno de Motril, pero también en otros municipios como Aldeire, Almuñécar, Armilla, Granada, Guadix, Gualchos, Güéjar Sierra, Huétor Vega, Íllora, Las Gabias, Los Guajares, Monachil, Nevada, Órgiva, Peligros, Pinos Puente, Rubite, Santa Fe, Torrenueva, Trevélez y Valderubio. Las asistencias reportadas estuvieron relacionadas con anegaciones en calles y viviendas, cortes de carreteras por nieve y barro, coches atrapados en carretera por nieve y caídas de árboles y piedras.Así, en cuanto a las incidencias en vías de comunicación, la A-4030 en Güéjar Sierra estuvo cortada por la acumulación de nieve, que ya fue retirada. En la A-337 se quedaron atascados al menos 20 vehículos a la altura de Aldeire, por lo que la vía fue cortada totalmente entre los puntos kilométricos 11 y 41.En la provincia de Almería se asistió medio centenar de avisos, relacionados con ramblas desbordadas, desprendimientos, vehículos atascados por la nieve, asfalto en mal estado, agua, hielo y nieve en calzadas, anegaciones en viviendas y problemas de alcantarillado.Los bomberos del Levante Almeriense rescataron a una persona atrapada en el interior de su vehículo en la localidad de Pulpí. Minutos antes de las 13:00 horas de ayer alertaron de una persona atrapada dentro de un vehículo y que estaba empezando a entrar agua en el interior por el desbordamiento de un bancal; fue socorrida por los bomberos. Se registraron desprendimientos en la AL-7107 en Vera y en Cuevas de Almanzora; también en la AL-8105 en Cuevas, que ya fue abierta con restricciones.El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó la tarde del domingo a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas. Cabe recordar que el plan se encontraba ya en fase de preemergencia desde el pasado jueves día 24.Además, un total de 36 municipios andaluces han activado sus planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL): 23 de ellos en Málaga, once en Granada y dos en la provincia de Almería, que se fueron activando conforme concluían los avisos meteorológicos y la situación se normalizaba.El pasado sábado, incluso, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, remitió a las 21.16 horas un mensaje masivo a los móviles de los 27 municipios que componen la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, afectados por el aviso rojo por lluvias —peligro extraordinario—.La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactivó al final del día de ayer el aviso naranja por precipitaciones en la zona de Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, y por tanto, a esta hora ya no hay activo ningún aviso por fenómenos meteorológicos adversos de gran nivel en la región.Pese a todo, para el día de hoy está previsto el aviso amarillo por lluvias en el levante almeriense hasta las 17:59 de esta tarde. Ante esta situación durante la jornada de hoy, el 1-1-2 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.