Cocaína, hachís, heroína y más de mil cajetillas de tabaco ilegal en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL / MONTILLA DIGITAL

La Guardia Civil ha dado a conocer hoy los detalles del operativo contra el tráfico de drogas que llevó a cabo el pasado 15 de noviembre en la calle Ciudad de Sevilla —una vía que conecta las calles Herradores y San Juan de Ávila, junto al Mercado de Abastos— y queTal y como avanzó este periódico, el Instituto Armado logró desmantelar un activo punto de venta de drogas situado en un antiguo local comercial sin actividad, en pleno centro de la localidad, tras una operación en la que se intervinieron cocaína, hachís, heroína y una importante cantidad de tabaco ilegal, en un dispositivo que se saldó, además, con dos personas detenidas y con el ingreso en prisión de uno de los arrestados.La actuación, que se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre, permitió a la Benemérita cerrar un punto de venta de drogas que llevaba semanas bajo vigilancia. La operación se enmarcó dentro de los servicios que la Guardia Civil viene desarrollando en la provincia contra el tráfico de drogas y tuvo su origen a raíz de un informe de actuación de la Policía Local de Montilla.En ese documento se daba cuenta de la identificación de dos personas —un vecino de Montilla y otro de Aguilar de la Frontera, ambos conocidos por sus antecedentes policiales— a las que se les habían aprehendido diez gramos de cocaína, una navaja de pequeñas dimensiones y un total de 41 cajetillas de cigarrillos sin la correspondiente precinta legal.Tras la recepción de este informe, y ante la consideración por parte del Instituto Armado de que los hechos podían ser constitutivos de un delito de tráfico de drogas por la cantidad de sustancia intervenida, se procedió a la apertura de diligencias para la investigación.Con la correspondiente orden judicial, la Guardia Civil procedió a la entrada y registro del inmueble, donde se intervinieron un total de 326 gramos de hachís y ocho gramos de heroína, además de diversos elementos claramente enfocados al tráfico de drogas, como básculas de precisión, recortes para la venta de la droga, una libreta con anotaciones, dinero fraccionado y otros objetos que podrían haber sido utilizados como forma de pago de las sustancias.Por otro lado, los agentes también localizaron un total de 1.135 cajetillas de cigarrillos, junto a diez bolsas de un kilogramo de peso cada una que contenían picadura de tabaco, todo ello sin el debido control fiscal. Asimismo, fuentes próximas a la investigación aseguraron a este periódico que en el interior del local también se hallaron artículos como monopatines, bicicletas y maquinaria agrícola de pequeño tamaño que, según las sospechas, podrían proceder de robos o asaltos registrados en la localidad.Además del delito contra la salud pública, la operación permitió destapar otras presuntas irregularidades, ya que a los detenidos también se les atribuyeron los delitos de usurpación de inmueble y de defraudación del fluido eléctrico. El antiguo local comercial quedó precintado tras la intervención, al disponer de un almacén donde, presuntamente, los ahora detenidos acumulaban tanto las dosis de droga destinadas a su venta como el tabaco ilegal y los objetos de dudosa procedencia. También custodiaban un perro que fue trasladado el domingo 16 de noviembre hasta las instalaciones del refugio municipal para perros y gatos.Como resultado final del dispositivo, la Guardia Civil procedió a la detención de dos personas, un vecino de Montilla y otro de Aguilar de la Frontera, ambos conocidos por sus antecedentes policiales. Con las diligencias ya instruidas, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que acordó el ingreso en prisión de uno de los arrestados.