'Montijazz Vendimia' regresa este fin de semana con una edición marcada por el talento internacional

Una programación con nombres de referencia

Pepe Rivero: el virtuoso del 'latin jazz'

Quiet Colors: un universo sonoro entre voz y percusión

Carmen Lancho: la nueva voz del jazz español

Daniel García Trío: madurez y riesgo en el jazz contemporáneo

Menil Swing: el viaje al corazón del jazz manouche

Un proyecto compartido con apoyo institucional



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Elregresa a Montillacon una programación que reunirá aen escenarios patrimoniales y enológicos únicos, acompañados porque reforzarán elde laLa edición de 2025 se celebrará los díasen dos enclaves de gran simbolismo:y la. Además, la cita forma parte de la programación dey, como en años anteriores, busca convertirse en unpara la localidad de la Campiña Sur.Durante la presentación oficial, que tuvo lugar en el, el director de, señaló que “el festival no solo, sino que también ayuda aen un momento complejo para el sector”. Además, recordó que “el 90 por ciento dedel pasado año y la—con un 34 por ciento de personas de fuera de Córdoba— confirman eldel evento”.En el acto de presentación participaron también el alcalde de Montilla,; el delegado territorial de Turismo,; la diputada provincial de Participación Ciudadana,; el gerente de Cooperativa La Unión,; y el gerente de laEl director de la Fundación Cajasur,, representó a una de las entidades privadas que han reforzado su compromiso con el, toda vez que el alcalde de Montilla subrayó laal afirmar que “representa unade la ciudad, generando valor social y”.Latendrá lugar mañana viernes, 12 de septiembre, y estará marcada por la energía de, una de las voces jóvenes más prometedoras del jazz español, y por la fuerza creativa del, que presentará en Montilla su discoacompañado por los músicos cubanosElllegará el turno del esperado concierto de, pianista y compositor cubano, acompañado por músicos de trayectoria mundial como el vibrafonista colombiano, el saxofonista cubanoy la cantante ibicenca. La velada en Bodegas Alvear se abrirá con el dúo, formado porEl segundo fin de semana, el, la Cooperativa La Unión recibirá la propuesta de, que llevará hasta Montilla la frescura delinspirado en. Además de los conciertos —cuyas—, el festival completará su programa de la mano de, que esta noche, a partir de las 21.00 horas, imparte en lael segundo, Pepe Rivero se ha consolidado como. Su estilo combinacon una. Ha colaborado con figuras internacionales y en MontillaEl dúo formado por la cantante y pianista polacay el percusionista argentino, afincados en Barcelona, construye un. “Es un universo musical fascinante”, explica Kucharczyk. Según Woloski, “Quiet Colors es unaque nos tenemos tanto humana como musicalmente Joanna y yo”. Su propuesta, minimalista y rica a la vez,y a la narración como eje central de las canciones.A pesar de su juventud, Carmen Lancho yacomo Jamboree, Clamores o el. Ha compartido cartel con músicos como. Su proyecto actual, surgido tras el lanzamiento de su primer EP titulado, ofrece una, aderezada conde una manera natural y cercana.Nacido en Salamanca en 1983, Daniel García se ha convertido en. Tras su paso por, ha trabajado con figuras como. En Montilla estará acompañado por, presentando un repertorio en el queMenil Swing es un proyecto que, estilo que tuvo acomo su gran exponente en los años treinta. Con un(guitarra),(violín),(voz y guitarra) y(contrabajo) ofrecen un espectáculo enérgico y emotivo, capaz de transportar a los asistentes a laen aquella época.cuenta con el respaldo del, Fundación Cajasur,, la Ruta del Vino Montilla-Moriles y diversas bodegas y empresas privadas. “La implicación del tejido empresarial es cada vez mayor, lo que demuestra que”, afirmó Antonio Luque.Este año, empresas andaluzas comose han sumado al grupo de patrocinadores. Además, la difusión del festival alcanzará un nivel inédito gracias a, que retransmitirá los cinco conciertos a través de susy mediante la plataforma