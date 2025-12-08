Francisco José Jiménez y José Soto exploran el papel del clima en la historia



FOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE GRANADA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE GRANADA

. Así se titula la nueva obra firmada por el científico montillano Francisco José Jiménez Espejo y por el historiador granadino José Soto Chica que propone un viaje apasionante por el papel decisivo del clima en la evolución de las civilizaciones.A lo largo de sus 496 páginas, que incorporan abundante cartografía, la novedosa publicación plantea que el clima ha sido, desde la Prehistoria hasta nuestros días, un actor silencioso pero determinante en la historia humana, capaz de inclinar la balanza entre la prosperidad, la supervivencia o el colapso de muchas civilizaciones.Así, lejos de limitarse a enumerar episodios de sequías, glaciaciones o inundaciones, el libro establece un diálogo constante entre la paleoclimatología y la historia, mostrando cómo neandertales, egipcios, pastores del Sáhara verde o pueblos medievales se vieron obligados a adaptarse a cambios radicales de su entorno. Y es que, como destacan los autores, comprender al “dios incomprendido”, el clima, "fue entonces una cuestión de vida o muerte, del mismo modo que vuelve a serlo ahora".A lo largo de sus páginas desfilan ejemplos tan sugerentes como los neandertales atrapados por el frío extremo de las glaciaciones, las culturas del Calcolítico ibérico, la crisis del antiguo Egipto cuando la tierra de las pirámides era aún una sabana surcada por ocho brazos del Nilo, o los efectos de las erupciones volcánicas en la Alta Edad Media.Todos ellos sirven para iluminar, con la perspectiva del tiempo, los dilemas actuales del cambio climático. El mensaje de fondo es tan claro como inquietante: "las crisis climáticas pueden superarse con racionalidad y cohesión, pero el coste siempre es alto".La obra vuelve a unir dos perspectivas complementarias. Por un lado, la del montillano Francisco José Jiménez Espejo, geoquímico especializado en paleoclima, con una amplia experiencia internacional; por otro, la de José Soto Chica, historiador de amplia trayectoria académica y divulgativa. De ese cruce de disciplinas surge una lectura novedosa del pasado pensada, sobre todo, para entender mejor los retos del presente.De hecho, ambos autores ya habían coincidido el pasado mes de septiembre en elpara estudiar la Batalla de Munda, el decisivo enfrentamiento entre Julio César y los hijos de Pompeyo que tuvo lugar en el año 45 a.C. en los Llanos de Vanda. Aquel encuentro dejó patente la capacidad de ambos autores para convertir la historia en un relato vivo, comprensible y cercano, una cualidad que ahora trasladan al terreno del clima.Para Montilla, la participación de Francisco José Jiménez Espejo en este proyecto editorial supone, además, un motivo de legítimo orgullo. Nacido en la localidad el 25 de julio de 1977, es especialista en Geoquímica y ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito internacional, con estancias en instituciones de primer nivel como la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza.Durante años, Jiménez Espejo trabajó en el Departamento de Biogeoquímica de la Agencia Japonesa para las Ciencias y Tecnologías Marinas y Terrestres, y es autor de un centenar de artículos publicados en revistas científicas de máximo impacto comoSu nombre también quedó ligado a la, desarrollada a bordo del buque de investigación oceanográfica Hespérides, cuyo objetivo principal fue averiguar cómo se separó la Antártida de América del Sur hace 35 millones de años. En aquella campaña, como responsable del análisis geoquímico de aguas y sedimentos marinos, el investigador montillano destacó la importancia de la Corriente Circumpolar Antártica en el sistema climático del planeta, a la que llegó a definir como “el auténtico congelador de la Tierra”. Aquel trabajo permitió profundizar en la relación entre los grandes procesos oceánicos y la evolución climática global, una línea de investigación que conecta de manera directa con los contenidos que ahora se recogen enAdemás de su perfil científico, Francisco José Jiménez Espejo mantiene un estrecho vínculo con la historia y el patrimonio local. Es presidente de la Asociación de Arqueología Agrópolis, colectivo que gestiona el Museo Histórico Local de Montilla, y compagina su labor investigadora con la divulgación histórica, una faceta que vuelve a aflorar con fuerza en esta nueva obra.Junto a él, José Soto Chica aporta una trayectoria vital y académica tan singular como inspiradora. Nacido en 1971 en la localidad granadina de Santa Fe, fue militar profesional y participó en la misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bosnia Herzegovina.Antiguo componente del Regimiento Acorazado "Córdoba" 10, perdió la vista y sufrió graves daños en una pierna tras un accidente durante el desarrollo de un ejercicio táctico en Cerro Muriano, encontrando en la historia su camino vital. De hecho, tras superar ese durísimo episodio, se doctoró en Historia Medieval por la Universidad de Granada y actualmente es investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de esa institución.Soto Chica es autor de numerosas monografías, artículos científicos y obras de divulgación, además de novelas históricas comoo, más recientemente,, publicada el pasado año. Su labor divulgativa le ha valido, además, diversos reconocimientos a lo largo de los años.En definitiva,invita a mirar el pasado con otros ojos y a entender que muchos de los grandes giros de la historia no se explican solo por la voluntad humana, sino también por fuerzas naturales que durante siglos fueron un enigma. Hoy, cuando el cambio climático vuelve a situarse en el centro del debate global, la extraordinaria obra de Francisco José Jiménez y José Soto se presenta como un espejo inquietante y, al mismo tiempo, como una llamada a la responsabilidad colectiva.