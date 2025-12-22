Loable actitud pese a las dificultades

Montilla Club de Fútbol 0 -- 1 Real Betis Balompié C

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Soto, Moslero, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Tena, Alberto Bermejo, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Adrián, Amara y Rubén Jurado.

Real Betis Balompié C: José Romero, Godino, Miguela, Valero, Solís, Vázquez, Junior, Fran Pérez, Juanito, Ballesteros y Chata. También jugaron Amores, Jhon Arcila, Rodri y Davilillo.

Goles: 0-1 Miguela (m. 61).

Árbitro: Álvaro Cruz Viejo (Huelva). Amonestó por los locales a Rafa Alcaide y Alberto Bermejo. Expulsó al portero suplente, Molero (m. 43). En los visitantes sería amonestados Miguela, Solís, Amores y Jhon Arcila.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 600 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El duelo en las alturas entre el Montilla Club de Fútbol y el Real Betis Balompié C deparó una vibrante contienda que se declinó a favor del filial heliopolitano por un ajustado cero a uno. A pesar de las ocasiones fabricadas y del buen hacer en gran parte del partido por parte local, los de Isaac Cuesta no fueron capaces de contrarrestar el tanto verdiblanco, cerrando la primera vuelta con una derrota.Llegaba el líder al Estadio Municipal ante un Montilla plagado de bajas. Fran González, Ángel Lara, Antonio Pino, Tiago, Sergio Heredia y Juan María no se encontraban a disposición del técnico auriverde, lastrando un once inicial que se reinventó para la ocasión.Pese a ello, los vinícolas comenzaron el encuentro con valentía, presionando la salida de balón verdiblanca y buscando la meta rival. Un robo en la medular provocó un lanzamiento de Alberto Bermejo que atajó por bajo el guardameta visitante, siendo la primera ocasión a los seis minutos de juego.El Montilla movía el esférico ante un Betis C que buscó a la contra sus opciones, realizando rápidas transiciones defensa-ataque. Un disparo de Juanito de larga distancia atajado por Rafa Martínez sería el primer acercamiento para los sevillanos.La igualdad entre los contendientes se fue apoderando del encuentro, viéndose alternativas en el dominio del esférico. La movilidad en ambos equipos hacía observar un futbol vistoso, con buen trato de balón y esporádicos acercamientos a las áreas. Lo intentó el plantel vinícola en una jugada elaborada entre Rafa Alcaide y José Carraña, concluyendo la acción Carraña con un chut raso a las manos del guardameta.Respondió el filial verdiblanco con una combinación dentro del área que Junior, a escasos metros de la portería, mandó su lanzamiento por encima del larguero. Ya en la recta final, José Carraña tuvo la última del primer acto en un disparo que desvió un defensa dentro del área. Con todo por decidir, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Betis C encabezó las oportunidades con un disparo de Vázquez dentro del área que Rafa Martínez desvió a córner con una buena intervención. La ocasión fue el epílogo a una fase del encuentro con numerosas pugnas por el balón y la búsqueda constante de abrir espacios entre líneas, siendo vencedoras las defensas por encima de los ataques.Con esta perspectiva, se llegó al minuto 61, momento trascendental en el partido. Una falta ejecutada por Miguela al palo corto se introdujo en la meta vinícola ante la estéril estirada del cancerbero. Un gol que sentó como un jarro de agua fría a un Montilla que tenía que remar a contracorriente. Los dos banquillos movieron ficha, buscando alternativas el técnico local a la par que su homólogo verdiblanco, que buscaba controlar la ventaja adquirida.La nota positiva sería la vuelta a los terrenos de juego de Rubén Jurado, atacante auriverde que no ha podido disfrutar de minutos en toda la primera vuelta liguera tras la grave lesión sufrida en la Copa Andalucía a inicios de temporada. Con todo ello, los vinícolas levantaron la mirada, produciendo una serie de acciones ofensivas.En primera instancia, José Carraña en un lanzamiento de falta mandó el esférico rozando el poste. Instantes después, Amara a la salida de un córner elevó el cuero por encima del larguero en un lanzamiento a la media vuelta ante un balón dividido. Posteriormente, Yiyo remató de cabeza otro saque de esquina, yéndose el esférico desviado por poco.El Montilla volcó el juego sobre la meta heliopolitana. Mientras, el Betis C se replegó en busca del contragolpe ante el asedio local. La ocasión más clara sería para Pedro Crespín, en una prolongación de tacón de Rubén Jurado que Crespín, dentro del área, aprovechó para confeccionar un lanzamiento que obligó al guardameta a realizar una meritoria estirada para evitar el gol.Pese a los intentos por ver portería, el gol del empate no llegó y el Montilla se marcha al parón navideño con 29 puntos, a tres del ascenso directo e instalado en la cuarta posición. La próxima cita para los auriverdes será el 11 de enero, ante el Club Deportivo Inter Sevilla, en el Estadio Municipal.