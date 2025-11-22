La Guardia Civil de Montilla investiga un intento de hurto de galgos de competición

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Guardia Civil investiga en Montilla a tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto —en grado de tentativa— de varios galgos de competición en una instalación de Montalbán de Córdoba. Los hechos se conocieron el pasado mes de mayo, cuando un vecino de Montalbán denunció el intento de sustracción de varios perros de caza muy cotizados.Los galgos, valorados en torno a 1.500 euros cada uno, se encontraban en una instalación que la Benemérita describe como un auténtico “búnker”, diseñado para garantizar la seguridad de los animales. Pese a ello, los ahora investigados trataron de acceder al recinto para hacerse con los perros, aunque no pudieron penetrar en las instalaciones.En ese sentido, el equipo ROCA-40 de la Guardia Civil, especializado en la investigación de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, activó de inmediato un dispositivo operativo en coordinación con el Puesto Principal de Montilla. La rápida intervención de los agentes permitió identificar un vehículo ocupado por tres personas cuyas características coincidían con las señaladas en la denuncia, lo que supuso el primer avance significativo de la investigación.Tras la inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, los agentes del Instituto Armado continuaron recabando indicios y pruebas que, de igual modo, permitieron relacionar directamente a los sospechosos con el intento de hurto. Y es que la Benemérita comprobó que los investigados, que acumulaban numerosos antecedentes por hechos similares, se valían de la información obtenida en las competiciones en las que participaban sus propios galgos para seleccionar y localizar a los ejemplares más prometedores y, posteriormente, proceder a su robo.Por otro lado, la investigación pudo confirmar que elconsistía en aprovechar los datos recogidos durante estas pruebas deportivas para identificar a los animales con mayor valor potencial, lo que reforzaba la intencionalidad delictiva de los implicados. Una vez reunidos los elementos probatorios necesarios, la Guardia Civil culminó el operativo con la investigación formal de las tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto en grado de tentativa.Finalmente, los investigados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, completando así una actuación que refuerza la labor preventiva y de respuesta del Puesto Principal de Montilla frente a delitos vinculados al robo de animales de alto valor.