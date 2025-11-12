La Diputación y la Peña "El Lucero" refuerzan la promoción del flamenco en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, colabora con la Peña Cultural Flamenca ‘El Lucero’ de Montilla con el objetivo de poner en marcha la iniciativa, “proyecto que tiene como objetivo fundamental promocionar la cultura flamenca y poner en valor esta disciplina artística en nuestro territorio”.Así lo explicó la responsable del Área, la montillana Auxiliadora Moreno, quien añadió que “esta colaboración pone de manifiesto, una vez más, el compromiso que la institución provincial viene manteniendo con la promoción del flamenco en nuestra provincia”.Moreno detalló quecontempla el desarrollo de una serie de espectáculos, talleres formativos y charlas divulgativas, así como acciones turísticas y culturales que permitirán la interacción directa entre artistas, público y comunidad. Esta iniciativa, continuó la diputada montillana, comenzó su andadura en octubre y se desarrollará hasta el 20 de diciembre, teniendo como escenario distintos enclaves de Montilla y siempre de la mano de la Peña Flamenca ‘El Lucero’.“La próxima actividad prevista será este próximo domingo 16 de noviembre, en la propia sede de la peña, y contará al cante con Isco Heredia y al toque con Julio Romero; el viernes 28 de noviembre será el turno de Esmeralda Rancapinco y Antonio Higuero”, abundó Moreno.La delegada de Participación Ciudadana de la Diputación mencionó también que “el domingo 14 de diciembre podremos disfrutar en el Teatro Garnelo de Montilla con el cante de Lela Soto, acompañada por el toque de Rubén Martínez”. Finalmente, el sábado 20 de diciembre y con la misma ubicación, David Palomar deleitará al público con