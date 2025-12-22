La suerte sonríe a Montilla con el tercer premio de El Gordo de Navidad

Montilla acaba de recibir en este 22 de diciembre un motivo para la ilusión gracias al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha dejado parte de su tercer premio en la localidad, según ha confirmado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
La fortuna ha llegado de la mano del número 90693, dotado con 50.000 euros al décimo, que ha sido vendido por la Administración de Loterías número 3, situada en la Corredera, a escasos metros de la calle Angustias. En total, el establecimiento regentado por Teresa Crego, que está a punto de jubilarse, ha distribuido medio millón de euros en la localidad, gracias a diez décimos premiados, todos ellos vendidos en ventanilla, por lo que, según la responsable de la Administración, "ha estado muy repartido". En la capital cordobesa, el mismo número ha sido consignado en las administraciones ubicadas en la Avenida de Medina Azahara y en La Viñuela.
La escena se ha repetido con la naturalidad de los días grandes: llamadas rápidas, sonrisas contenidas y la sensación compartida de que, al menos por unas horas, todo pesa un poco menos. Y es que la Lotería de Navidad tiene esa capacidad casi ritual de unir historias pequeñas en torno a una cifra cantada por los niños de San Ildefonso.
Este nuevo premio se suma a un historial nada desdeñable de golpes de suerte en Montilla. En 2023, el estanco situado frente al Centro de Salud vendió un décimo de uno de los quintos premios, mientras que en 2020 la desaparecida Cafetería Uruguay hizo lo propio con otro quinto premio del sorteo navideño. Aquel establecimiento ya había repartido antes un segundo premio de la Lotería Nacional y hasta un boleto premiado de La Quiniela, como si la fortuna se hubiera acostumbrado a pasar por allí.
La memoria colectiva recuerda también otros hitos: el importante pellizco de 400.000 euros que llegó en 2017 gracias a un décimo comprado en Baeza, los 600.000 euros repartidos por El Racimo de Oro en 2014 o los distintos quintos premios que, con los años, han ido dejando pequeñas celebraciones domésticas en la ciudad. Incluso hay quien mira más atrás, hasta 1931, para encontrar premios de una magnitud similar, aunque en 2001 la suerte también sonrió con fuerza en un sorteo de Lotería Nacional.
Más recientemente, el 13 de octubre de 2024, la propia Administración de Loterías número 3 de la Corredera volvió a estar de enhorabuena gracias a un premio de segunda categoría de la Bonoloto, valorado en 59.907,99 euros. Entonces, los responsables de la Administración La Corredera expresaron su satisfacción por un galardón que se sumaba a otros muchos repartidos por este establecimiento en sorteos como La Primitiva, El Joker o el Extraordinario de Agosto.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM / JOSÉ ANTONIO AGUILAR
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM / JOSÉ ANTONIO AGUILAR