La Hermandad del Santo Entierro prepara la salida procesional de San Juan Evangelista

La Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios celebrará esta tarde la salida procesional de San Juan Evangelista con motivo de su onomástica, una cita cargada de simbolismo que devolverá al centro histórico la presencia del discípulo amado y patrón de los jóvenes cofrades, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.La procesión está prevista para las 17:30 de la tarde, con salida en la Parroquia de San Francisco Solano, desde donde la imagen de San Juan Evangelista volverá a recorrer las calles más emblemáticas de la localidad. Se trata de una convocatoria especialmente significativa para la corporación, ya que esta imagen procesionaba tradicionalmente cada Viernes Santo y, desde el año 2022, ha adquirido carácter ordinario al suplir su salida penitencial debido a la falta de costaleros.El paso será portado por el Grupo Joven de la Hermandad del Santo Entierro, reforzando así el vínculo entre la imagen y aquellos a quienes representa de manera simbólica. No es un detalle menor, pues San Juan Evangelista encarna la juventud, la fidelidad y la cercanía.El acompañamiento musical correrá a cargo esta tarde del trío de capilla Dies Irae, formación que acompaña cada Viernes Santo a la María Santísima de la Soledad, aportando un clima de recogimiento y sobriedad que invitará al silencio y a la contemplación.El itinerario diseñado para la ocasión discurrirá por las calles San Francisco Solano, General Jiménez Castellanos, Puerta de Aguilar, Dámaso Delgado, Altillos, San José, Plaza de la Andaluza, San Fernando, Sánchez Molero, Don Gonzalo, Don Diego de Alvear, Hermanos Garnelo, Corredera, Plaza de la Inmaculada, Santa Ana y San Francisco Solano, con entrada prevista a las 20:00 horas, momento en el que dará comienzo la santa misa.Desde el punto de vista patrimonial y devocional, la procesión permitirá contemplar una imagen barroca de autoría anónima, datada en el siglo XVII, que representa a uno de los discípulos más cercanos a Jesús de Nazaret. Durante años, esta talla se custodió a los pies del Santísimo Cristo de la Yedra, en la iglesia de San Agustín, y ha formado parte en numerosas ocasiones del cortejo del Santo Entierro, aunque en algunos Viernes Santos no pudo procesionar por la falta de costaleros. En ese sentido, el nuevo paso adaptado a costal y el cambio en la forma de portarlo han permitido recuperar su presencia en las calles, devolviéndole visibilidad y continuidad.La iconografía de la imagen refuerza su fuerza expresiva. San Juan Evangelista aparece representado con una actitud que remite al instante de tribulación vivido por los seguidores de Jesús tras su muerte, justo antes de la Resurrección. Esa mezcla de dolor contenido y esperanza latente convierte la escena en un relato silencioso que conecta fácilmente con el espectador, incluso fuera del contexto estrictamente religioso."Desde el comienzo de la Pasión, san Juan Evangelista permanecerá al lado de María en su sufrimiento", explica Elena Bellido, historiadora del Arte y directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, quien recalca que la imagen que saldrá hoy en procesión "se representa como un hombre joven y de facciones correctas, que dirige su mirada a las alturas, reflejando el momento de tribulación que los seguidores de Jesús vivieron tras su muerte y justo antes de la Resurrección".En cualquier caso, el desarrollo de la procesión estará condicionado por el tiempo. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a una tarde lluviosa, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza el 100 por ciento entre las 18:00 y las 24:00 horas.Un factor que mantiene en vilo a la hermandad del Viernes Santo y a los numerosos fieles que esperan acompañar a San Juan Evangelista en esta jornada tan señalada, confiando en que el tiempo conceda una tregua para que Montilla pueda reencontrarse, una vez más, con una estampa cofrade en la recta final del año.