Detienen a un vecino de Montilla por fingir un asalto para cobrar el seguro

La Guardia Civil del Puesto Principal de Montilla ha procedido a la detención de un vecino de la localidad que había denunciado falsamente un robo con violencia e intimidación con el objetivo de obtener una indemnización por parte de su compañía de seguros.Según acaba de informar el Instituto Armado, los hechos se remontan al pasado 28 de julio, cuando el denunciante aseguró que había sido asaltado en una calle poco iluminada de Montilla por dos hombres que lo tiraron al suelo, lo agredieron y le arrebataron una mochila en cuyo interior llevaba documentación personal, tarjetas de crédito y 250 euros en efectivo.Sin embargo, desde el inicio de las pesquisas, los agentes detectaron inconsistencias en el relato. Un testigo fue clave para desmontar la versión, ya que aseguró haber visto al denunciante en un bar a la misma hora en la que supuestamente era víctima del robo. Además, pudo escucharlo lamentarse porque había dejado la ventanilla de su coche abierta durante la noche, circunstancia que facilitó que autores desconocidos le sustrajeran la mochila del interior del vehículo.De igual modo, los investigadores comprobaron que el supuesto afectado había recibido una compensación económica de su aseguradora tras presentar la denuncia. En ese sentido, la Guardia Civil constató que el denunciante adaptó su relato para ajustarlo a la cobertura de su póliza, ya que la pérdida real no estaba contemplada en el contrato.Ante la evidencia, los agentes del Puesto Principal de Montilla volvieron a citar al denunciante, que acabó reconociendo la falsedad de su declaración inicial. Finalmente, fue arrestado como presunto autor de un delito de simulación de delito y otro de estafa. Tras su detención, la persona fue puesta en libertad, mientras que las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial.