El Regimiento "Córdoba" 10 analiza en Montilla la Batalla de Munda

Una contienda trascendental para la historia

El Regimiento Acorazado "Córdoba" 10 organizó ayer en Montilla la tercera edición de su Ciclo de Análisis Militar, dedicado en esta ocasión a la Batalla de Munda, el decisivo enfrentamiento entre Julio César y los hijos de Pompeyo que tuvo lugar en el año 45 a.C. en los Llanos de Vanda. La jornada arrancó temprano y fue un recorrido histórico y académico por aquel episodio que cambió el rumbo de Roma y que, a día de hoy, sigue despertando un enorme interés en la Campiña cordobesa.El programa comenzó en el salón de actos del sector este, donde el coronel del propio regimiento, Francisco Javier Carpio Sánchez, ofreció una primera conferencia para situar el contexto histórico de la batalla. Tras esa introducción, los asistentes se trasladaron en autobús acompañados del historiador granadino José Soto Chica y el científico montillano Francisco José Jiménez Espejo, tomando la ruta de la carretera nacional N-432, que conecta Córdoba con Granada, para visitarel llamado—integrado por los términos de Santa Cruz, Espejo, Castro del Río, Nueva Carteya y Montilla— donde ambos historiadores ofrecieron una detallada localización de los movimientos de los ejércitos contendientes desplegados en el escenario de la batalla.De este modo, tanto José Soto Chica como Francisco José Jiménez Espejo desgranaron, con todo lujo de detalles, los entresijos del choque militar que enfrentó a la temibley a los aliados mauritanos de César contra las fuerzas optimates dirigidas por Cneo y Sexto Pompeyo.La mañana avanzó con una breve escala en el castillo de El Gran Capitán, espacio que acogió el análisis táctico de la batalla a cargo del teniente coronel jefe de la Plana Mayor de Mando del Regimiento, Roberto Saicharch Aranda Gil. La antigua fortaleza, convertida en escenario privilegiado de la historia local, volvió a subrayar el vínculo de Montilla con este episodio histórico que, según muchos autores, tuvo lugar a escasos kilómetros del casco urbano.Uno de los momentos más esperados fue la visita guiada a las ruinas del castillo y a la Exposición Permanente de El Gran Capitán. El cronista oficial de la ciudad, José Rey García, se encargó de conducir el recorrido, aportando claves históricas y anécdotas que ayudaron a situar a los participantes en el legado de Gonzalo Fernández de Córdoba y en la importancia del enclave montillano como guardián de la memoria de Munda.La jornada se cerró en un tono más distendido, con una copa de bienvenida ofrecida por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en el restaurante Los Lagares, seguida de un almuerzo de confraternización que permitió estrechar lazos entre los ponentes, las autoridades y los asistentes.El encuentro no fue solo un repaso académico a una batalla, sino también un gesto de continuidad en la relación que el Regimiento "Córdoba" 10 mantiene con Montilla. Esa vinculación se remonta, entre otros hitos, al nombramiento de la unidad como Hermano Mayor Honorario de la Cofradía de la Vera Cruz en 2008, o a la colaboración prestada durante la pandemia enAdemás, el protagonismo de los ponentes añadió un cariz especial a la jornada. La figura de José Soto Chica, antiguo componente de este Regimiento, que tras perder la vista en un accidente durante el desarrollo de un ejercicio táctico en Cerro Muriano, encontró en la historia su camino vital, emocionó al auditorio por la fuerza de su testimonio y la solidez de sus investigaciones.Por su parte, el montillano Francisco José Jiménez Espejo, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-UGR), además de director del Museo Histórico Local de Montilla, defendió el valor de estudiar los paisajes y los contextos materiales donde se libraron hechos que cambiaron la historia.Durante la jornada celebrada ayer en Montilla, se tuvo también presente aque, como destacó ayer el historiador Antonio Luis Jiménez Barranco, "fue el primer autor español que propuso la ubicación de la Batalla de Munda en las proximidades de Montilla".De hecho, como dato curioso, ahora se cumplen 160 años del primer levantamiento topográfico de la provincia de Córdoba que realizó, entre 1864 y 1867, la comisión militar del Estado Mayor del Ejército, de la que formaba parte este ingeniero militar, arqueólogo e historiador que propició el primer servicio de abastecimiento de agua potable en la localidad de la Campiña Sur."Aquella comisión militar desarrolló los primeros trabajos para la localización de la Batalla de Munda y, desde entonces, no se había realizado un análisis militar de este conflicto bélico", subrayó Antonio Luis Jiménez, quien recordó que tras ser ascendido a capitán de Estado Mayor, José María Sánchez-Molero se integró, efectivamente, en la comisión facultada para realizar ely el alzado del"Estos importantes trabajos le facultaron para ingresar en la Comisión Topográfica de Andalucía, constituida por Orden Gubernamental en 1864 para atender las peticiones de Napoleón III, que en esa época redactaba su 'Historia de Julio César' y precisaba de los datos e informaciones relativos a la campaña de Munda", recuerda Antonio Luis Jiménez enY esta fue la razón por la que el brillante militar madrileño llegaría a Montilla, donde aprovechó su estancia para realizar una serie de diseños de canalizaciones para subir el agua al casco urbano desde el manantial de El Cuadrado hasta los depósitos situados en la Casa de las Aguas.De este modo, su extraordinario conocimiento de la topografía y del entorno de Montilla le animaron a proponer a la Corporación municipal un proyecto de traída de agua a la ciudad desde el manantial de El Cuadrado. Y, aunque no era la primera propuesta que se ponía sobre la mesa de la Casa Consistorial –dado que un par de años antes se había intentado algo parecido–, sí fue el que se terminaría aprobando por su viabilidad técnica y económica.La Batalla de Munda, última contienda de la Segunda Guerra Civil romana, ha sido objeto de numerosos estudios y hasta de un documental estrenado en 2010 por Canal Sur bajo la dirección de Hugo Stuven, que se rodó en distintos municipios cordobeses, incluida la propia Montilla.Ese vínculo entre la historia local y los grandes acontecimientos de Roma fue el hilo conductor de la jornada de ayer, que buscó no solo analizar con rigor académico lo sucedido, sino también acercar la memoria de Munda a quienes viven en el mismo territorio donde, hace más de dos milenios, se decidió el destino de un imperio.En definitiva, el tercer Ciclo de Análisis Militar organizado por el Regimiento "Córdoba" 10 logró convertir a Montilla, al menos por unas horas, en un puente entre el pasado romano y el presente, en un lugar donde la historia se estudia, se explica y, de alguna manera, se revive.