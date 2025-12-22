El Apedem sigue invicto tras empatar ante el Club Deportivo Hinojosa

C.D. Apedem 1 -- 1 C.D. Hinojosa

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, Francisco José Jurado García, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Juan Sánchez Zafra, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez y Pablo Llamas Salamanca.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcalde (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Club Deportivo Hinojosa: Jesús David González Barbero, Enrique Tocados Franco, Francisco Barbero Buenestado, Daniel Moraño Rodríguez, Carlos Cercano Barbero, Leider Hernández Contreras, Diego Jurado Flores, Oliver Leal Jarilla, Francisco Márquez Murillo, Pedro Moisés Barbero Buenestado y Pablo Arenas Bonilla.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcalde (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Cuerpo técnico: Juan Gómez de las Heras (entrenador), Francisco Manuel Flores Medina (segundo entrenador) y Juan Antonio Noguero Sánchez (delegado de equipo).

Goles: 1-0 Lucas Hueso Priego (min. 35); 1-1 Pedro Moisés Barbero Buenestado (min. 51, de penalti).

Árbitro: Mario Juárez Moreno. Asistentes: Juan Pozo Merina y Fernando Peci Ruiz.

Amonestaciones: Tarjeta amarilla para Francisco José Jurado García (min. 44), Pablo Llamas Salamanca (min. 77), Fernando Gómez Lorenzo (min. 78) y Ezequiel Salado Sánchez (min. 89) por parte del Club Deportivo Apedem. En el Club Deportivo Hinojosa vieron tarjeta amarilla Carlos Cercano Barbero (min. 80), Antonio José Durán Parras (min. 89), Enrique Tocados Franco (min. 89) y Leider Hernández Contreras (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem sumó ayer un nuevo empate en Montilla en un partido espeso, de ritmo irregular y con pocas ocasiones claras, que volvió a dejar esa sensación agridulce de haber hecho lo suficiente para ganar, pero no lo necesario para cerrar el encuentro. Y es que el duelo ante el Club Deportivo Hinojosa se movió siempre en una fina línea entre el control y la incertidumbre.El inicio no fue cómodo para el conjunto montillano. El Club Deportivo Hinojosa salió con mayor intensidad, apretando arriba y buscando con decisión la portería defendida por Carlos Repiso. Durante los primeros minutos, los visitantes lograron varios acercamientos peligrosos, obligando a la zaga local a mantenerse concentrada y a apagar pequeños incendios antes de que el partido se desordenara del todo.Con el paso de los minutos, el Club Deportivo Apedem fue encontrando algo más de calma con balón. Sin alardes, pero con paciencia, empezó a ganar metros y a mirar con más frecuencia el campo rival. En ese contexto, llegó el golpe que parecía cambiar el guion del encuentro.En el minuto 35, una transición rápida por la banda derecha permitió a Ezequiel filtrar un pase preciso para Lucas Hueso, que no dudó y batió al portero visitante con un potente derechazo. Un gol de esos que alivian, que liberan, y que enviaron el partido al descanso con ventaja local.Tras el paso por vestuarios, el encuentro volvió a torcerse pronto para los intereses montillanos. En el minuto 51, el Club Deportivo Hinojosa encontró espacio en una contra por la banda izquierda y el delantero visitante fue derribado dentro del área por el propio Lucas Hueso. El colegiado, Mario Juárez, no dudó y señaló el punto de penalti. El conjunto de Los Pedroches aprovechó la ocasión para igualar el marcador y devolver el partido a ese terreno incómodo donde cualquier detalle podía decidir.A partir de ahí, el duelo entró en una fase más trabada. El Club Deportivo Apedem quiso, pero no siempre pudo. En los últimos minutos, los de Rafael Garrido empujaron con más corazón que juego, buscando un segundo gol que nunca terminó de madurar. La portería defendida por Jesús González se convirtió en un objetivo esquivo, bien protegido por un Club Deportivo Hinojosa que supo cerrar espacios y desbaratar, una y otra vez, las intentonas locales.El empate final dejó sensaciones encontradas. No contentó a nadie. El Club Deportivo Hinojosa sale de los puestos de ascenso, mientras que el Club Deportivo Apedem, todavía invicto en la competición, se mantiene segundo, a cinco puntos del Club Deportivo Higuerón, que firmó una contundente victoria en casa por 5-1 ante el Priego Club de Fútbol.Más allá del resultado, el encuentro volvió a reflejar el trabajo silencioso que se cuece durante la semana. El cuerpo técnico encabezado por el entrenador cordobés Rafael Garrido sigue insistiendo, puliendo detalles y buscando fórmulas para mejorar el rendimiento de una plantilla que compite, resiste y no se rinde, aunque los marcadores no siempre acompañen. Ese esfuerzo diario, constante y meticuloso, es el que mantiene al equipo sólido y con margen de crecimiento.Ahora llega el parón navideño. Tiempo para reflexionar, ajustar piezas y recuperar energía. Dos jornadas consecutivas sin victoria invitan a la autocrítica, pero también a la calma. El camino es largo y el Club Deportivo Apedem ha demostrado que tiene argumentos para volver, más pronto que tarde, a la senda del triunfo.