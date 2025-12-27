La Diputación de Córdoba distribuye 35.000 plantas entre los ayuntamientos de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de su Centro Agropecuario, hizo entrega hace unos días de 35.000 plantas arbustivas y arbóreas de más de 100 especies diferentes a los ayuntamientos de la provincia, en un acto celebrado en la Finca de las Barracas, que contó con la asistencia de la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado.En relación con esta iniciativa, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, señaló que “en nuestro objetivo de servir a nuestro sector primario, ponemos en marcha este plan que se suma a las labores que venimos desarrollando también en la Finca del Aguilarejo”.Un trabajo, continuó, “que se evidencia con otro de nuestros actos más significativos como es el reparto de semillas autóctonas que anualmente realizamos, también a nuestros ayuntamientos, y que favorece la recuperación, conservación y puesta en valor de este material vegetal”.Lorite hizo referencia a que “el Centro Agropecuario Provincial participa en el Programa Infraestructuras Verdes, iniciativa que persigue la revegetación de nuestros entornos urbanos así como la puesta en valor y la conservación de la biodiversidad de los entornos, convirtiéndose en una herramienta que aporta beneficios ecológicos, económicos y de bienestar social para la población”.“Del mismo modo, podemos adelantar que, para la próxima primavera, celebraremos un nuevo encuentro para presentar una guía en materia de infraestructuras verdes, en la que podremos conocer el proyecto piloto que estamos desarrollando en Carcabuey y que esperamos poder extrapolar al resto del territorio”, afirmó Lorite.El responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba insistió en que “en este documento se contempla un plan integral de arboleda en espacios urbanos, así como propuestas sobre cómo implementarlo, porque la tendencia tiene que ser la generación de sombras para combatir los efectos del cambio climático”.Para Lorite, “la jornada de hace unos días permitió, además, dar a conocer a los representantes municipales la enorme labor que se viene realizando desde el Centro Agropecuario, una labor que viene vinculada a la investigación pero también a la formación, esenciales para el desarrollo futuro de un sector fundamental para la provincia como es el sector primario”.