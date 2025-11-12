La nueva fase de 'El Barrio que Quieres' dinamizará el barrio de La Cruz con trece propuestas

Un amplio programa de actividades



El Ayuntamiento de Montilla ha activado esta semana la nueva fase del proyecto, una etapa centrada en impulsar la vida vecinal del barrio de La Cruz mediante una programación diversa que se desplegará a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. La iniciativa, que vuelve a situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas, pretende reforzar el tejido social, reactivar los espacios compartidos y consolidar un modelo de participación que ya ha demostrado su solidez en anteriores ediciones.El anuncio se realizó en el Edificio La Silera, donde el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, pusieron el acento en el carácter estratégico de esta fase. Durante su intervención, el alcalde afirmó que"es un ejercicio de acercamiento a la escala más próxima —la del barrio— donde se detectan los pequeños problemas pero, también, las grandes oportunidades que afectan directamente a las personas".El primer edil montillano añadió que el proyecto busca que los propios vecinos "reflexionen sobre su entorno y sean protagonistas de las decisiones que afectan a su día a día, tanto desde la perspectiva de los problemas como de las oportunidades de mejora".En ese mismo sentido, el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, explicó que "la activación social constituye una fase clave del proyecto, ya que busca dinamizar y fortalecer el músculo social de la barriada de La Cruz, movilizando a colectivos, asociaciones y ciudadanía en general en torno a una agenda común de actividades".Carmona señaló, además, que se está aplicando una "metodología intensa y de resultados a corto plazo", especialmente orientada a que la población pueda percibir de manera inmediata los efectos de la participación. También detalló que, de forma paralela, el Consistorio trabaja en el diseño del Plan de Acción del barrio, que abrirá la siguiente etapa del proceso: la fase de "agitación urbana", destinada a ejecutar pequeñas intervenciones que mejoren la accesibilidad, la movilidad y los espacios de encuentro.En la misma línea, el alcalde concluyó que "el objetivo es que todos los vecinos sientan que el barrio es suyo, que su voz cuenta y que el trabajo colectivo puede transformar los espacios que compartimos", una reflexión que conecta directamente con la filosofía general de, un proyecto que ha permitido recoger cientos de propuestas vecinales desde su puesta en marcha y que en esta edición vuelve a apostar por la cercanía, la escucha activa y la acción directa sobre el territorio.De hecho, en la fase previa, la iniciativa permitió celebrar el primercomo espacio para compartir inquietudes, iniciar procesos de reflexión colectiva y abrir el camino hacia las actuaciones que ahora comienzan a desplegarse.La programación que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre constituye el eje central de esta etapa de activación social. Son trece actividades que abarcan ámbitos educativos, deportivos, culturales y de convivencia, diseñadas junto a asociaciones locales y dirigidas a diferentes perfiles de población.La primera propuesta tendrá lugar mañana en el Edificio La Silera, donde la Concejalía de Igualdad celebrará, una cita que busca acercar el ajedrez desde una perspectiva inclusiva. Tan solo un día después, el viernes 14 de noviembre, la misma Concejalía impulsaráen el Salón Social de la, una experiencia orientada al bienestar emocional.La programación —que puede consultarse con detalle en la— continuará con el Taller de Banderitas, previsto para el miércoles 19 de noviembre en el Edificio La Silera, a iniciativa de la Asociación de Vecinos "La Silera", un encuentro que pretende fomentar la creatividad de cara a la próxima Fiesta de la Cruz.A partir de ahí, la agenda se intensificará. El viernes 21 de noviembre, a las 17:30 de la tarde, la Asociación Cultural y Deportiva (ACUDE) desarrollarájunto al Salón de Celebraciones Montecristo, una actividad que pretende promover hábitos de vida saludable, mientras que ese mismo día, en horario de mañana y tarde, la Asociación Montillana de Personas con Capacidades Diferentes (AMFIMO) y Futuro Singular ofrecerán en el Edificio La Silera un Taller Artístico y de Sensibilización pensado para generar dinámicas inclusivas a través del arte.La programación seguirá avanzando con propuestas muy distintas entre sí. El sábado 22 de noviembre, la Concejalía de Medio Ambiente llevará a cabo una Jornada de Educación Canina en el Paseo de Cervantes, una iniciativa que persigue fomentar la convivencia responsable entre mascotas y ciudadanía.Al día siguiente, el domingo 23 de noviembre, la Concejalía de Juventud convocará en el mismo enclave la, una actividad lúdica pensada para disfrutar del espacio público con claves de juego, ingenio y cooperación. El mes culminará el sábado 29 de noviembre con un esperado Día de Convivencia Vecinal que, desde las 13:00 de la tarde, reunirá en el Edificio La Silera a familias, vecinos y asociaciones en una jornada festiva organizada por la Asociación de Vecinos "La Silera".Con diciembre llegará un segundo bloque de propuestas. El martes 2 de diciembre, la Asociación ACUDE llevará al Paseo de Cervantes un Taller de Petanca con espíritu intergeneracional. Un día después, el miércoles 3 de diciembre, se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento la entrega de premios, promovida por el propio Consistorio junto al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Francisco Solano y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Emilio Canalejo Olmeda, una cita que reconoce el valor del trabajo colaborativo entre alumnado y comunidad.El miércoles 10 de diciembre, de nuevo en el Edificio La Silera, tendrá lugar la, una actividad organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos "La Silera" para recuperar la memoria visual del barrio y revisitar su transformación a lo largo del tiempo.La agenda continuará el jueves 11 de diciembre con la actuación del Coro La Tradición en el Centro Residencial para Mayores "San Juan de Dios", un encuentro que busca tender puentes entre generaciones y llevar la música a uno de los espacios más entrañables del barrio.Finalmente, la fase de activación social cerrará el año el sábado 27 de diciembre con una propuesta profundamente arraigada en las fiestas navideñas: una Zambomba Flamenca y Belén Viviente en el Llanete de la Cruz, impulsado por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura.Con esta programación, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su apuesta por una participación ciudadana cercana, viva y transformadora, en la que el protagonismo del vecindario vuelve a situarse en el centro. Y es quemantiene intacta su esencia: escuchar, dialogar y construir comunidad para seguir tejiendo barrios más dinámicos, cohesionados y sostenibles.