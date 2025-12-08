Últimos días para inscribirse en el XIX Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha convocado, un año más, su Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen Extra ‘Premio Diputación de Córdoba’, iniciativa que alcanza su decimonovena edición y que está dirigida a los aceites producidos en la provincia durante la campaña 2025-2026.En relación con esta propuesta, el responsable del Área, Andrés Lorite, afirmó que podrán participar las almazaras autorizadas en nuestra provincia y las inscripciones se realizarán, exclusivamente, de manera telemática en laLorite insistió en que los interesados en formar parte de nuestro Concurso de Aceite de Oliva Virgen Extra podrán presentar su solicitud hasta mañana, 9 de diciembre, y podrán consultar las bases íntegras en el“Esta iniciativa pone de manifiesto el apoyo de la Diputación de Córdoba al aceite de oliva virgen extra y al sector olivarero cordobés. Un hecho que se materializa con otros ejemplos claros como el trabajo que venimos manteniendo con nuestras denominaciones de origen protegidas en materia de promoción y puesta en valor de los aceites de oliva virgen extra y que ha tenido un punto importante con la celebración del Día Mundial del Olivo en nuestra casa”, apostilló Lorite.Para el delegado de Agricultura de la institución provincial, “la celebración de la decimonovena edición de este concurso evidencia, además, que nos encontramos ante una iniciativa consolidada que ha ido creciendo en cuanto al número de muestras participantes pero también en la calidad de las mismas. Todo ello gracias al trabajo realizado desde el Centro Agropecuario Provincial encargado de poner en marcha todo el engranaje que conlleva esta acción”.En cuanto al objetivo perseguido por esta iniciativa, Lorite recordó que “se trata de seleccionar entre los aceites de oliva virgen extra participantes aquellos que presenten las características organolépticas máximas en cada una de las categorías establecidas, esto es frutado verde y frutado maduro”.De esta forma, continuó, “incentivamos a nuestras almazaras a mejorar la calidad de sus aceites y ponemos a su disposición una herramienta de promoción y puesta en valor de sus productos en el mercado”. “Como resultado de la valoración del jurado del Concurso, se seleccionará el mejor frutado verde y frutado maduro, así como los correspondientes segundos y terceros premios”, concluyó Lorite.