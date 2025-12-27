La carrera popular de San Silvestre regresa mañana con un recorrido de cinco kilómetros



FOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA

La Asociación Montillana de Ayuda, Reeducación y Esperanza (Amdaré), en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, celebrará mañana domingo, 28 de diciembre, la octava edición de la carrera popular de San Silvestre, una cita ya plenamente asentada en el calendario navideño local que combina deporte, convivencia y compromiso social. La prueba, de carácter lúdico-deportivo, contará con un recorrido de cinco kilómetros y tendrá su punto de salida en la puerta de la Casa Consistorial.La jornada arrancará a las 11.30 de la mañana con las carreras infantiles, pensadas para fomentar la participación de los más pequeños y el ambiente familiar que caracteriza a esta iniciativa. A partir de las 12.00 del mediodía se celebrará la prueba reina, que discurrirá por algunas de las principales calles del casco urbano, como la Corredera, la Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado, Gran Capitán, Llano de Palacio, Paseo de Cervantes, Coto, Pozo Dulce, San Sebastián, Juan Colín, Plaza de Munda, Ancha, Fuente Álamo y Médico Cabello, para finalizar en la Puerta de Aguilar, donde tendrá lugar la entrega de premios.Desde la organización se ha subrayado el carácter inclusivo de la carrera, abierta a personas de todas las edades y condiciones físicas, con la posibilidad de completar el recorrido tanto corriendo como andando. Como viene siendo habitual en ediciones anteriores, la San Silvestre montillana también permitirá la participación de mascotas, reforzando así su dimensión festiva y popular. Junto a los galardones a las mejores marcas deportivas, el jurado reconocerá igualmente los disfraces más originales y divertidos, uno de los grandes atractivos de la cita.La carrera está organizada por Amdaré, una asociación fundada en abril de 2015 cuya labor se centra fundamentalmente en la prevención de conductas de riesgo y en el apoyo, ayuda y asesoramiento a familias que demandan atención ante problemas de conducta, especialmente los derivados de las adicciones.El colectivo, que cuenta con más de medio centenar de voluntarios, desarrolla acciones formativas e informativas dirigidas tanto a padres como a preadolescentes y adolescentes, con el objetivo de minimizar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección en una etapa especialmente vulnerable.“Las intervenciones en el campo de la prevención han de estar orientadas a reducir los riesgos y a ofrecer alternativas de ocio y diversión saludables, ya que los jóvenes se inician en el consumo de alcohol y drogas a edades cada vez más tempranas”, explican desde la entidad.A través de talleres, seminarios y acciones de información y asesoramiento, Amdaré pretende dotar a las familias de estrategias eficaces para afrontar estas situaciones, además de actuar como punto de referencia y apoyo para todas las personas que solicitan su ayuda.En este ámbito, la asociación ejerce también como nexo de unión entre las familias y la Asociación Resurgir Proyecto Hombre Antequera, una entidad con casi tres décadas de experiencia y con infraestructuras y profesionales altamente cualificados, a la que Amdaré manifiesta su plena confianza por los resultados que obtiene año tras año en el tratamiento y la rehabilitación.La San Silvestre montillana llega a su octava edición tras el éxito cosechado en convocatorias anteriores. La, coronó a dos atletas locales: María del Mar Marqués Córdoba —presidenta del Club Atletismo Montilla y representante del Club Trops-Cueva de Nerja, que se alzó como ganadora en la categoría Femenina con un crono de 19:27.18— y Jesús Alguacil Barba —del club Runners de Pura Cepa de Moriles, que se impuso con una marca de 16:49.89—.Las inscripciones para la edición de este año pueden formalizarse al precio de cinco euros para los niños y siete euros para los adultos en la tienda de deportes Campeón, en la Papelería La Redonda y. Asimismo, las personas interesadas también podrán inscribirse mañana mismo, a partir de las 10.00 horas, en la puerta del Ayuntamiento de Montilla, poco antes del inicio de las pruebas.Con esta nueva edición de la San Silvestre, Amdaré y el Ayuntamiento de Montilla refuerzan una iniciativa que trasciende lo meramente deportivo para convertirse en una herramienta de sensibilización social, fomentando valores de solidaridad, participación y vida saludable en pleno corazón de las fiestas navideñas.