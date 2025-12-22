La Unión se suma al Brindis por la Navidad de la Asociación Amigos de la Venencia



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Asociación Amigos de la Venencia, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla y la, llevará el próximo martes 30 de diciembre a la Plaza del Ayuntamiento, la segunda edición del Brindis por la Navidad, una cita que dará comienzo a las 13.00 de la tarde y que contará con la participación activa de más de treinta niños y niñas vinculados al colectivo.La iniciativa, que cuenta de nuevo con el respaldo de La Unión, convertirá el centro neurálgico de Montilla en un espacio de encuentro en el que los más pequeños asumirán un papel protagonista al venenciar vino de tinaja de la cooperativa a todas las personas que se acerquen hasta la plaza. Un gesto cargado de simbolismo que conecta generaciones y que recupera, aunque sea por unas horas, un oficio antiguo que forma parte del ADN vitivinícola de la localidad.El acto se desarrollará hasta alrededor de las 14.00 de la tarde, momento en el que está previsto un brindis conjunto con todos los asistentes para felicitar a los montillanos la llegada de la Navidad. Será el punto culminante de una mañana pensada para compartir, conversar y dejarse llevar por un ambiente claramente navideño, con villancicos sonando de fondo y alguna sorpresa que la organización prefiere mantener en secreto.Al igual que en la primera edición, celebrada durante la pasada Navidad, la Cooperativa Agrícola La Unión ofrecerá de manera gratuita la degustación de su vino de tinaja, un detalle que contribuyó decisivamente al éxito de aquella jornada, en la que se congregaron más de quinientas personas. En ese sentido, desde la Asociación Amigos de la Venencia confían en que la cifra de asistentes pueda incrementarse de forma notable en esta segunda convocatoria, impulsada por el buen recuerdo que dejó el estreno de la iniciativa.El Brindis por la Navidad se enmarca dentro del conjunto de actividades que la Asociación Amigos de la Venencia viene desarrollando desde su creación en 2023, todas ellas dirigidas a la sociedad montillana y con una acogida muy positiva. Propuestas que buscan no solo dinamizar la vida cultural y social del municipio, sino también poner en valor tradiciones ligadas al vino que han marcado durante siglos la historia económica y emocional de Montilla.Y es que el nombre de la ciudad está indisolublemente unido al de sus vinos, considerados durante generaciones un rasgo definitorio de la personalidad de sus gentes. Durante años, los jornales que generaba la vendimia, tanto en la recolección como en la molturación, supusieron un apoyo fundamental para muchas familias humildes, que encontraban en esos ingresos un alivio para afrontar el inicio del curso escolar o para renovar ropa y mobiliario en los hogares.Hoy, la realidad del sector es distinta. La recolección se concentra en apenas unas semanas, las lagaretas tradicionales han ido desapareciendo y en las grandes bodegas o cooperativas trabajan menos personas a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, algunos oficios vinculados al vino han logrado sobrevivir y, en los últimos años, incluso han despertado el interés de consumidores exigentes de Centroeuropa.Es el caso de la venencia, nacida para comprobar el estado de los vinos en las botas y que, con el tiempo, ha encontrado un nuevo protagonismo en eventos sociales y gastronómicos, reservada ya casi en exclusiva para ocasiones especiales. En este contexto cobra especial relevancia el papel de la Cooperativa Agrícola La Unión, una de las entidades de referencia dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y también de la DOP Aceite de Lucena.Fundada en 1979 por un grupo de agricultores impulsados por la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA), la cooperativa ha experimentado un crecimiento constante que la ha llevado a protagonizar la mayor vendimia de toda Andalucía, con una producción media anual de unos diez millones de litros de vino blanco, un millón de litros de vino tinto y alrededor de tres millones de kilos de aceite de oliva.Ese desarrollo se refleja también en sus infraestructuras. El aumento de socios y de producción motivó la construcción de nuevas instalaciones en la calle Río de la Hoz, junto a la estación de ferrocarril, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados con una notable capacidad de almacenamiento.Además, junto a su sede principal en la Avenida de Italia, La Unión dispone de otro espacio en la calle Juan Colín, en una parcela de 6.000 metros cuadrados que ha albergado durante años numerosas actividades culturales y recreativas de la localidad en un salón de actos de más de 1.000 metros cuadrados.Con más de 1.800 socios en la actualidad, la cooperativa vuelve a demostrar, a través de su implicación en este Brindis por la Navidad, su compromiso con Montilla y con la difusión de una cultura del vino que no solo se degusta, sino que también se comparte y se celebra en comunidad.