Brillante actuación del Club Deportivo Salesianos Montilla en Marchena y Nueva Carteya

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla ha firmado un sobresaliente fin de semana de ajedrez en distintos torneos celebrados en Marchena y Nueva Carteya, donde sus jugadores han vuelto a demostrar crecimiento, madurez competitiva y una capacidad de superación que ha dejado huella en cada tablero.La actividad comenzó el sábado por la mañana en el XXXVI Abierto Internacional “Villa de Marchena” 2025, una cita de gran prestigio en el calendario ajedrecístico andaluz que reunió a un total de 147 participantes. Hasta allí se desplazaron Jacobo Llamas Fernández y Agustín Moreno Valle como representantes del Club Deportivo Salesianos Montilla, enfrentándose a un elenco muy exigente de rivales.En ese contexto, Jacobo Llamas protagonizó una de las actuaciones más llamativas del torneo, escalando nada menos que 54 puestos en la clasificación final, desde la posición 105 hasta la 51, con unde 1702 que habla por sí sola del nivel alcanzado.Por su parte, Agustín Moreno Valle también firmó una participación muy sólida, logrando un destacado decimoquinto puesto en la clasificación general, un resultado que refuerza su progresión y constancia en este tipo de competiciones.Sin apenas margen para el descanso, el sábado por la tarde el protagonismo se trasladó hasta el vecino municipio de Nueva Carteya, con motivo del XI Torneo de Ajedrez "Óleo Carteya" en categoría Sub-14, donde el club montillano acudió con una amplia expedición de once jugadores.El torneo, que reunió a un total de 49 participantes y se disputó a seis rondas con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento, dejó una cosecha de resultados extraordinaria para los intereses de Salesianos Montilla.David Martín Martín se subió al podio como tercero de la clasificación general, mientras que Marco Olmo Criado logró una meritoria cuarta posición en la general, además del primer puesto en la categoría Sub-12. Jacobo Llamas Fernández, por su parte, volvió a destacar al ser segundo clasificado Sub-12, al tiempo que Pablo Casado Salas alcanzó el segundo puesto en Sub-10 y Fernando Albornoz Espejo fue tercero en esa misma categoría.Entre los más pequeños, Adrián Gallego Lara se proclamó campeón en Sub-8 y Juan José Vaquero Gálvez finalizó como segundo clasificado. En total, siete de los trece premios destinados a jugadores no locales viajaron hasta Montilla, un dato que habla con claridad del excelente trabajo de formación que viene desarrollando la entidad deportiva.La intensa agenda del fin de semana todavía reservaba un último capítulo para el día de ayer, también en Nueva Carteya, con la celebración del XI Torneo de Ajedrez "Óleo Carteya 2025", en esta ocasión con 47 jugadores inscritos y el mismo ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos.De nuevo, los representantes montillanos dejaron su impronta sobre los tableros. David Martín Martín volvió a situarse entre los mejores al firmar la cuarta posición de la clasificación general, confirmando el gran momento de forma que atraviesa.Por otro lado, Marco Olmo Criado protagonizó una notable remontada en la tabla, logrando subir once puestos respecto a su ranking inicial, un progreso que refleja tanto su crecimiento competitivo como su capacidad de adaptación frente a rivales de alto nivel.