El Ayuntamiento alcanza la final de la Copa España Creativa gracias a 'El Barrio Que Quieres'



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha sido seleccionado como finalista en lacon el proyecto municipal, una iniciativa integrada en la estrategia de participación ciudadana y modelo de ciudad que desarrolla el Consistorio, que defiende su candidatura durante el acto de presentación que tiene lugar hoy en el Palacio de Congresos de Córdoba.La designación como finalista de la Copa España Creativa 2024 llega en un momento especialmente simbólico para el Ayuntamiento de Montilla, que en los últimos días, reforzando así el peso social y comunitario de una propuesta que lleva años impulsando la vida vecinal.Además, el reconocimiento se enmarca en la Categoría C de Creatividad Social-Territorial, un ámbito en el que se valoran proyectos capaces de transformar la realidad de sus municipios mediante herramientas participativas, colaborativas y sostenibles. Y es queha conseguido consolidarse como una referencia local en esa dirección.En palabras del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, esta designación supone "un impulso significativo para el proyecto y una confirmación del potencial transformador que tiene la participación ciudadana en la mejora de nuestros barrios", una afirmación que resume el espíritu que ha guiado el programa desde sus primeras ediciones.Por otro lado, la inclusión de Montilla como finalista llega cuando el Ayuntamiento ha puesto en marcha esta semana una nueva etapa del proyecto, centrada en la activación social del barrio de La Cruz. La iniciativa, que vuelve a situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas, pretende reforzar el tejido social, reactivar los espacios compartidos y consolidar un modelo de participación que ha demostrado su solidez en ediciones anteriores.Esta fase fue anunciada durante un encuentro celebrado en el edificio La Silera, donde el alcalde subrayó quees "un ejercicio de acercamiento a la escala más próxima —la del barrio— donde se detectan los pequeños problemas pero, también, las grandes oportunidades que afectan directamente a las personas".De igual modo, el primer edil insistió en que el proyecto busca crear las condiciones necesarias para que los vecinos "reflexionen sobre su entorno y sean protagonistas de las decisiones que afectan a su día a día, tanto desde la perspectiva de los problemas como de las oportunidades de mejora", defendiendo el impacto real que la participación tiene en el día a día de los barrios.En ese sentido, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, destacó durante la presentación de esta nueva fase que "la activación social constituye una fase clave del proyecto, ya que busca dinamizar y fortalecer el músculo social de la barriada de La Cruz, movilizando a colectivos, asociaciones y ciudadanía en general en torno a una agenda común de actividades".Además, señaló que la metodología aplicada es "intensa y de resultados a corto plazo", lo que permite que la población perciba con rapidez los frutos de su implicación. También detalló que el Consistorio trabaja de manera paralela en el diseño del Plan de Acción del barrio, que abrirá la siguiente etapa del proceso: la fase de "agitación urbana", destinada a ejecutar pequeñas intervenciones para mejorar la movilidad, la accesibilidad y los espacios de encuentro.Esta visión conecta directamente con el enfoque general del programa. De hecho, en fases previas ya se celebró el primerde La Cruz como punto de encuentro para compartir inquietudes e iniciar procesos de reflexión colectiva, un paso que ha permitido abrir camino a las actuaciones que ahora comienzan a desplegarse.Y la programación prevista para los meses de noviembre y diciembre —que puede consultarse con detalle en la— refleja ese dinamismo. En total, son trece actividades que abarcan ámbitos educativos, culturales, deportivos y de convivencia intergeneracional, diseñadas junto a asociaciones locales y adaptadas a diferentes perfiles de población.Mientras tanto, el Ayuntamiento de Montilla ha acudido al acto de hoy en Córdoba con el compromiso de seguir impulsando modelos de ciudad innovadores, participativos y socialmente sostenibles, situando la localidad en espacios de referencia en materia de creatividad territorial y gobernanza colaborativa.Como gesto final, el Consistorio montillano ha animado a la ciudadanía a participar en la votación popular de la Copa España Creativa,, recordando que el apoyo vecinal representa el 20 por ciento del resultado final.Para reforzar esa llamada, el concejal de Participación Ciudadana, Manolo Carmona, afirmó quees "un ejemplo de cómo la ciudadanía puede convertirse en protagonista de la construcción colectiva de su entorno urbano", subrayando el impacto social y comunitario que el programa ha generado a lo largo de los últimos años.