El Gastro Pádel Club convoca su Torneo de Otoño 2025

Elcelebrará del 28 al 30 de noviembre próximos su esperado Torneo de Otoño 2025 en las instalaciones de Open Pádel Center, donde se vivirá un fin de semana marcado por el deporte, la convivencia y el sabor de la gastronomía local.El evento, que supondrá el primer Trofeo Gastro Pádel por Parejas, aterrizará en las pistas de la Avenida Marqués de la Vega de Armijo, entre lasy el Parque de Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, con un ambiente festivo que combinará competición, música, comidas compartidas y la energía contagiosa que caracteriza a esta asociación montillana.La cita llega en un momento especialmente simbólico para el club, que está a punto de cumplir su primer aniversario como asociación legalmente constituida. Su origen, sin embargo, se remonta mucho más atrás. Nació de forma espontánea, casi doméstica, entre amigos que se citaban al amanecer para jugar unos partidos y continuar la mañana con desayunos improvisados que, con el tiempo, fueron adquiriendo aroma de celebración. Así louno de los fundadores de la entidad, Manuel Feria, que resumía aquellos inicios como “un ritual sencillo que se convirtió en costumbre”.El crecimiento natural del colectivo permitió, con los años, que la idea de formalizar la asociación cristalizara en el verano de 2024, cuando celebraron diez años de aquellos primeros encuentros. La ayuda de personas como Antonio Gálvez, responsable de Padel Munda Club, resultó crucial.Cedió su terraza para desayunos y comidas y ofreció un espacio cómodo que terminó siendo parte del ADN de la entidad. Allí dieron un salto gastronómico inesperado, pasando de las tapas básicas a recetas tan sorprendentes como huevos fritos con gambas, langostinos con garbanzos o arroz con bogavante.El 16 de noviembre de 2024 quedó marcado como el día en el que el proyecto tomó dimensión oficial. Con la firma del acta fundacional nació el Gastro Pádel Club Montilla, dispuesto a organizar eventos más amplios y abrir sus valores de convivencia a cualquier vecino interesado.La puesta de largo de la entidad llegó con el primer Torneo de Primavera, una prueba que demostró que su filosofía podía materializarse en eventos más ambiciosos. Las empresas colaboradoras y los propios participantes hicieron posible un fin de semana que combinó deporte y amistad, y que confirmó que la esencia “gastro” era ya una seña de identidad.Ese espíritu volverá a estar muy presente en el Torneo de Otoño 2025, que propone tres jornadas completas de pádel con categorías de 3.ª, 4.ª y 5.ª Mixta, además de un torneo independiente dirigido a deportistas cadetes, que empiezan a tener un peso notable dentro del club.Cada participante recibirá un regalo de bienvenida compuesto por una equipación completa —camiseta y pantalón, o camiseta para la categoría Cadete— y tendrá garantizados, al menos, dos partidos. Además, quienes compitan podrán disfrutar de comida gratuita durante todo el fin de semana, un guiño más a la esencia gastronómica que distingue a la entidad organizadora.El evento contará con la colaboración de Francis y Javier Zafra, propietarios de Open Pádel Center, un espacio con cinco pistas indoor y cafetería que se ha convertido en referencia local. La intención del club no es solo reunir a jugadores, sino tejer vínculos entre clubes y asociaciones de toda la provincia e incluso, en un futuro, de distintos puntos de Andalucía.La invitación a participar en el Torneo de Otoño 2025 está abierta a jugadores de Montilla y de toda la comarca. Y aunque la competición mantiene su atractivo, la organización insiste en que el alma del evento es la convivencia. Las inscripciones pueden formalizarse