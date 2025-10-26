Gastro Pádel Club Montilla: una amistad convertida en asociación

Constitución de una asociación

La próxima cita, a finales de noviembre

Else prepara para conmemorar, este próximo mes de noviembre, su primer aniversario como asociación legalmente constituida. La entidad nació del encuentro sencillo entre amigos, de las primeras partidas al amanecer y de los desayunos compartidos que acabaron convirtiéndose en auténticas celebraciones. Así lo recuerda Manuel Feria, uno de los fundadores de este colectivo montillano que, más que un club deportivo, es ya una pequeña comunidad de vida.Todo comenzó, como tantas historias que perduran, sin demasiadas pretensiones. “Nos juntábamos cuatro amigos para jugar al pádel los domingos, muy temprano”, comenta Feria. “Empezábamos a jugar sobre las 8.00 de la mañana y, claro, terminábamos pronto, sobre las 9.30 o las 10.00, justo a la hora de picar algo”. Aquellos encuentros improvisados, acompañados de charlas distendidas y cervezas tempranas, se convirtieron con el tiempo en una tradición.Y es que la esencia del proyecto está, precisamente, en ese espíritu de convivencia. “Al principio era un simple bocadillo, pero pronto empezamos a organizarnos mejor. De repente, alguien proponía compartir unas chuletas y, poco a poco, fue escalando la cosa”, recuerda el fundador.De este modo, lo que comenzó como una excusa para verse entre amigos acabó siendo una costumbre que mezclaba deporte, gastronomía y charlas distendidas. “La comida, junto a la cervecita y la conversación, era el motor principal. De hecho, por eso el grupo acabó llamándose Pádel Gastronómico”, afirma.Durante años, aquellos domingos se mantuvieron como un ritual privado, hasta que el verano del pasado año marcó un punto de inflexión. “Durante los últimos cinco años intentamos en varias ocasiones formalizar la asociación y no fructificó hasta el verano de 2024, cuando celebramos diez años de la existencia de este grupo de amigos”, señala Feria. “Ese día nos dimos cuenta de que teníamos potencial humano para formar la asociación y, poco a poco, inculcar nuestros valores dentro de la sociedad montillana”.Con el paso del tiempo, la implicación de distintas personas permitió que el proyecto siguiera creciendo. Uno de los nombres clave en esa evolución fue el de Antonio Gálvez, responsable de, quien —como recuerdan desde la organización— “quiso colaborar con nosotros y cedió su terraza para poder hacer los desayunos o las comidas”. Aquel gesto marcó un antes y un después en la forma de convivir y compartir los encuentros, aportando un espacio cómodo y familiar donde se podía disfrutar, también, fuera de las pistas.Gracias a esa colaboración, el grupo se animó a dar un salto culinario y comenzó a preparar platos más elaborados, que pronto se convirtieron en parte esencial de las jornadas. De los bocadillos y tapas iniciales pasaron a servir propuestas tan sorprendentes como huevos fritos con gambas, langostinos con garbanzos o arroz con bogavante.Situado en la Avenida Marqués de la Vega de Armijo de Montilla, Padel Munda Club es hoy un referente local por su carácter familiar y sus completas instalaciones, que incluyen dos pistas de pádel, cafetería y zona de ocio, ubicadas entre las Bodegas Gracia Hermanos y el Parque de Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.Fue el paso natural después de una década de encuentros. El 16 de noviembre de 2024, los promotores firmaron el acta fundacional que dio vida al Gastro Pádel Club Montilla como asociación sin ánimo de lucro. “Queríamos abrir esta experiencia a más gente”, explica Feria, quien reconoce que el objetivo no es otro que el de “organizar eventos más grandes y colaborar con empresas e instituciones”, por lo que convertirse en asociación era fundamental. “Nos permitía soñar un poco más en grande”, añade.Desde el inicio, la nueva entidad quiso dejar claro que su propósito iba más allá de las pistas. En sus estatutos se habla de fomentar el deporte, la gastronomía, la comunidad y el talento local. “Ya en las reuniones de los fines de semana se han ido forjando jóvenes talentos a los que le hemos intentado trasladar esos valores”, comenta Manuel Feria, que recalca que se trata de “jóvenes que hemos visto crecer desde niños prácticamente y con los que hemos colaborado, aunque sea poco, en su madurez”.Pese al entusiasmo compartido, no fue fácil dar forma a la estructura interna del club. “Organizar diferentes personas, con sus ideas y su forma de entender la vida siempre es complicado”, reconoce Feria quien, no obstante, se muestra “satisfecho al ver los resultados de nuestra gestión”.La puesta de largo del Gastro Pádel Club Montilla llegó con el primer Torneo de Primavera, un evento que demostró que la filosofía del club podía materializarse en algo más grande. “Recuerdo que estábamos todos muy nerviosos”, confiesa Feria. “Queríamos hacer mil cosas y teníamos miedo a que nos costara pagar de nuestro bolsillo el torneo”.Finalmente, el éxito fue rotundo gracias a la implicación de empresas y participantes. “Gracias al esfuerzo de todos los organizadores y, sobre todo, de las empresas montillanas y de la comarca que colaboraron, se pudo organizar un fin de semana memorable, tanto en lo deportivo, como en la convivencia de amigos y familia”, relata.El espíritu “Gastro” se consolidó entonces como seña de identidad. “Para nosotros es tan importante la convivencia como el deporte”, asegura Feria. “Tener salud es importante, pero compartirla, es extraordinario”. Desde entonces, el club no ha dejado de crecer, sumando nuevos jugadores y familias que encuentran en el pádel una forma de disfrutar del tiempo compartido. “Continuamente se van uniendo personas que quieren un domingo por la mañana hacer algo de deporte y disfrutar de una buena tertulia, acompañada de un desayuno revitalizante”, afirma.El futuro inmediato del club pasa por el Torneo de Otoño 2025, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre próximos y que contará con una gran novedad: el Trofeo por Equipos. “Queremos crear lazos entre los diferentes clubes y asociaciones de pádel de la provincia y, en un futuro, de Andalucía”, explica Manuel Feria. Para ello, contarán con la colaboración de Francis y Javier Zafra, propietarios de las instalaciones de Open Pádel en Montilla.Feria destaca que el objetivo principal del Torneo de Otoño 2025 no es la competición, sino la conexión entre personas. “Ya tenemos amistad con muchos”, recuerda. “Hace poco la Asociación de Espejo, Punto de Oro, nos invitó a unos partidos/cena en sus instalaciones e incluso el alcalde de Espejo, Florentino Santos, vino a conocernos y hacerse una foto con nuestro presidente, Pepe Hidalgo”.La invitación está abierta a cualquier vecino de Montilla o de la comarca. “Les diría que si buscan un torneo donde lo más importante es el premio en metálico, quizás este no sea su sitio”, reconoce Feria, que añade que “si lo que buscan es una auténtica fiesta del pádel y de la amistad, entonces no pueden faltar”. Y lo resume con una frase que define toda una filosofía: “No organizamos un torneo con comida: organizamos un encuentro gastronómico y social alrededor del pádel”.En definitiva, el Gastro Pádel Club Montilla nació entre amigos, creció con el sabor de las comidas compartidas y ahora se abre a toda Montilla. Lo que empezó en una pista a las ocho de la mañana de un domingo cualquiera se ha convertido en una manera de entender la vida: con deporte, con amistad y con buena mesa.